A murit profesorul Gabriel Coșoveanu. Din păcate, vestea tragică a îndurerat profund mediul universitar din România. Cunoscut de mulți, drept critic literar, cât și ca fost decan al Facultății de Litere din Craiova, a fost, fără doar și poate, o personalitate marcantă a culturii și învățământului românesc. Cu durere, cei dragi au anunat că a fost găsit fără viață în propria locuință, la 61 de ani.

De-a lungul vieții, Gabriel Coșoveanu a avut o carieră impresionantă și nu s-a mulțumit niciodată cu puțin. A optat mereu pentru un loc cât mai sus, astfel că a ocupat și funcția de director al Departamentului de publicații și mijloace de informare al Universității din Craiova, dar și pe cea de președinte al Filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor din România.

A murit profesorul Gabriel Coșoveanu

Gabriel Coșoveanu avea doar 61 de ani și nimeni nu se aștepta la o astfel de veste tocmai acum. La această vârstă mulți încă mai profesează, în timp ce alții aleg să se retragă și să trăiască în liniște. Nu a fost însă și cazul lui, care a avut o viață plină de „de toate”.

Veste tristă a fost publicată pe Facebook de scriitorul și fostul politician Varujan Vosganian, cunoscut pentru activitatea sa ca fost ministru al Economiei și fost senator. Prin tristul anunț a produs multă durere suferință și toți cei care l-au cunoscut au primit cu durere vestea.

„Ne-a părăsit încă un reprezentant al stirpei cărturarilor: profesorul universitar Gabriel Coșoveanu, redactor-șef al revistei Ramuri și o bucată de vreme președintele filialei Craiova a Uniunii Scriitorilor. Prieten bun, strașnic cunoscător al literaturii române din care putea reproduce pe de rost zile și nopți în șir. Îi păstrăm o amintire pioasă, cu nestrămutată afecțiune.”, este mesajul care anunță moartea lui Gabriel Coșoveanu.

Citește și: Ce decizie a luat PSD privind candidatul partidului pentru Primăria Capitalei. Gabriela Firea a deschis subiectul în ședința din 11 august. Președintele Nicușor Dan și liderii PNL și USR vor un candidat comun

Unde a fost depus trupul neînsuflețit și când are loc înmormântarea

Trupul neînsuflețit al profesorului Gabriel Coșoveanu a fost depus la Biserica Postelnicu Fir (Str. Nanterre), unde toți cei care doresc și care l-au cunoscut își pot lua rămas bun. Slujba de înmormântare va avea loc miercuri, 13 august, la aceeași biserică, unde cei dragi îi pot aduce un ultim omagiu.

Citește și: Andrei Rotaru și Cristina Petre de la „Insula Iubirii”, sezonul 8, bătuți de bodyguarzi într-un club din București

A fost critic literar și decan al Facultății de Litere din Craiova

Gabriel Coșoveanu nu s-a remarcat doar prin cariera de succes, asta fiindcă a fost și autorul a sute de studii, eseuri și articole de critică și istorie literară, publicate în reviste de specialitate. De asemenea, regretatul critic literar a primit numeroase distincții, fiind cunoscut la cercuri literare, simpozioane și stagii de documentare atât în țară, cât și în străinătate. Mai mult, a fost distins cu premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România, pentru critică și istorie literară, toți cunoscându-l ca pe un om dedicat pe plan profesional, mereu gata să ofere lecții tuturor celor pe care i-a îndrumat.

Sursă foto: facebook

Urmărește-ne pe Google News