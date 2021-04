Povestea extraordinară a medicului din Cluj-Napoca care și-a tratat pacienții din scaunul cu rotile

Povestea medicului Szentágotai Loránt a uimit prin dăruirea față de profesie și pacient care stă la baza ei. El a fost primis cu aplauze, flori și lacrimi înapoi în centrul social pe care îl conduce și pe care l-a înființat în 1994. Loránt a făcut o formă gravă de COVID-19, care a necesitat internarea la terapie intensivă. El a ajuns la spital foarte târziu, întrucât a vrut să aibă grijă de cei 80 de bătrâni și 39 de angajați din centrul social.

„Gata, domnule doctor, ați ajuns acasă”, au fost cuvintele cu care l-au întâmpinat angajații centrului pe medic. „Când s-a întors din spital, tot personalul era afară în curte și am plâns”.

Timp de aproape 10 luni, în centrul social nu a fost niciun caz de COVID-19, potrivit medicului erou. Însă atunci când bătrânii și angajații s-au îmbolnăvit, Szentágotai Loránt a ținut să îi trateze din căruciorul cu rotile.

„Personalul mă ducea cu căruciorul, oxigenul era legat de cărucior și așa am lucrat 3 zile până când s-a rupt filmul”, a povestit el pentru Digi24. „Am căzut jos, nu am mai știut nimic, am ajuns la spital. Sincer, toata lumea a crezut că s-a terminat, deja medicii anunțau familia că înmormântarea se face repede”.

Ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, s-a descoperit că plămânii săi erau afectați de virus în proporție de 70%.

„M-am trezit după din comă, eram convins că am murit”, a mai zis el. „Ultimele momente, când știi că trebuie să mori, eram conștient ca nu mai am nicio șansă. Când m-am trezit, mă uitam în jur si îmi explica doctorița, domnul doctor, v-ați revenit, ați fost intubat, zic nu se poate, eu sunt mort”.

Deși nu s-a recuperat complet, medicul și-a reluat munca în centrul social, unde face recuperare alături de oamenii pe care îi îngrijește. El a povestit care a fost motivul pentru care nu s-a internat mai devreme: „Pur și simplu, nu puteam. După 27 de ani de lucrat aici, nu puteam abandona pacienții în starea în care erau, a fost extraordinar de greu, dar dacă ar fi cazul, aș mai face încă o dată”.

Foto: 123rf.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro