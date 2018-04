Laura Cosoi, imagini exclusive de la ședința foto pentru coperta UNICA

Laura Cosoi este vedeta de pe coperta Unica, numărul de mai. Actrița s-a lăsat fotografiată în ipostaze foarte îndrăznețe pentru o viitoare mamă și a dezvăluit mai mult decât v-ați imagina că ar face-o. (Foto: Alex Gâlmeanu)

Laura Cosoi a acordat în Unica un interviu amplu despre perioada de sarcină și despre tăririle ei de viitoare mamă. Laura Cosoi va naște la începutul verii o fetiță și este pregătită psihic pentru a-și întâmpina primul născut. Vedeta adaugă că este o viitoare mamă atipică, pentru că nu a lăsat sarcina să-i domine viața, dar adaugă că a avut noroc, s-a simțit bine și a putut să-și continue proiectele în derulare fără să aibă simptome neplăcute din cauza sarcinii. „Nu am pus decât patru kilograme și probabil că mai pun până nasc, dar e firesc, nu ai cum să controlezi asta. Gătesc, dar nu am pofte absolut deloc, am mâncat doar mai mult dulce decât am mâncat în general, dar asta și pentru că am avut o perioadă mai aglome­rată. Urmăresc o singură aplicație de pe te­le­fon care îmi spune ce face fătul în fiecare săptămână și noutățile care ar putea să apară și tot acolo ți se spune care sunt ingredientele-cheie ale săptămânii, în funcție de ce anume se dezvoltă la făt. În funcție de asta mi-am făcut și un meniu. Oricum, am cam mâncat ce-am simțit, eu nu prea mâncam carne înainte de sarcină și nici acum nu s-a schimbat nimic, îmi place să mănânc brânză, beau apă minerală și câte o prăjitură de casă, gogoși, dar nu exagerez“, povestește Laura Cosoi în Unica de mai.

Citește interviul integral în revista UNICA.