Primele declarații ale Biancăi Drăgușanu despre noul său iubit

Bianca Drăgușanu a decis că nu are rost să se mai ascundă și s-a afișat în public cu noul său iubit, un englez bogat pe nume Tristan Tate.

Recent despărțită de Victor Slav, Bianca Drăgușanu a fost invitată în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, unde a vorbit deschis despre noua sa relație: “S-ar putea crede că am fost o femeie foarte curtată. Nu este așa! Sunt puțini acei bărbați care au îndrăznit vreodată să îmi scrie, să mă sune și să mă invite la o cafea. Mă refer la perioada în care eram singură, nu aveam un copil. Poate pentru că sunt impunătoare, complexă. Sunt un om asumat, bănuiesc că lumea știe asta. El a îndrăznit să mă abordeze pentru că nu știa cine sunt. Vorbim de puțin timp, ne întâlnim de foarte puțin timp. S-a întâmplat să nu știe cine sunt. M-a încântat, m-a amuzat. I-am zis să îmi verifice Instagramul. S-a uitat, m-a întrebat de copil, de jobul meu. M-a întrebat dacă sunt într-o relație, am zis: e complicat. Nu l-am mințit. I-am spus adevărul. Ne-am dat seamă că avem prieteni comuni, am ieșit la cină. Acum sunt nevoită să spun da, îmi asum. Mă simt amazing! Nu sunt multe de spus. Nu pot să zic că am o relație. Am ieșit de două ori la cină, de două ori la restaurant. Nu m-am urcat niciodată în mașinile lui. Am mers cu mașina mea. Nu am pus întrebări, nu sunt pasionată de mașini”, – a declarat Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.

“El este născut în America, crescut în Londra, de doi ani s-a mutat în România. Nu are prieteni români, nu are televizoare acasă. E bun jucător de șah, tatăl lui a fost campion la șah. Mie nu îmi plac mașinile cu mulți cai putere, nu îmi plac luptele. Îmi place, în schimb, limba engleză și vreau să o învăț. E foarte deștept, nu m-am plictisit cu el, învăț multe lucruri noi. Avem lucruri în comun. Acum e semi-celebru. Nu are o problemă cu asta, eu l-am avertizat. Mi-a zis că nu îi pasă Apoi, aseară, i-am povestit ce se întâmplă, a zis că e funny. (…) Mă văd mireasă din nou. Ar fi și păcat! Măcar o dată să îmi fac singură rochia de mireasă. Planuri nu îmi fac. A fost o glumă. Trăiesc clipa, îmi iubesc viața, sunt un om asumat” , a completat Bianca Drăgușanu în cadrul emisiunii, conform Wowbiz.

