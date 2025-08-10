  MENIU  
Home > Știri > Când începe școala în septembrie 2025

Când începe școala în septembrie 2025

Când începe școala în septembrie 2025
Adina Zamfir
.

Părinții și elevii se pregătesc deja pentru momentul în care începe școala în septembrie 2025. Iată care va fi prima zi de școală în septembrie 2025, câte săptămâni de cursuri vor fi în noul an școlar și care este calendarul de vacanțe în perioada 2025 – 2026.

Ziua în care începe școala în septembrie 2025 va fi ziua de luni, 8 septembrie, o zi mare în calendarul creștin ortodox, în care este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului.

Noul an școlar 2025 – 2026 începe cu o zi mai devreme decât anul școlar anterior, iar structura lui rămâne în principiu similară cu anul școlar 2024 – 2025. Noul an școlar 2025 – 2026 este împărțit în cinci module de cursuri, urmate fiecare de cinci perioade de vacanțe.

Prima și ultima zi de școală pentru elevi

Data de 8 septembrie este prima zi de școală pentru toți elevii din clasele primare și din gimnaziu, pentru toți elevii din licee și pentru cei mici care merg la grădiniță.

„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Recomandarea zilei

Elevii și copiii de grădiniță vor începe anul școlar 2025 – 2026 pe data de 8 septembrie, potrivit structurii anului școlar, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 3.463 din 4 martie 2025. Cursurile se vor încheia pe data de 19 iunie 2026 și vor fi în total 36 de săptămâni de școală​.

În noul an școlar, vor fi continuate programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” care vor fi organizate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la decizia unităților de învățământ.

Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Recomandarea zilei

Prima zi de școală este întotdeauna marcată prin festivități deosebite, mici spectacole și discursuri ținute de directorii școlilor. De cele mai multe ori este o zi emoționantă pentru micii elevi care vor veni pe data de 8 septembrie 2025 prima dată la școală, în clasele pregătitoare.

Ultima zi de școală, care precede vacanța mare, este și mai emoționantă pentru toți elevii care abia așteaptă finalizarea cursurilor. Ultima zi de școală este și ea marcată de festivități și spectacole, dar și de decernarea premiilor pentru cei mai silitori elevi.

Prima și ultima zi de cursuri pentru studenți

În general, cursurile universitare din România încep în prima zi lucrătoare a lunii octombrie. Pentru anul universitar 2025-2026, acest lucru înseamnă că studenții vor începe cursurile în prima zi lucrătoare din luna octombrie 2025, care va fi cel mai probabil ziua de miercuri, 1 octombrie 2025.

Dar fiecare universitate poate stabili propriul calendar academic. Conform legii, anul universitar începe în general în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, cu toate acestea sunt universități care au anunțat deja că vor începe cursurile pe data de 29 septembrie 2025 sau chiar pe data de 22 septembrie 2025. Pentru a confirma data exactă, studenții trebuie să verifice calendarul academic al universității lor, care este publicat de obicei pe site-ul oficial al instituției. 

Când începe școala în septembrie. Calendarul cursurilor 2025 – 2026

Noua structură a anului școlar care începe pe data de 8 septembrie 2025 prevede 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Cursurile vor fi organizate în cinci module de învățare astfel:

Primul modul: de luni, 8 septembrie – până vineri, 24 octombrie2 025;

Al doilea modul: de luni, 3 noiembrie – până vineri, 19 decembrie 2025;

Al treilea modul: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie/13 februarie/20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

Al patrulea modul: de luni, 16 februarie/ 23 februarie/ 2 martie 2026 – până vineri, 3 aprilie 2026;

Al cincilea modul: de miercuri, 15 aprilie 2026 – până vineri, 19 iunie 2026.

Ce elevi termină cursurile mai devreme în 2026

Ca de obicei în fiecare an școlar, elevii din anii terminali și anume elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a vor termina cursurile mai devreme. Este vorba de elevii care vor susține Evaluarea Națională, respectiv examenul de Bacalaureat 2026. Aceștia vor încheia anul școlar mai devreme.

Pentru elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar 2025 – 2026 are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe data de 5 iunie 2026.

Pentru elevii din clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026, cu o săptămână mai devreme decât majoritatea elevilor.

Ce elevi vor termina anul școlar mai târziu

Elevii din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi elevii din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026, așadar cu o săptămână mai târziu decât restul elevilor.

Pentru clasele din învăţământul postliceal – durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Școala altfel și Săptămâna verde

Când începe școala în septembrie 2025

Cele două programe naționale îndrăgite de elevi vor continua și în anul școlar 2025 – 2026. Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, timp de câte 5 zile consecutive lucrătoare fiecare. Planificarea lor va fi deciză de fiecare unitate de învățământ în parte, după consultarea elevilor și a inspectoratelor județene. Cele două programe se planifică în module diferite, conform ordinului Ministerului Educației Naționale.

Școlile au avut termen până pe data de 1 aprilie 2025 să îi anunțe pe elevi și părinți când au ales să fie săptămâna de vacanță mobilă din luna februarie 2026 și programele Săptămâna Verde și Săptămâna „Școala altfel”. 

