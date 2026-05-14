Doliu în muzică: Maestrul Aurelian-Octav Popa a murit la 88 de ani

Maestrul Aurelian-Octav Popa, clarinetist, compozitor și dirijor de renume internațional, s-a stins din viață la 88 de ani. Figura emblematică a muzicii românești lasă în urmă o moștenire artistică de neprețuit.

România își ia adio de la unul dintre cei mai mari artiști ai săi. Aurelian-Octav Popa, clarinetist, compozitor și dirijor de renume internațional, s-a stins din viață la 88 de ani. O personalitate marcantă a scenei culturale românești, Popa a fost un model de excelență și modestie. Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) a anunțat vestea tristă printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale, omagiindu-l drept „o personalitate de seamă a vieții muzicale românești”, potrivit Adevărul.

De-a lungul unei cariere impresionante, Aurelian-Octav Popa a fost solist al Filarmonicii „George Enescu” și dirijor al Filarmonicii „Marea Neagră” din Constanța. A fost recunoscut nu doar pe plan național, ci și internațional, câștigând premii de prestigiu la competiții din Praga, Budapesta, Birmingham, Utrecht și Geneva. Cu o tehnică impecabilă și un talent excepțional, a transformat clarinetul într-un instrument capabil să exprime o paletă largă de emoții, de la lirism delicat la dramatism profund.

A fost urmărit de Securitate și admirat de Sergiu Celibidache

Realizatoarea TV și scriitoarea Marilena Rotaru l-a descris ca pe „un om cald, excesiv de modest, cu o vastă cultură”. Ea a rememorat colaborările lor de peste două decenii și a povestit cum Popa a facilitat întâlnirea sa cu legendarul Sergiu Celibidache, care spunea despre el: „Omul ăsta este cel mai mare dintre toți suflătorii acestei lumi… E peste Jean Pierre Rampal”.

Cu toate acestea, viața lui Aurelian-Octav Popa nu a fost lipsită de dificultăți. În anii ’70, artistul a intrat în vizorul Securității, fiind suspectat că ar putea să rămână în străinătate după un turneu în Grecia. Chiar și în rapoartele Securității, însă, talentul său era recunoscut: „cel mai talentat instrumentist român, cel mai bun clarinetist la ora aceasta în țară și chiar în Europa”.

„Era pus pe glume și nu a lăsat clarinetul din mână”

Istoricul Stejărel Olaru, care l-a cunoscut pe maestru în 2024, l-a descris ca pe un om plin de umor, atașat de clarinetul său, care nu lăsa niciodată instrumentul din mână. „L-am cunoscut în vara anului 2024, introdus de Paul Cozighian la soţii Popa, care m-au primit bucuroşi în locuinţa lor. Maestrul Popa, pe atunci având vreo 87 de ani, era pus pe glume şi nu a lăsat clarinetul din mână. Să-ți fie țărâna ușoară, Maestre!”, a scris Olaru, omagiind o viață dedicată artei sunetelor.

Aurelian-Octav Popa a influențat generații întregi de muzicieni și a contribuit decisiv la prestigiul internațional al școlii românești de clarinet. Prin modestie, pasiune și talent, el a demonstrat că muzica este un limbaj universal, capabil să cucerească inimi din întreaga lume. Dispariția sa lasă un gol imens în sufletele celor care l-au cunoscut și admirat, dar și în peisajul cultural românesc.

