Filme cu vrăjitoare – Pelicule memorabile cu vrăjitori și vrăji

Fie că apreciezi filmele cu vrăjitoare, vampiri sau vârcolaci sau pe cele cu povești din Evul Mediu, iată o listă în care le regăsești pe toate:

Cele mai bune filme cu vrăjitoare

Stardust

Pulbere de Stele, așa cum a fost tradus în limba română unul dintre cele mai apreciate filme cu vrăjitoare, este o poveste care te va fermeca cu adevărat. Acțiunea pornește de la o stea căzătoare care nimerește într-un ținut magic și care se dovedește a fi, de fapt, o tânără extrem de frumoasă și curajoasă. Frumusețea fetei, dar și puterile extraordinare o transformă în ținta vrăjitoarelor puternice și malefice. Pe lângă acestea, fata va fi dorită și de pirați, precum și de persoane din preajma casei regale.

Salem

Unul dintre acele filme cu vrăjitoare în care acestea nu sunt nimic mai mult decât slujitoarele diavolului, Salem este serialul care te va cuceri încă de la primele secvențe. Vrăjitoare incredibil de frumoase și inimaginabil de viclene, locuri de vis, evenimente istorice și întâmplă supranaturale, precum și multe execuții sunt doar câreva din ingredientele un seriale cu vrăjitoare care te va ține mult timp în fața ecranului.

Practical Magic

Poate printre cele mai populare filme cu vrăjitoare, Practical Magic le are în rolurile principale pe Sandra Bullock și Nicole Kidman, două fete care știu dintotdeauna că sunt diferite de alți copii de vârsta lor. Așa că au citit cărți de magie albă și au avut o copilărie fără prea multe restricții de către mătușile lor.Ajunse la maturitate însă, sunt nevoite să plătească prețul pentru faptul că sunt vrăjitoare: bărbații de care ele se îndrăgosteau, inevitabil își găseau sfârșitul.

The Lord of the Rings

Indiferent că ești fan filme cu vrăjitoare și magie sau nu, cu siguranță The Lord of the Rings este genul de film pe care poți să-l revezi măcar de câteva ori fără să te plictisești.

Seri Stăpânul Inelelor este scrisă de J.R.R. Tolkien (1954-1955). A fost urmat de Cele două turnuri (2002) și Întoarcerea regelui (2003). Filmul a avut un succes incredibil, atât în ceea ce privește încasările, cât și în privința aprecierilor criticilor. A avut încasări de peste un milion de dolari la nivel mondial, a câștigat patru premii Oscar și cinci premii Bafta.

Acțiunea unuia dintre cele mai bune filme cu vrăjitoare și magie din toate timpurile se petrece în Pământul de Mijloc unde Lordul Întunericului Sauron caută Inelul Suprem. Acesta a ajuns în posesia tânărului hobbit Frodo Baggins (Elijah Wood). Soarta Pământului de Mijloc este amenințată, iar Frodo împreună și cei opt tovarăși care au format Frăția Inelului pornesc spre Muntele de Foc din ținutul Mordor, singurul loc în care Inelul poate fi distrus.

Filme de groază cu vrăjitoare, vampiri și vârcolaci

The Witch

De asemenea unul dintre cele mai bune filme cu vrăjitoare, The Witch este mai degrabă un film de groază ce tratează modalitățile diferite prin care ființă umană experimentează păcatul și atracția întunericului. Acțiunea filmului are în prima plan o familie care trăiește în sălbăticie, la marginea unei păduri.În timp, aceștia descoperă, dincolo de marginea pădurii niște forțe ale întunericului ce depășesc orice imaginație. Chiar dacă este un film horror, felul cum The Witch tratează fricile umane îl face să fie cu adevărat memorabil.

American Horror Story

Așa cum reiese și din titlu este unul dintre acele filme cu vrăjitoare în care scenele de groază sunt cu adevărat terifinate. Acesta nu este un film recomandat celor slabi de inimă, pentru că inevitabil, la fiecare episod te vor trece fiorii. Povestea serialului are în centru un sabat de vrăjitoare din New Orleans, care nu au cum să nu te farmece de la primele secvențe. Din distribuie fac parte nume precum: Jessica Lange, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters sau Angela Basset.

Penny Dreadful

Aflat atât în top filme cu vrăjitoare, dar clasat și printre cele mai bune filme de groază, Penny Dreadful o combinație fascinantă de personaje pe cât de grotești, pe atât de seducătoare. Serialul este un omagiu adus povestirilor horror tipărite în Anglia, în secolul al XIX-lea. În filme se regăsesc personaje precum Dorian Gray, Frankestein sau Dracula.

Filme cu vrăjitoare din Evul Mediu

Merlin

Merlin este un vrăjitor din Evul Mediu aflat la curtea viitorului rege Arthur. Acesta își caută iubirea pierdută și, în același timp, îi călăuzește pașii lui Arthur și îl apără de toate pericolele ce se năpustesc asupra sa. Merlin este o poveste clasică despre bine și rău care te va captiva încă de la început.

Season of the Witch

Printre cele mai populare filme cu vrăjitoare din Evul Mediu, Anotimpul Vrăjitoarei, așa cum a fost tradus în limba română, îi are în rolurile principale pe Nicolas Cage și Ron Perlman. Aceasta tratează o poveste dintr-un ținut devastat de războaie, unde ultimii Cruciați se întorc acasă doar pentru a-și regăsi pământurile pustiite de ciumă. Cei doi camarazi au misiunea de a o duce pe vrăjitoarea cea neagră la o mânăstire izolată unde, călugării, printr-un ritual străvechi, vor reuși să îndepărteze blestemul. Dar ce vor găsi la destinația finală va fi cu mult peste așteptările lor.

Filme cu vrăjitori și vrăjitoare pentru copii

The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe

Unul dintre cele mai bune cu vrăjitoare pentru copii, dacă nu chiar cel mai bun, The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe a primit trei nominalizări la Oscar și a înregistrat imediat după lansare încasări de 900 de milioane de dolari. Filmul este bazat pe romanul epic fantastic pentru copii Leul, Vrăjitoarea și Dulapul de Clive Staples Lewis. Romanul este primul publicat din seria de romane Cronicile din Narnia și al doilea în ordinea cronologică a acțiunii. Rolurile principale au fost interpretate de actorii William Moseley, Anna Popplewell, Skandar Keynes, Georgie Henley, Liam Neeson, Tilda Swinton, James McAvoy, Jim Broadbent, Ray Winstone și Dawn French.

Harry Potter

Unul dintre cele mai îndrăgite filme cu vrăji pentru copii și nu doar pentru ei, Harry Potter are la bază romanele scrise de către autoarea britanică J. K. Rowling.

Fie că ești fan al genului de filme cu vrăjitoare, vrăji și magie, fie că nu te captivează chiar deloc ideea, este imposibil să nu fi auzit măcar de Harry Potter. dacă te afli printre acei foarte puțini oameni care nu au văzut măcar un film din serie, ai putea să-i acorzi credit și să te uiți împreună cu copii din familia ta. Dacă deja l-ai văzut, Harry Potter este unul dintre acele filme pe care merită să le vezi și a doua oară. Povestea se desfășoară în cea mai mare parte la Hogwarts, Școala de Magie, Farmece și Vrăjitorii, o școală pentru tinerii vrăjitori și magicieni. Punctul central al poveștii îl reprezintă conflictul dintre Harry și întunecatul vrăjitor Voldemort, care i-a ucis pe părinții lui Harry în misiunea sa de a cuceri lumea vrăjitoriei.



