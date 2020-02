Filme fantastice – Pelicule care întrec orice imaginație

Decoruri și creaturi fantastice, lumi pline de culoare și elemente neașteptate, scene care te surprind la fiecare pas, toate acestea și multe altele se regăsesc în cele mai apreciate filme fantastice.

Cele mai bune filme fantastice

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Animale fantastice și unde le poți găsi, așa cum a fost tradus unul dintre cele mai aprecaite filme fatastice în limba română, este un spin-off al seriei de filme Harry Potter, așadar, scenariul este scris de J. K. Rowling. Premiat cu un Oscar, un premiu Bafta și fiind nominalizat la alte o mulțime de premii importante, filmul a avut încasări uriașe, de aproape un miliard de dolari.

Rolurile principale sunt interpretate de actorii Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight, Carmen Ejogo și Colin Farrell. Acțiunea are loc în orașul New York al anilor ’20, unde Newt Scamander ajunge aducând cu el o valiză cu zeci de creaturi magice. Acesta va întâmpina însă o mulțime de provocări și, deși destul de stângaci, va fi cel care va duce lupta între bine și rău.

Stardust

Pulbere de Stele, așa cum a fost tradus în limba română unul dintre cele mai apreciate filme fantastice, este o poveste care te va fermeca cu adevărat. Acțiunea pornește de la o stea căzătoare care nimerește într-un ținut magic și care se dovedește a fi, de fapt, o tânără extrem de frumoasă și curajoasă. Frumusețea fetei, dar și puterile extraordinare o transformă în ținta vrăjitoarelor puternice și malefice. Dar nu doar vrăjitoarele o doresc pe fată, ci și pirații, precum și persoane din preajma casei regale.

Lord of the Rings

Indiferent că ești fan înrăit filme fantastice sau doar câteodată eștri atras de acest gen, cu siguranță The Lord of the Rings este genul de film pe care poți să-l revezi măcar de câteva ori fără să te plictisești. Seria Stăpânul Inelelor este scrisă de J.R.R. Tolkien (1954-1955). A fost urmat de Cele două turnuri (2002) și Întoarcerea regelui (2003). Filmul a avut un succes incredibil, atât în ceea ce privește încasările, cât și în privința aprecierilor criticilor. A avut încasări de peste un milion de dolari la nivel mondial, a câștigat patru premii Oscar și cinci premii Bafta.

Maleficent

Una dintre cele mai apreciate pelicule din ultimii ani, Maleficent poate fi plasat, cu siguranță și în top filme fantastice datorită creaturilor magice și efectelor speciale absolut fascinante. Filmul are două părți, ambele bucurându-se de un succes răsunător. În cea de-a doua parte, Maleficent, personaj interpretat de nimeni alta decât Angelina Jolie, se transformă într-un dragon de-a dreptul impresionant, o creatură Phoenix, născută din propria cenușă. Așadar, dacă ești fan filme fantastice cu dragoni și alte creaturi de neimaginat, nu trebuie să ratezi Maleficent. Este genul de film pe care îl poți vedea și a doua oară cu aproape la fel de multă admirație.

The Hobbit

De asemenea printre cele mai îndrăgite filme fantastice, cu decoruri inimaginabile, creaturi nemaivăzute, vrăji, magie și efecte speciale incredibile, The Hobbit s-a bucurat de un succes răsunător. În prim plan se află Bilbo Baggins și călătoria lui epică în care pleacă pentru a redobândi de la fiorosul dragon Smaug regatul pierdut al gnomilor, Erebor. După ce îl va întâlni pe marele vrăjitor Gandalf cel Sur, Bilbo se alătură unui grup de treisprezece gnomi, conduși de legendarul războinic Thorin Scut de Stejar.

El laberinto del fauno

Labirintul lui Pan, așa cum este tradusă pelicula în limba română, este unul dintre acele filme fantastice care depășesc orice imaginație. Filmul a câștigat trei premii Oscar și șapte premii Goya. Temele principale sunt inevitabila luptă între bine și rău, și dragostea, sacrificiul, pierderi și curaj, dar puse într-o poveste extraordinară care nu are cum să nu te captiveze. Acțiunea are loc în anul 1944, în timpul regimului fascist. Ofelia este o tânără care este obligată se să mute în casa noului său tată, un tiran ce vrea să anihilize mișcarea de partizani. Ofelia își găăsește un aliat, servitoarea din casa lor și, înpreună încearcă să-i ajute pe rebeli. Asta până când fata descoperă în casă un labirint, unde îl întâlnește pe grotescul Pan.

