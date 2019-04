Florin Cujbă, din culisele unui stil de viață sănătos: „Mâncarea de Paște nu este neapărat nesănătoasă”

De asemenea, pentru că Sărbătorile Pascale se apropie, am discutat cu Florin Cujbă și despre imprudențele alimentare care ne pot costa silueta în această perioadă.

Unica.ro: Ce înseamnă pentru tine stil de viață sănătos? Cum l-ai defini?

Florin Cujbă: Stilul de viață sănătos implică 5 arii majore care trebuie luate în calcul:

Între 9-12 ore de odihnă Sănătatea mentală Sănătatea fizică Alimentația Mediul înconjurator

Fiecare din componentele de mai sus trebuie analizat cu atenție deoarece orice acțiune făcută sau nefăcută azi ne ajută sau ne afectează viitorul în ceea ce privește stil de viață echilibrat.

Ce sfaturi ne dai pentru perioada de după Paște, – atunci când lăsăm poftă să ne învingă fără nicio remușcare -, pentru a reveni la silueta inițială?

Primul lucru pe care îl avem de făcut este să revenim la mișcare prin antrenamente ușoare. Ideea este să reintroducem mișcarea, nu să revenim la același nivel anterior, deoarece organismul nu se află în același punct.

Dacă ignorăm papilele gustative și ne subordonăm siluetei, ce combinații alimentare dintre cele specifice sărbătorilor pascale trebuie neapărat evitate în această perioadă?

Evitați în perioada aceasta cantitatea de mâncare. În esență, mâncarea de Paște nu este neapărat nesănătoasă. Nesănătoasă este însă cantitatea și combinarea acesteia cu alcool. Dacă păstram cantități moderate și ne și mișcam puțin (mers, plimbări), nu trebuie să ne ferim de nimic.

Când, cum și câtă apă bem pentru a ne susține organismul în lupta cu kilogramele în plus? Există un secret în acest sens?

Apa este esențială pentru buna funcționare a organismului. Organismul cere apă. Ce nu facem noi în societatea noastră este separarea lucrurilor. Căutăm informații și reguli, însă nu ne ascultăm organismul. Organismul are nevoie de atenția noastră, de implicarea noastră în a-i oferi ceea ce are nevoie. Se spune că un pahar de apă pe stomacul gol, atunci când te trezești, face minuni, însă acesta este un studiu care se aplică pe o anumită tipologie de oameni. Nu trebuie generalizat. Personalizarea acțiunilor în direcția organismului nostru are legătură cu longevitatea și echilibrul mult căutat.

Ce tip de mișcare recomanzi persoanelor care nu au mai făcut sport o perioada lungă?

Orice tip de mișcare, însă cu intensitate moderată, cu progresie controlată.

Seara sau dimineața? Când este mai eficient să facem sport?

Când spune organismul. Ascultați-vă organismul. El este cel mai bun antrenor personal. Multe studii spun că dimineața, însă ce ne facem când nu avem timp? Acceptăm alte ore. Întrebarea în acest caz ar fi când prioritizăm organismul?

Care sunt cele mai comune greșeli pe care le-ai observat la oameni atunci când se hotărăsc să înceapă o dietă?

Faptul că sunt radicali și, ulterior, acela că abandonează mult prea rapid. În același timp, dieta se aplică în cazul persoanelor cu probleme medicale. Pentru cei care pur și simplu doresc să slăbească este de ajuns să elimine junk food, prăjelile, pâinea și să introducă mișcarea.

Ce sfaturi le dai persoanelor care își doresc să-și mențină silueta după o cură de slăbire?

Perseverență și rezistență la tentații. Trebuie să găsească grupuri de persoane cu aceleași interese în materie de sănătate, să continue cu mișcarea și cu ceea ce au de făcut până la atingerea rezultatelor.

Care ar fi trucurile care ne ajută să ne menținem silueta?

Eu le-aș spune sfaturi ce trebuie șlefuite și măsurate cu atenție.

Trei mese echilibrate pe zi Două gustări Apă Suplimente de calitate Odihnă Contactul cu natura cel puțin o dată pe săptămână

Top 5 alimente interzise în dieta de slăbit. Care este ordinea?

Sunt multe alimente care trebuie evitate, însă în capul listei mele sunt următoarele:

Junk food

Pâinea (pâinea integrală este permisă)

Lactatele după ora 18.00

Untul

Sucurile din comerț

Sursă foto: PR