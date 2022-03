Dieta cu hrișcă și chefir. Slăbești aproape un kilogram pe zi!

Combinația de hrișcă și chefir este una dintre cele mai bune pentru o siluetă frumos sculptată. Multe femei consideră dieta cu hrișcă și chefir o dietă minune, care te ajută să scapi de kilograme în câteva zile, fără să îți pună în pericol sănătatea!

Cuprins 1 Ce avantaje are dieta cu hrișcă și chefir

2 Cum se prepară hrișca pentru dietă

3 Cum se ține dieta cu hrișcă și chefir

4 Regulile stricte pentru dieta cu hrișcă și chefir

Ține cont de faptul că dieta cu hrișcă și chefir este o monodietă, se ține pentru o perioadă scurtă de timp, dar este foarte eficientă. Dacă ai un organism sănătos și nu suferi de boli de nutriție și alte boli grave de sânge, de ficat sau de stomac, dieta cu hrișcă și chefir este recomandată când vrei să topești rapid cele câteva kilograme acumulate peste iarnă.

De asemenea, această dietă rapidă este recomandată femeilor sau bărbaților cu un abdomen prea rotund, care au nevoie să își remodeleze silueta. Ea mai este recomandată și primăvara, pentru a scăpa de kilogramele nedorite înainte de sezonul estival. În acest caz, dieta cu hrișcă și chefir trebuie combinată cu multă mișcare în aer liber, plimbări lungi sau ședințe la o sală de fitness.

Ce avantaje are dieta cu hrișcă și chefir

Semințele de hrișcă se numără printre superalimentele cu un gust bun, fără calorii, fără gluten și carbohidrați, dar bogate în fibre, minerale și antioxidanți. Hrișca ajută digestia, deoarece este foarte bogată în fibre, combate depunerile de colesterol și protejează arterele inimii, are efecte antibacteriene și antiinflamatorii, dă senzația de sațietate și ajută la eliminarea mai rapidă a grăsimilor și toxinelor din organism.

Așa cum hrișca are un loc de top între semințele bune pentru sănătate și siluetă, chefirul are și el un loc de top între lactatele fermentate. Spre deosebire de iaurt, chefirul este mult mai bogat în fermenți, acizi benefici, culturi lactice și bacterii bune care stimulează digestia și arderea grăsimilor. În plus, îți oferă un aport mai mare de calciu, fier și magneziu necesar în perioada monodietei cu hrișcă, de aceea este recomandat mai des decât iaurtul simplu.

În plus, chefirul este bogat în substanțe probiotice care nu doar că protejează stomacul în zilele în care nu consumi alte alimente, ci accelerează și eliminarea elementelor din hrană de care organismul nu are nevoie.

Pentru o perioadă scurtă de timp, între 7 și 10 zile, persoanele ambițioase pot rezista tuturor tentațiilor alimentare, dacă țin dieta cu hrișcă și chefir și vor avea rezultate rapide.

Cum se prepară hrișca pentru dietă

Dieta cu hrișcă și chefir este o dietă restrictivă, destul de severă și îți permite să consumi doar câteva preparate simple din semințe de hrișcă și, bineînțeles, chefir sau iaurt degresat.

Hrișca se spală bine și se pune la înmuiat peste noapte în apă rece. Până a doua zi, semințele se înmoaie și devin gustoase. Se scurge apa rămasă, iar semințele înmuiate se pot consuma ca atare sau se pot combina cu chefir, cu felii de fructe și cu salată de legume proaspete.

Nu se adaugă nici unt, nici ulei, nici alte ingrediente care favorizează depunerea kilogramelor așa cum este zahărul.

Cum se ține dieta cu hrișcă și chefir

Această dietă rapidă se poate ține între 6 și 10 zile, în funcție de câte kilograme vrei să slăbești. Dacă faci și mișcare ușoară în aer liber, poți slăbi aproape 1 kilogram pe zi, după ce organismul se învață cu senzația de foame și începe să consume de depunerile adunate de grăsimi și glucide.

Pentru dieta cu hrișcă, se recomandă chefir cu 1% grăsime, care se poate consuma cel mult 1 kilogram pe zi.

Semințele de hrișcă se înmoaie de seara, iar a doua zi se pot folosi pentru câteva preparate destul de gustoase și sățioase:

Salată de fructe și hrișcă din felii de mere, pere, grepfruit, kiwi sau mandarine.

Salată de crudități cu hrișcă înmuiată și țelină, morcov ras, mere rase, pătrunjel, mărar, ridichi, salată verde, ceapă verde.

Salată de legume din ardei, roșii, ceapă verde și hrișcă înmuiată.

Legume topite la cuptor cu o lingură de ulei și amestecate cu hrișca fiartă.

Chifteluțe din hrișcă făcute la cuptor cu ceapă verde, morcov ras și un cartof dat pe răzătoare.

Regulile stricte pentru dieta cu hrișcă și chefir

Ține cont de regulile de mai jos, evită orice tentație dulce, evită uleiul și brânzeturile, pâinea și gustările cu nuci, oricât de sănătoase ar fi. Dieta cu hrișcă și chefir este o dietă restrictivă și trebuie să consumi doar legume și fructe gătite cât mai dietetic, fără grăsimi și fără zahăr.

Salatele de fructe și salatele de legume combinate cu semințe de hrișcă sunt cele mai bune alimente recomandate pentru această dietă.

nu ai voie mai mult de un litru de chefir cu grăsimi de 1% pe zi,

bea zilnic doi litri de apă,

poți consuma ceai sau cafea neîndulcită fără lapte,

poți consuma două fructe la gustarea de după amiază, dar trebuie evitate fructele bogate în zahăr,

înainte de culcare se poate consuma încă o porție de chefir pentru a combate senzația de foame;

în timpul dietei nu aveți voie alcool,

în timpul dietei și după luați multivitamine, cel puțin o lună.