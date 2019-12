Activități distractive și educative pentru copiii cu vârsta de peste 3 ani

Cei mici învață despre lumea înconjurătoare prin joc și distracție. Așa că alătură-te lor în lumea magică a copilăriei și distrați-vă împreună, petrecând timp de calitate cu activitățile potrivite vârstei sale!

După ce a împlinit trei ani, copilul are deja propria concepţie cu privire la lumea înconjurătoare. Acesta poate interveni în orice activitate individuală sau de grup şi începe să-şi dezvolte propria personalitate. De aceea, în aceast interval rolul părinţilor în dezvoltarea copilului este esenţial. Aceştia trebuie să-i asigure micuţului o mulţime de oportunităţi pentru a avea ocazia de a învăţa. În continuare, iată câteva idei!

– Desenat și colorat

Cumpără-i copilului un caiet cu coli albe, cărţi de colorat şi creioane colorate. Mai întâi studiaţi împreună desenele din cărţile de colorat şi coloraţi-le pe rând. Apoi pune-l pe el, separat, pe caietul cel nou sau pe nişte coli de hârtie să reproducă desenele din carte, aşa cum şi le aminteşte. În acest mod, în afară de faptul că i se dezvoltă capacitatea creativă, poţi observa şi dacă are înclinaţii artistice.

– Învățarea limbii engleze prin joc

Colecția „My little pony” este o colecție de cărți în limba engleză cu jocuri și pagini de colorat. Colecția „My little pony” de la Gazeta Sporturilor este disponibilă acum pe colecții.libertatea. Poți comanda orice număr dorești, la prețul de numai 17,99 RON. Fiecare număr vine împreună cu un articol nou pentru colorat și decorat. De la stilouri parfumate, la ștampile cu caractere colorate, benzi decorative cu sclipici dar și stickere care strălucesc în întuneric. Colorați împreună, jucați-vă și colecționați toate creioanele colorate, abțibilduri, ștampile și celelalte alte surprize ale colecției „My little pony”. În plus, ajută-ți copilul să învețe engleză cu aceste cărți în limba engleză create special pentru cei mici. Scanează QR code-ul din fiecare pachet My Little Pony și citește cartea și în limba română.

Descoperă și alte produse interesante pentru copii și adulți pe colecții.libertatea!

– Învăţarea numerelor şi a literelor

Un exerciţiu uşor pentru învăţarea numerelor este desenarea pe o coală de carton a unor pătrate mai mari în interiorul cărora să scrii numerele. În fiecare pătrăţel desenează mici cerculeţe pentru ca cel mic să le poată număra (un cerculeţ pentru cifra unu, două pentru cifra 2 etc.). Poţi să schimbi cerculeţele cu diferite obiecte pe care copilul să le poată recunoaşte mai uşor (de exemplu pentru cifra unu să desenezi o portocală, pentru cifra doi două mere etc.). În privinţa literelor poţi apela tot la cartonaşe pe care să desenezi litera şi un lucru sau obiect care începe cu litera respectivă.

– Cititul de poezii şi poveşti

Din bibliotecă nu trebuie să-ţi lipsească în primul rând cărţile de poezii şi poveşti, precum nici cărţile de ştiinţe ale naturii sau geografie. În fiecare seară, dar nu numai, (şi în cursul zilei îţi poţi face puţin timp pentru lectură) este bine să-i citeşti copilului cel puţin o poezie sau o poveste. După terminarea acesteia discutaţi împreună despre ceea ce i-ai citit, faceţi o recapitulare a poeziei sau a personajelor şi pe cât posibil încercaţi să transpuneţi în realitate povestea din carte. De exemplu, dacă i-ai citit despre regi, regine şi prinţi ori prinţese, poţi înlocui apoi personajele cu membrii familiei voastre. Dacă povestea era despre animale, îi poţi vorbi despre importanţa acestora şi rolul lor în societate.

– Practicarea sportul în aer liber

Se ştie că o minte sănătoasă se dezvoltă într-un corp sănătos. Aşadar, fă-ţi timp să ieşi cu copilul în parc cât de des poţi şi să-l antrenezi în activităţi de grup, alături de ceilalţi copii sau dacă nu, puteţi juca şi împreună fotbal, volei, badminton etc., în funcţie de preferinţele celui mic.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro