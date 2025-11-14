Alexandru Rogobete, despre clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani: „Autorizațiile nu sunt emise corespunzător”

Clinica stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei în care o fetiță de doi ani a murit în urma anesteziei funcționa fără autorizație, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Acesta a trimis pe teren o echipă care face verificări la fața locului și cel mai probabil clinica va fi închisă. Mai mult, ministru a transmis un mesaj dur clinicilor care funcționează necorespunzător.

Anunțul ministrului Sănătății despre clinica stomatologică unde a murit o fetiță de 2 ani

După ce o fetiță de doar 2 ani a murit joi seară la o clinică stomatologică din București, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a trimis o echipă de control care a descoperit nereguli privind respectarea normativelor. Potrivit ministrului, în spațiile clinicii au fost identificate încălcări ale legislației privind funcționarea unităților ce efectuează anestezie generală în afara spitalelor.

„Din datele preliminare pe care le am, lucrurile, din nou, nu stau foarte bine, în sensul în care autorizațiile nu sunt emise corespunzător. (..)Din ce ştiu de la echipa mea care se află la faţa locului există spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului”, a declarat Alexandru Rogobete.

„Ajungem din nou la aceeași problemă: avize emise ilegal, clinici private care funcționează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate, și la finalul zilei mor oameni”, a mai spus acesta.

Potrivit ministrului, inspectorii au constatat existența unor încăperi în care nu era respectată legislația în vigoare.

Potrivit Libertatea, clinica stomatologică unde a avut loc tragedia de abia fusese deschisă și aparține medicului Sorina Blaj, fondatoarea Crystal Dental Clinic.

Citește și: O fetiță de 2 ani a murit după o vizită la stomatolog. Primele declarații ale părinților: „Nu avea nicio problemă”

Citește și: Reacția clinicii stomatologice din București unde o fetiță de 2 ani a murit: „Micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”

Alexandru Rogobete, mesaj dur pentru cei care dețin clinici ce nu funcționează corespunzător

Alexandru Rogobete a anunțat că peste 20 de clinici private au fost închise și alte peste 30 au primit amenzi consistente, în urma controalelor extinse la nivel național.

„Ce vă spun eu din punct de vedere administrativ este că avem încă o clinică care nu funcționează corespunzător, care funcționează improvizat și care nu respectă normative”, a mai zis ministrul Sănătății.

În același timp, Alexandru Rogobete a lansat un mesaj tranșant pentru proprietarii clinicilor care nu funcționează corespunzător.

„Oameni buni, închideți-vă voi clinicile dacă știți că nu funcționați în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac cu responsabilitate”, a precizat ministrul.

Citește și: Profesor din Iași, acuzat de viol de o studentă. „Mi-a spus că am picioare foarte frumoase!” Agresiunile, surprinse de camerele de supraveghere

Citește și: Parlamentul a adoptat în unanimitate legea „Nordis”. Limite stricte pentru avansurile cerute de dezvoltatori

„O să spun ceva care poate o să pară deplasat şi mă uit la toţi care se uită la noi şi mă refer la cei care au aceste clinici şi cabinete private la colţul blocului, la colţul parterului, marea lor majoritate improvizate: oameni buni, închideţi-vă voi clinicile dacă ştiţi că nu funcţionaţi în regulă, ca să nu vin eu să le închid. Este un ultim apel pe care îl fac, cu responsabilitate, către toţi cei care ştiţi că funcţionaţi în ilegalitate. Puneţi cheia pe uşă astăzi şi închideţi-vă clinicile ca să nu ajungă Ministerul Sănătăţii să vi le închidă pe toate”, a subliniat Alexandru Rogobete.

În același timp, ministrul Sătănății a promis toleranță zero față de nereguli.

„Nu voi face rabat, indiferent cine mă sună. Am închis în București clinici ale unor somități și vor rămâne închise atât timp cât nu respectă normativul”, a conchis Alexandru Rogobete.

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News