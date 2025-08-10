Când începe școala în septembrie 2025

Părinții și elevii se pregătesc deja pentru momentul în care începe școala în septembrie 2025. Iată care va fi prima zi de școală în septembrie 2025, câte săptămâni de cursuri vor fi în noul an școlar și care este calendarul de vacanțe în perioada 2025 – 2026.

Ziua în care începe școala în septembrie 2025 va fi ziua de luni, 8 septembrie, o zi mare în calendarul creștin ortodox, în care este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului.

Noul an școlar 2025 – 2026 începe cu o zi mai devreme decât anul școlar anterior, iar structura lui rămâne în principiu similară cu anul școlar 2024 – 2025. Noul an școlar 2025 – 2026 este împărțit în cinci module de cursuri, urmate fiecare de cinci perioade de vacanțe.

Prima și ultima zi de școală pentru elevi

Data de 8 septembrie este prima zi de școală pentru toți elevii din clasele primare și din gimnaziu, pentru toți elevii din licee și pentru cei mici care merg la grădiniță.

Elevii și copiii de grădiniță vor începe anul școlar 2025 – 2026 pe data de 8 septembrie, potrivit structurii anului școlar, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 3.463 din 4 martie 2025. Cursurile se vor încheia pe data de 19 iunie 2026 și vor fi în total 36 de săptămâni de școală​.

În noul an școlar, vor fi continuate programele „Școala Altfel” și „Săptămâna verde” care vor fi organizate în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, la decizia unităților de învățământ.

Prima zi de școală este întotdeauna marcată prin festivități deosebite, mici spectacole și discursuri ținute de directorii școlilor. De cele mai multe ori este o zi emoționantă pentru micii elevi care vor veni pe data de 8 septembrie 2025 prima dată la școală, în clasele pregătitoare.

Ultima zi de școală, care precede vacanța mare, este și mai emoționantă pentru toți elevii care abia așteaptă finalizarea cursurilor. Ultima zi de școală este și ea marcată de festivități și spectacole, dar și de decernarea premiilor pentru cei mai silitori elevi.

Prima și ultima zi de cursuri pentru studenți

În general, cursurile universitare din România încep în prima zi lucrătoare a lunii octombrie. Pentru anul universitar 2025-2026, acest lucru înseamnă că studenții vor începe cursurile în prima zi lucrătoare din luna octombrie 2025, care va fi cel mai probabil ziua de miercuri, 1 octombrie 2025.

Dar fiecare universitate poate stabili propriul calendar academic. Conform legii, anul universitar începe în general în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, cu toate acestea sunt universități care au anunțat deja că vor începe cursurile pe data de 29 septembrie 2025 sau chiar pe data de 22 septembrie 2025. Pentru a confirma data exactă, studenții trebuie să verifice calendarul academic al universității lor, care este publicat de obicei pe site-ul oficial al instituției.

Când începe școala în septembrie. Calendarul cursurilor 2025 – 2026

Noua structură a anului școlar care începe pe data de 8 septembrie 2025 prevede 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor. Cursurile vor fi organizate în cinci module de învățare astfel:

Primul modul: de luni, 8 septembrie – până vineri, 24 octombrie2 025;

Al doilea modul: de luni, 3 noiembrie – până vineri, 19 decembrie 2025;

Al treilea modul: de joi, 8 ianuarie 2026 – până vineri, 6 februarie/13 februarie/20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

Al patrulea modul: de luni, 16 februarie/ 23 februarie/ 2 martie 2026 – până vineri, 3 aprilie 2026;

Al cincilea modul: de miercuri, 15 aprilie 2026 – până vineri, 19 iunie 2026.

Ce elevi termină cursurile mai devreme în 2026

Ca de obicei în fiecare an școlar, elevii din anii terminali și anume elevii din clasele a VIII-a și a XII-a/a XIII-a vor termina cursurile mai devreme. Este vorba de elevii care vor susține Evaluarea Națională, respectiv examenul de Bacalaureat 2026. Aceștia vor încheia anul școlar mai devreme.

Pentru elevii din clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar 2025 – 2026 are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie pe data de 5 iunie 2026.

Pentru elevii din clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026, cu o săptămână mai devreme decât majoritatea elevilor.

Ce elevi vor termina anul școlar mai târziu

Elevii din învăţământul liceal – filiera tehnologică şi elevii din învăţământul profesional, anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026, așadar cu o săptămână mai târziu decât restul elevilor.

Pentru clasele din învăţământul postliceal – durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Școala altfel și Săptămâna verde

Cele două programe naționale îndrăgite de elevi vor continua și în anul școlar 2025 – 2026. Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, timp de câte 5 zile consecutive lucrătoare fiecare. Planificarea lor va fi deciză de fiecare unitate de învățământ în parte, după consultarea elevilor și a inspectoratelor județene. Cele două programe se planifică în module diferite, conform ordinului Ministerului Educației Naționale.

Școlile au avut termen până pe data de 1 aprilie 2025 să îi anunțe pe elevi și părinți când au ales să fie săptămâna de vacanță mobilă din luna februarie 2026 și programele Săptămâna Verde și Săptămâna „Școala altfel”.

La clasele din învățământul liceal — filiera tehnologică și din învățământul profesional, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică, urmărind și scopul acestor programe.

La clasele din învățământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se organizează activități de instruire practică.

Săptămâna Verde este un program național, implementat în școlile din România, cu scopul de a educa elevii despre mediu și schimbări climatice. Este o inițiativă de educație non-formală, similară cu „Școala altfel”, dar concentrată pe conștientizarea și acțiune în domeniul protecției mediului. Mai exact, Săptămâna Verde presupune 5 zile consecutive de activități educaționale dedicate mediului.

Aceste activități sunt planificate și derulate de fiecare unitate de învățământ în funcție de specificul său, respectând structura anului școlar. Cu ajutorul acestor activități practice, excursii și laboratoare, elevii învață despre importanța protejării naturii, despre efectele schimbărilor climatice și despre cum pot contribui la un viitor sustenabil.

Zile libere și vacanțe în noul an școlar

Noul an școlar va avea cinci vacanțe. Iată cum a fost stabilit calendarul vacanțelor din anul școlar 2025 – 2026.

Prima vacanță: de sâmbătă, 25 octombrie 2025 – până duminică, 2 noiembrie 2025;

A doua vacanță sau vacanța de Crăciun: de sâmbătă, 20 decembrie 2025 – până miercuri, 7 ianuarie 2026;

A treia vacanță sau vacanța de ski: o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie – 1 martie 2026;

A patra vacanță sau vacanța de Paște: de sâmbătă, 4 aprilie 2026 – până marți, 14 aprilie 2026;

A cincea vacanță sau vacanța mare: de sâmbătă, 20 iunie 2026, până duminică, 6 septembrie 2026.

Ziua de 5 octombrie este Ziua internaţională a educaţiei, iar legea prevede că în această zi care celebrează educația nu se fac cursuri. Dar data de 5 octombrie 2025 este o zi de duminică, astfel că elevii nu vor beneficia de o zi liberă în plus în primul modul de cursuri.

Pe lângă zilele libere din timpul vacanțelor, elevii vor mai beneficia doar de 3 zile libere în plus, în anul școlar 2025 – 2026. În aceste zile sunt mari sărbători creștine sau internaționale care pică în timpul cursurilor.

Luni – 1 decembrie 2025 – Ziua Națională a României

Vineri – 1 mai 2026 – Ziua Internațională a Muncii

Luni – 1 iunie 2026 – Rusaliile și Ziua Internațională a Copilului.

Vineri – 5 iunie 2026 – Ziua Învățătorului.

Ziua Învăţătorului – 5 iunie – a fost declarată zi liberă pentru profesori, după greva generală a cadrelor din Învăţământ, care a avut loc la jumătatea anului 2023.

Cum îi pregătim pe elevi pentru prima zi de școală în septembrie 2025

Numeroși copii așteaptă cu nerăbdare să înceapă școala pentru a se reîntâlni cu prietenii și colegii lor, pentru a relua anumite activități și mici distracții pe care le-au uitat în timpul vacanței de vară.

Părinții sunt cei care trebuie să îi ajute pe copii să se întoarcă mult mai entuziaști la școală, cu bucuria de a începe un an nou de activități interesante, chiar dacă unele cursuri devin mai grele. Este bine ca toate materialele necesare să fie achiziționate din timp, manuale, caiete și cărți solicitate în programa școlară. Ele pot fi preluate de la elevii mai mari și chiar de la bibliotecile școlilor, astfel că mulți elevi pot răsfoi din timp materiile preferate.

Reluarea programului de cursuri la orele dimineții, după o vacanță lungă, poate fi o provocare pentru copii și părinți deopotrivă. De aceea, se recomandă ca programul de dimineață să fie ajustat treptat cu două săptămâni înainte de a începe școala în septembrie 2025. Cu cât reușesc să se trezească mai de dimineață, decât în timpul vacanței, și fac acest lucru din timp, cu atât copiii vor fi mai activi și mai atenți la cursurile din timpul zilei.