The Curious Case of Benjamin Button

Cu mai multe nominalizări la premiile Bafta, Strania poveste a lui Benjamin Button, așa cum a fost tradus în română unul dintre cele mai mediatizate filme fantastice ale ultimlor ani, este

o adaptare după nuvela lui F. Scott Fitzgerald. Pelicula spune povestea unui om care s-a născut la 80 de ani și care în loc să îmbătrânească, întinerește. Cu toate acestea, se va dovedi un om la fel ca oricare altul, care nu poate ține timpul în loc și care, inevitabil, va fi afectat de asta. Filmul îi are în rolurile principale pe Brad Pitt, Cate Blanchett, Taraji P. Henson, Julia Ormond, Jason Flemyng, Elias Koteas și Tilda Swinton.

Filme fantastice de aventură

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe

Unul dintre cele mai bune filme fantastice pentru copii, dar și pentru adulți, The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe a primit trei nominalizări la Oscar și a înregistrat imediat după lansare încasări de 900 de milioane de dolari. Filmul este bazat pe romanul epic fantastic pentru copii Leul, Vrăjitoarea și Dulapul de Clive Staples Lewis. Romanul este primul publicat din seria de romane Cronicile din Narnia și al doilea în ordinea cronologică a acțiunii. Rolurile principale au fost interpretate de actorii William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes, Georgie Henley, Liam Neeson, Tilda Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Ray Winstone și Dawn French.

Harry Potter

Seria Harry Potter are la bază romanele scrise de către autoarea britanică J. K. Rowling. Fie că ești fan al genului de filme fantastice, vrăji și magie, fie că nu te captivează chiar deloc ideea, este imposibil să nu fi auzit măcar de Harry Potter. Dacă te afli printre acei foarte puțini oameni care nu au văzut măcar un film din serie, ai putea să-i acorzi credit și să te uiți împreună cu copiii din familia ta. Dacă deja l-ai văzut, Harry Potter este unul dintre acele filme pe care merită să le vezi și a doua oară. Povestea se desfășoară în cea mai mare parte la Hogwarts, Școala de Magie, Farmece și Vrăjitorii, o școală pentru tinerii vrăjitori și magicieni. Punctul central al poveștii îl reprezintă conflictul dintre Harry și întunecatul vrăjitor Voldemort, care i-a ucis pe părinții lui Harry în misiunea sa de a cuceri lumea vrăjitoriei.

Pete’s Dragon

Considerat unul dintre cele mai bune filme fantastice, Pete și dragonul, așa cum este tradus în limba română, este un remake după filmului muzical din 1977 cu același nume. Nu doar tehnica cinematografică a fost schimbată apelând la noi tehnologii, ci, pe alocuri și povestea originală. Acțiunea se desfășoară într-un orășel de la marginea unei păduri, în zilele noastre. Copilul este găsit de pădureasa Grace Meacham (Bryce Dallas Howard), care vrea să afle adevărul despre misteriosul său companion. Pete este stăpânul și singurul prieten al dragonului care poate deveni invizibil. Simpatica creatură se folosea de această putere a sa pentru că, odată descoperit, ar fi înspăimântat tot satul. Dar oamenii nu pot accesta nici faptul că Pete voia să trăiască în pădure și nici existența unui dragon, așa că vor încerca să vâneze creatura și vor face tot posibilul să-l convingă pe Pete să revină în sat.



Charlie and the Chocolate Factory

Unul dintre cele mai populare filme fantastice dublate în limba română și dipsonibil online, pe Netflix, este Charlie și Fabrica de Ciocolată. Acesta spune povestea unui excentric producător de ciocolată, Willy Wonka, interpretat de inegalabilul Johnny Depp și un băiat cu un suflet de aur dintr-o familie săracă. Într-o bună zi, Wonka face un anunț uimitor, mai exact își va deschide fabrica și va dezvălui toate secretele și magia acesteia pentru cinci copii norocoși care vor găsi bilețele aurii ascunse în interiorul a cinci batoane de ciocolată. Charlie și Fabrica de ciocolată are intenția de a fi mai mult decât un film pentru copii, se vrea a fi o adevărată lecție de viață.



