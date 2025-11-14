Reacția clinicii stomatologice din București unde o fetiță de 2 ani a murit: „Micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”

Reprezentanții clinicii stomatologice Crystal Dental Clinic, unde o fetiță de 2 ani a murit joi, 13 noiembrie, după anestezie intravenoasă, au făcut primele declarații despre tragedie.

Reacția clinicii stomatologice unde o fetiță de 2 ani a murit

Reprezentanții clinicii stomatologice Crystal Dental Clinic au transmis că sunt „profund șocați și devastați” după ce o fetiță de 2 ani a murit în timpul unei intervenții.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident petrecut astăzi în cadrul unei proceduri de sedare profundă efectuată unui pacient copil. Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de echipa noastră medicală pentru resuscitare, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil”, precizează reprezentanții Crystal Dental Clinic, într-un comunicat de presă citat de Digi24.

În comunicat se precizează că aceeași echipă a efectuat 1700 de proceduri similare de sedare profundă, de-a lungul a 11 ani, fără incidente.

„Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat întreaga echipă și ne-a amintit de fragilitatea vieții, în special a celor mai vulnerabili dintre noi”, se mai arată în comunicat.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate”

De asemenea, aceștia au transmis și un mesaj adresat familiei.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe și gândurile noastre calde familiei îndurerate. Suntem alături de ei în această clipă de neimaginată durere și ne angajăm să oferim tot sprijinul necesar. Inimile noastre sunt cu voi, iar rugăciunile noastre – pentru liniștea sufletului micuței plecate prea devreme”, au mai spus reprezentanții clinicii.

Citește și: O fetiță de 2 ani a murit după o vizită la stomatolog. Primele declarații ale părinților: „Nu avea nicio problemă”

Tatăl fetiței susține că medicul stomatolog a fost informat că micuța avea valori hepatice de șase ori peste limita normală

Tatăl fetiței a făcut primele declarații, menționând că micuța urma să fie supusă la două tratamente de canal. Analizele copilei indicau, însă, valori hepatice de șase ori peste limita normală. El a mai spus că soția sa l-a informat pe medicul stomatolog despre rezultatele ieșite din intervalul de referință, însă li s-a recomandat totuși să se prezinte la procedură.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Inspecția Sanitară de Stat și Corpul de Control va demara verificări la clinica stomatologică din București unde o fetiță de 2 ani a decedat după administrarea unei anestezii intravenoase. În paralel, Colegiul Medicilor va desfășura de asemenea o investigație.

Cine deține clinicile Crystal Dental Clinic

Fondatoarea clinicilor Crystal Dental Clinic este dr. Sorina Blaj. Potrivit informațiilor din spațiul public, unitatea medicală are la dispoziție cinci cabinete „complet digitalizate”, o echipă multidisciplinară formată din peste 20 de medici și personal auxiliar, precum și „monitorizare vitală completă la standarde internaționale”.

Foto: Canva

Urmărește-ne pe Google News