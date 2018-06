Victor Slav a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Bianca Drăgușanu

Victor Slav a vorbit despre despărțirea de Bianca Drăgușanu. Prezentatorul TV și-a luat inima în dinți și a făcut primele declarații oficiale.

Victor Slav a vorbit foarte frumos despre fosta lui soție, fără să aducă în discuție faptul că aceasta a fost surprinsă sărutându-se cu alt bărbat: “La mine este simplu în momentul de față, cu toate că pare complicat. E simplu. Suntem în continuare prieteni, trebuie să fim prieteni pentru copilul nostru. Avem un copil care trebuie crescut de ambii părinți, să avem grijă de Sofia, care are acum 1 an și 8 luni. Bineînțeles că trebuie să existe și iubire și respect pentru că acest drum nu se poate opri acum. În continuare, va trebui să ne vedem și să avem grijă de bunul curs al lucrurilor. În cazul nostru, nu are cum să fie sfârșitul pentru că ne leagă un copil foarte frumos” – a declarat Victor Slav în cadrul emisiunii Wowbizz, pe care o prezintă la Kanal D.

Bianca Drăguşanu (36 de ani) şi Victor Slav (38 de ani) s-au cunoscut pe platourile de filmare în 2012. Un an mai târziu deveneau soț și soție, însă infidelitatea Biancăi a condus la divorț, pronunțat în 2014. Ulterior, cei doi s-au împăcat, fără a mai semna și actele, și au devenit părinții unei fetițe, pe nume Sofia Natalia, în vârstă de aproape 2 ani.

Citește și – De ce s-au despărțit Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Prima declarație a celor doi

Citește și – Cine este noul iubit al Biancăi Drăgușanu. Reacția lui Victor Slav la aflarea veștii