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.

Săptămâna Verde este un program național, implementat în școlile din România, cu scopul de a educa elevii despre mediu și schimbări climatice. Este o inițiativă de educație non-formală, similară cu „Școala altfel”, dar concentrată pe conștientizarea și acțiune în domeniul protecției mediului. Mai exact, Săptămâna Verde presupune 5 zile consecutive de activități educaționale dedicate mediului.

Aceste activități sunt planificate și derulate de fiecare unitate de învățământ în funcție de specificul său, respectând structura anului școlar. Cu ajutorul acestor activități practice, excursii și laboratoare, elevii învață despre importanța protejării naturii, despre efectele schimbărilor climatice și despre cum pot contribui la un viitor sustenabil. 

Zile libere și vacanțe în noul an școlar

Noul an școlar va avea cinci vacanțe. Iată cum a fost stabilit calendarul vacanțelor din anul școlar 2025 – 2026.

Prima vacanță: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 – până duminică, 2 noiembrie 2025;

A doua vacanță sau vacanța de Crăciun: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 – până miercuri, 7 ianuarie 2026;

A treia vacanță sau vacanța de ski: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

A patra vacanță sau vacanța de Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 – până marți, 14 aprilie 2026;

A cincea vacanță sau vacanța mare: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Ziua de 5 octombrie este Ziua internaţională a educaţiei, iar legea prevede că în această zi care celebrează educația nu se fac cursuri. Dar data de 5 octombrie 2025 este o zi de duminică, astfel că elevii nu vor beneficia de o zi liberă în plus în primul modul de cursuri.

Pe lângă zilele libere din timpul vacanțelor, elevii vor mai beneficia doar de 3 zile libere în plus, în anul școlar 2025 – 2026. În aceste zile sunt mari sărbători creștine sau internaționale care pică în timpul cursurilor.

  • Luni – 1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României
  • Vineri – 1 mai 2026 – Ziua Internațională a Muncii
  • Luni – 1 iunie 2026 – Rusaliile și Ziua Internațională a Copilului.
  • Vineri – 5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului.

Ziua Învăţătorului – 5 iunie – a fost declarată zi liberă pentru profesori, după greva generală a cadrelor din Învăţământ, care a avut loc la jumătatea anului 2023.

Cum îi pregătim pe elevi pentru prima zi de școală în septembrie 2025

Numeroși copii așteaptă cu nerăbdare să înceapă școala pentru a se reîntâlni cu prietenii și colegii lor, pentru a relua anumite activități și mici distracții pe care le-au uitat în timpul vacanței de vară.

Părinții sunt cei care trebuie să îi ajute pe copii să se întoarcă mult mai entuziaști la școală, cu bucuria de a începe un an nou de activități interesante, chiar dacă unele cursuri devin mai grele. Este bine ca toate materialele necesare să fie achiziționate din timp, manuale, caiete și cărți solicitate în programa școlară. Ele pot fi preluate de la elevii mai mari și chiar de la bibliotecile școlilor, astfel că mulți elevi pot răsfoi din timp materiile preferate.

Reluarea programului de cursuri la orele dimineții, după o vacanță lungă, poate fi o provocare pentru copii și părinți deopotrivă. De aceea, se recomandă ca programul de dimineață să fie ajustat treptat cu două săptămâni înainte de a începe școala în septembrie 2025. Cu cât reușesc să se trezească mai de dimineață, decât în timpul vacanței, și fac acest lucru din timp, cu atât copiii vor fi mai activi și mai atenți la cursurile din timpul zilei.

