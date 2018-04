Sore a slăbit 30 de kilograme mâncând doar paste

Invitată la matinalul DigiFM, Sore a vorbit despre dieta prin care a reușit să slăbească 30 de kilograme după sarcină.

Artista avea 86 de kilograme după ce a născut și a reușit să ajungă, în șase luni, la greutatea ei normala, de 56 de kilograme.

”Nu am ținut vreo dietă minune. Am renunțat la carne timp de doi ani și am mâncat doar paste, sushi, legume. Nu sunt o specialistă, vă spun doar ce mi s-a întâmplat”, a declarat Sore.

Ea a mai povestit că, o lungă perioadă de timp, nu a putut să mănânce altceva decât paste.

Sore, mărturisire emoționantă despre perioada adolescenței

”Am avut 6 luni în care am mâncat doar paste cu sos roșu sau paste cu somon. Corpul meu nu îmi permitea să mănânc altceva. A fost foarte ciudat. Mă săturasem, dar nu puteam să mănânc altceva.”

Oricât de ciudat ar părea, Sore a reușit, astfel să slăbească 30 de kilograme și să-și recapete silueta pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.