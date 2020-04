Un bucureștean crede că ar fi fost infectat cu coronavirus în decembrie, cu mult înainte ca o primă infecție cu coronavirus să fie confirmată în România, potrivit Libertatea.

Bărbatul în cauză are 46 de ani și a fost internat în luna decembrie la Spitalul Clinic Victor Babeș din București, având simptome specifice COVID-19: tuse seacă, febră care nu trecea cu vreun medicament și dureri musculare intense. Mai mult, acesta călătorise afară, la finalul lunii noiembrie fiind plecat alături de soția sa la târgurile de Crăciun din Praga și Dresda.

În a șasea zi de vacanță, bărbatul nu s-a mai simțit bine și a hotărât să revină în țară. „Am stat vreo patru zile cu febră, m-am dus la Spitalul Sfântul Pantelimon, am stat vreo patru ore acolo, mi s-a pus un diagnostic: amigdalită acută, în contextul în care am amigdalele scoase de când aveam 6 ani”, a povestit el pentru Libertatea.

Mai apoi, bărbatul a ajuns la Spitalul Clinic Victor Babeș: „M-au ținut pe perfuzii, mi-a scăzut febra. Aveam 39 cu patru, 39 cu 3. Am venit acasă, am stat trei zile, apoi luni m-am dus la «Babeș». La «Babeș» am fost internat, mi s-au făcut făcut analize, aveam tot așa febră mare. Exact în ziua în care eu m-am internat, un coleg de salon a venit cu ambulanța de la Giurgiu, era tânăr, la 30 și ceva de ani. El a fost la un schimb de experiență în China, era ceva agricultor. Aceleași simptome ca mine. Aveam febră, tușeam, mă durea tot corpul”.

Bărbatul a fost informat că a luat o bacterie care i-a cauzat o pneumonie bilaterală. După patru zile de internare la Babeș, el a cerut externarea și a primit tratament cu antibiotice pentru 21 de zile. Acesta a urmat tratamentul până în ziua de Revelion, când OMS confirma existența unor focare de infecție cu noul coronavirus în China.

„Soția mea a avut și ea simptome cam trei zile, după care și-a revenit”, a mai spus bărbatul. „Acum, punând cap la cap toate lucrurile și simptomele, tind să cred că același lucru l-am avut și eu. De revenit mi-am revenit, dar în continuare am rămas cu niște dureri în piept de atunci”.

Dubiile cu privire la pacientul 0 există și în alte țări

În Italia există suspiciuni că Mattia, tânărul din Codogno considerat a fi pacientul 0, ar fi fost primul pacient cu coronavirus. Cadrele medicale din Piacenza au explicat că încă din decembrie au început să apară cazuri de pneumonii atipice. Mai mult, cercetătorii de la Universitatea Campus Bio-medico din Roma, capitala Italiei, sunt de părere că virusul a început să se răspândească la jumătatea lunii noiembrie a anului 2019.

„Confirmă și cercetătorii din Zurich, care adaugă și că potrivit calculelor pe care le-au făcut, deși oficialii chinezi spuneau pe 23 ianuarie că au mai puțin de 600 de cazuri, numărul era cuprins între 2.000 și 20.000”.

Mai exact, ipoteza cercetătorilor italieni este că din noiembrie până în ianuarie, când au apărut informările oficiale de la autorități, virusul a putut circula liber în toate zonele puternic populate și des circulate, cum ar fi aeroporturile, gările, petrecerile și târgurile.

