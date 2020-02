Filme cu dragoni – Pelicule fantastice ce te vor captiva imediat

Cele mai bune filme cu dragoni

Maleficent

Unul dintre cele mai apreciate filme din ultimii ani, Maleficent poate fi plasat, cu siguranță și în top filme cu dragoni datorită creaturilor fantastice și efectelor speciale absolut fascinante. În cea de-a doua parte, Maleficent, personaj interpretat de nimeni alta decât Angelina Jolie, se transformă într-un dragon de-a dreptul impresionant, o creatură Phoenix, născută din propria cenușă. Așadar, dacă ești fan filme fantastice cu dragoni și alte creaturi de neimaginat, nu trebuie să ratezi Maleficent. Este genul de film pe care îl poți vedea și a doua oară cu aproape la fel de multă admirație.

Dragonheart

Considerat de asemenea unul dintre cele mai bune filme cu dragoni, Dragonheart a primit o nominalizare la Oscar pentru cele mai bune efecte speciale. Filmul are o acțiunea antrenantă, dar presărată și cu mult umor. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Dennis Quaid, David Thewlis, Dina Meyer. Draco este un dragon care se va alătura în lupta împotriva răului, alături de cavalerul Bowen.

Beowulf

Printre cele mai populare filme cu dragoni, Beowulf are la bază o poveste tradițională englezească. Dragonul din acest film este considerat una dintre cele mai realiste creaturi fantastice din peliculele de acest gen. Un film cu dragoni premiat, Boewulf are și o distribuție de excepție. Printre protagoniști se numărăr Ray Winstone, Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright Penn, Brendan Gleeson, Crispin Glover, Alison Lohman și Angelina Jolie.

Pete’s Dragon

Pete și dragonul, așa cum a fost subtitrat în limba română titlul filmului, este un remake după filmului muzical din 1977 cu același nume. Pe lângă tehnica cinematografică schimbată, în

Pete’s Dragon și acțiunea este, pe alocuri, diferită. Pete este stăpânul, dar și singurul prieten al dragonului care poate deveni invizibil, putere de care se folosește pentru a nu fi depistat de săteni. Oamenii însă nu pot concepe nici faptul că Pete decide să trăiască în pădure, nici faptul că alături de el poate trăi o astfel de creatură.

Filme cu dragoni și vrăjitori

Lord of the Rings

Indiferent că ești fan filme cu dragoni și vrăjitori sau nu, cu siguranță The Lord of the Rings este genul de film pe care poți să-l revezi măcar de câteva ori fără să te plictisești. Seria Stăpânul Inelelor este scrisă de J.R.R. Tolkien (1954-1955). A fost urmat de Cele două turnuri (2002) și Întoarcerea regelui (2003). Filmul a avut un succes incredibil, atât în ceea ce privește încasările, cât și în privința aprecierilor criticilor. A avut încasări de peste un milion de dolari la nivel mondial, a câștigat patru premii Oscar și cinci premii Bafta.

Acțiunea unuia dintre cele mai bune filme cu dragoni și vrăjitori din toate timpurile se petrece în Pământul de Mijloc unde Lordul Întunericului Sauron caută Inelul Suprem. Acesta a ajuns în posesia tânărului hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood). Soarta Pământului de Mijloc este amenințată, iar Frodo împreună cu tovarășii săi au format Frăția Inelului și pornesc spre Muntele de Foc din ținutul Mordor, singurul loc în care Inelul poate fi distrus.

Merlin

Tot din categoria filme cu dragoni și vrăjitori face parte și Merlin. Tânărul Merlin este un vrăjitor din Evul Mediu aflat la curtea viitorului rege Arthur. Acesta își caută iubirea pierdută și, în același timp, îi călăuzește pașii lui Arthur și îl apără de toate pericolele care se ivesc la tot pasul.



Harry Potter

Unul dintre cele mai îndrăgite filme fatanstice cu dragoni, vrăji și magie Harry Potter are la bază romanele scrise de către autoarea britanică J. K. Rowling. Fie că ești fan al genului, fie că nu te captivează chiar deloc ideea, este imposibil să nu fi auzit măcar de Harry Potter.

Dacă te afli printre acei foarte puțini oameni care nu au văzut măcar un film din serie, ai putea să-i acorzi credit și să te uiți măcar la câteva secvențe. Sigur vei rămâne în fața ecranului. Dacă deja l-ai văzut, Harry Potter este unul dintre acele filme pe care merită să le vezi și a doua oară. Povestea se desfășoară în cea mai mare parte la Hogwarts, Școala de Magie, Farmece și Vrăjitorii, o școală pentru tinerii vrăjitori și magicieni.

The Hobbit

Unul dintre cele mai îndrăgite filme cu dragoni și creaturi fantastice, vrăji, magie și efecte speciale incredibile, The Hobbit s-a bucurat de un succes răsunător. În prim plan se află Bilbo Baggins și călătoria lui epică în care pleacă pentru a redobândi de la fiorosul dragon Smaug regatul pierdut al gnomilor, Erebor. După ce îl va întâlni pe marele vrăjitor Gandalf cel Sur, Bilbo se alătură unui grup de treisprezece gnomi, conduși de legendarul războinic Thorin Scut de Stejar.

Game of Thrones

Fie că ești sau nu un iubitor al genului, este imposibil să nu fi auzit măcar de filmul Game of Thrones. Nu este doar un film cu dragoni, ci are toate ingredientele necesare pentru a te ține lipit de un ecran ore în șir. Unul dintre cele mai mediatizate seriale din ultimii ani, Urzeala Tronurilor a atras un număr de vizualizări record pe HBO și are milioane de fani activi în toată lumea. A fost lăudat de critici, dar a stârnit și numeroase controverse din cauza folosiri frecvente a scenelor de nuditate și violență.

Unul dintre cele mai populare filme cu dragoni și tot felul de alte creaturi fantastice, Game of Thrones urmărește trei fire narative importante. Primul este cel al Tronului de Fier al celor Șapte Regate, al doilea fir narativ se bazează pe povestea descendentului tărâmurilor, care a fost exilat și care plănuiește reîntoarcerea la tron. Al treilea fir se axează pe Rondul de Noapte, o frăție străveche care asigură apărarea tărâmului împotriva vechilor amenințări ale creaturilor legendare de Dincolo de Zid.

Filme de animație cu dragoni

How to Train Your Dragon

Cum să îți dresezi dragonul, așa cum a fost tradus în limba română, este unul dintre cele iubite filme cu dragoni animate, dacă nu chiar pe primul loc în top. Pelicula spune povestea unei comunități vikinge care se luptă cu turme de dragoni. Povestea ia o altă întorsătură atunci când Hiccup, fiul conducătorului comunității, descoperă un dragon rănit, care-i devine prieten și partener în tot soiul de aventuri.



