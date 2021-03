Cori Grămescu – Cum ne hrănim corect și sănătos în perioada postului

Am intrat în postul Paștelui, cel mai lung și mai restrictiv post de peste an, iar experții în nutriție vin în ajutorul nostru cu sfaturi extrem de utile legate de modul în care trebuie să ne hrănim în această perioadă, pentru a-i asigura organismului toți nutrienții de care are nevoie.

Cori Grămescu, specialist în alimentație sănătoasă, a postat pe rețelele de socializare o listă cu unele dintre cele mai importante reguli aleimentare pentru perioada postului.

„Sunt câteva reguli simple care ne ajută să ştim ce alimente trebuie să consumăm când ținem post pentru a ne asigura că mâncăm alimente hrănitoare.

Aport adecvat de proteine – trebuie să consumăm în post linte, năut, mazăre, tofu şi tempeh, migdale şi nuci, spanac şi broccoli, orez integral, quinoa. Proteine mai găsim şi în derivatele acestor produse – lapte de soia, de migdale etc.

Consumul ridicat de legume – ar trebui să reprezinte baza alimentaţiei în post şi pentru a nu ridica probleme mari de digestie ar trebui ca la început să consumăm, atât legume crude, cât şi preparate termic, pentru că aportul ridicat de fibre poate cauza la început o uşoară senzaţie de balonare. În alimentație ar trebui să se regăsească legumele fibroase – morcov, ţelină, păstarnac, pătrunjel, ridichi, sfeclă, gulii, napi, cartofi dulci, precum şi ardei, roşii, pentru salate, legume verzi – urzici, untişor, lobodă, măcriş, leurdă, spanac, broccoli precum şi alte legume – ciuperci, praz, sparanghel etc.

Renunțarea la produsele puternic procesate – O serie de alimente ultra-procesate ar trebui scoase din alimentaţia de post – unele pate-uri de soia, crenvurşti de soia, căşcavalul vegetal etc. Citiţi etichetele acestor produse, pentru a vedea ce aport de aditivi alimentari au. Se pot înlocui cu pate-uri de nuci cu linte, hummus, pate de caju cu condimente sau brânză de caju şi nuci, care se prepară foarte uşor acasă.

Mese frecvente – 3 mese principale şi 1-3 gustări, pentru a preveni apariţia senzaţiei de foame. Ideal este să consumăm cerealele integrale – şi includem aici nu doar cerealele integrale neprocesate – ovăz, secară precum şi mei, hrişcă, amaranth, ci şi derivatele – pâinea, pastele în prima parte a zilei, la micul dejun şi prânz. Tot în prima parte a zilei ar trebui să conumam şi fructele de sezon ca o masă de sine stătătoare, la 1.5 ore distanţă de mesa principală. Pentru cină şi gustarea de seară consumăm legume, nuci şi seminţe şi eventual o porţie de lapte de migdale.

Hidratare suficientă – cel puţin 2 litri de apă pe zi, pentru a reduce riscul de tulburări ale tranzitului digestiv şi trebuie evitate sucurile, cafeaua în exces şi ceaiurile laxative.