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Cum arată apartamentul pe care Cristi Borcea i l-a luat fiicei sale în SUA. Melissa studiază arhitectura
Fanatik
Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal
Captură de poveste. Un bărbat s-a luptat 50 de minute cu un pește gigantic înainte de a-l aduce la mal
GSP.ro
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
Click.ro
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
Fiul adoptat de Horia Brenciu și Alice Dumitrescu a dat lovitura! Sportul la care a devenit dublu campion: „Bravo, dragostea lu’ tata!”
TV Mania
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Citește și...
A murit „Indiana Jones din viața reală”. Nicholas Clapp a dedicat ani întregi căutării orașului pierdut din deșert
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul călduros care i-a uimit pe toţi
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
O nouă majorare pentru români din ianuarie 2026
Fată de 13 ani, agresată sexual de un bărbat de 75 de ani, într-un autobuz din București. Agresorul a fost arestat preventiv
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului în care a murit Ion Iliescu, mesaj pentru criticii fostului președinte: „În fața morții, rămânem fără funcții”
Cum arată mormântul lui Ion Iliescu. Oamenii își fac selfie-uri cu crucea
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Așa președinte modest nu s-a mai văzut. Imagini fabuloase cu Nicușor Dan, în drumeție pe munte, la cămașă albă, alături de Mirabela și cei doi copii / VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii: „Am fost singura din Republica Moldova și mi-a fost greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor” / Exclusiv
Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii: „Am fost singura din Republica Moldova și mi-a fost greu să mă integrez, să înțeleg glumele sau subtilitățile culturale ale românilor” / Exclusiv
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Alessia Năstase, fiica lui Ilie Năstase, și-a pus implanturi mamare, la 22 de ani. Cum a reacționat mama tinerei, Amalia Năstase
Proiecte speciale
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Avantaje
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Raluca Bădulescu, în costum de baie minuscul, siluetă sculptată, fără filtre, fără perucă și zero inhibiții! S-a pozat așa la 50 de ani, pe un iaht în Ibiza, iar imaginea e virală!
Elle
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Cum se menține Mădălina Ghenea în formă. La ce renunță atunci când își dorește să slăbească și care este boala de care suferă: "Nu pot mânca..."
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
Carmen Grebenișan, certată de medicul care îi supraveghează sarcina. Ce a povestit creatoarea de conținut, însărcinată în ultimul trimestru: „Am contracții zilnic”
DailyBusiness.ro
O stațiune balneară din România a fost readusă la viață după o investiție de 10 milioane de euro, din fonduri europene
O stațiune balneară din România a fost readusă la viață după o investiție de 10 milioane de euro, din fonduri europene
Cod roșu de caniculă în sudul României și rafale de vânt în alte zone ale țării. Cum va fi vremea în București
Cod roșu de caniculă în sudul României și rafale de vânt în alte zone ale țării. Cum va fi vremea în București
A1.ro
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Cum arăta ispita Andrușca înainte să își pună implant fesier. Imagine rară cu ea înainte de intervenția estetică
Horoscop 11 august 2025. Gata cu Mercur retrograd! Urmează schimbări radicale. O zodie se întoarce la o fostă iubire și își reface viața
Horoscop 11 august 2025. Gata cu Mercur retrograd! Urmează schimbări radicale. O zodie se întoarce la o fostă iubire și își reface viața
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Horoscop 10 august 2025. Mercur în zodia Leu. Tensiuni și conflicte în cuplu pentru o zodie. Adevărul va ieși la suprafață
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Zodii care dau lovitura pe plan financiar în august. Atrag banii ca un magnet
Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Simona Gherghe, apariție de senzație în costum de baie, la 47 de ani. Cum s-a fotografiat pe plajele din Grecia
Observator News
Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Libertatea pentru Femei
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Imaginile momentului! Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la festival. Stau pe iarbă, ascultă rock, baie de mulțime, coadă la selfie, ținute “cool”, zero protocol. Iar Asta nu e tot!
Andreea Marin părăsește România. Unde se va refugia vedeta atât de lovită de încercări în ultima vreme
Andreea Marin părăsește România. Unde se va refugia vedeta atât de lovită de încercări în ultima vreme
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
A devenit mamă la 56 de ani și a ales să plece din țară alături de femeia iubită, doar ca să-și crească fiica în liniște. Astăzi are 70 de ani. Îți mai amintești de ea? Ce transformare!
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Cum arată azi fiicele lui Corneliu Vadim Tudor. Imagini rare cu Eugenia și Lidia. Mama lor, văduva „Tribunului”, nu a renunțat nici acum la doliu
Viva.ro
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cristela Georgescu, de nerecunoscut! Și-a făcut o intervenție estetică nereușită și este complet schimbată: ”Habar nu avea ce face...”. Cum arată în acest moment soția lui Călin Georgescu
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Nu au putut avea copiii, după ce Nina Iliescu a pierdut trei sarcini, însă și-au alinat această durere cu fiul de suflet al lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre moștenitorul neoficial al fostului președinte
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Revoluție fiscală în România! Guvernul Bolojan majorează cu 30% impozitele auto!
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
VIDEO Gafă uluitoare la o televiziune în timpul funeraliilor lui Ion Iliescu.  &quot;Am văzut cum a fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan”
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Zodiile NOROCOASE după Luna Plină din august: bani, vacanță și realizări
Zodiile NOROCOASE după Luna Plină din august: bani, vacanță și realizări
Totul despre ‘boala’ de care suferă noua generație: Uite ce se întâmplă în creierul adolescenților
Totul despre ‘boala’ de care suferă noua generație: Uite ce se întâmplă în creierul adolescenților
Medic Harvard: Cele 3 obiecte din dormitor care îți afectează sănătatea
Medic Harvard: Cele 3 obiecte din dormitor care îți afectează sănătatea
Acestea sunt cele mai frumoase destinații pentru luna de miere
Acestea sunt cele mai frumoase destinații pentru luna de miere
TV Mania
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Imagini de colecție cu Laura Cosoi și soțul ei, la 10 ani de la nuntă. „Cele patru minuni sunt cununa noastră” – mesajul care a emoționat fanii
Cum arată Andreea Bănică în costum de baie la 47 de ani. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut pozele
Cum arată Andreea Bănică în costum de baie la 47 de ani. Fanii au rămas fără cuvinte când au văzut pozele
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Ce nu ai văzut la TV! Ispita Mihaela Mincu, despre regulile stricte de la Insula Iubirii „Eram ca la Big Brother. Nu puteam...
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: &quot;Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă&quot;
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai puternice femei din România. E cunoscută de toţi, sigur nu o recunoşti din prima
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton