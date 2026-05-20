Olimpia Melinte o aduce la București pe Anamaria Sambucco, directoarea de casting a lui Paolo Sorrentino: „În sfârșit, mi se împlinește un vis”

Olimpia Melinte vine în ajutorul actorilor români cu contacte internaționale, aducând-o la București, în premieră, pe Anamaria Sambucco, directoarea de casting a lui Paolo Sorrentino.

„Sunt foarte fericită pentru că, în sfârșit, mi se împlinește un vis. Am ocazia să o aduc în țară pe Anamaria Sambucco, directoare de casting a lui Sorrentino ( n.r. Paolo Sorrentino, regizor cunoscut mai ales pentru filmele „The Great Beauty”, „Youth”, „La Grazia” sau „The Young Pope) ceea ce pentru mine este un vis împlinit. O dată că a acceptat această invitație și că vine să lucreze cu o mână de 15 actori de la noi. Alături de ea va mai fi și Izabela Stopa, un talent manager, o persoană din Italia care impresariază artiști. La fel, are o carieră fantastică în spate și mă bucur că a venit să facă aceste întâlniri unu la unu cu actorii. Dar și Mario Piredda, regizorul cu care am avut ocazia să lucrez anul trecut în Italia, unde am filmat opt săptămâni, în Sardinia. A fost așa ceva așa… o joacă ( n.r. râde). Vine și el să susțină acest masterclass. Mă bucur foarte mult că se întâmplă. Va avea loc în perioada 21-24 mai”, a povestit îndrăgita actriță pentru Libertatea.

Masterclassul coordonat de Olimpia Melinte este conceput ca o experiență practică, aplicată, adresată exclusiv actorilor profesioniști, selectați în urma unui proces riguros. Timp de trei zile, participanții vor lucra în fața camerei, vor trece prin simulări realiste de casting și vor dezvolta materiale profesionale relevante pentru industrie, beneficiind de feedback personalizat.

Alături de Annamaria Sambucco, echipa internațională de mentori îi include pe regizorul italian Mario Piredda, laureat al premiului David di Donatello, pe casting directorul român Domnica Circiumaru, precum și pe regizorul Andrei Gheorghe, fondatorul casei de producție DIUD, implicat în dezvoltarea de proiecte de film, serial și publicitate.

Organizat de Platforma de Artă împreună cu Olimpia Melinte, masterclassul își propune să creeze un cadru profesionist de lucru în care actorii români să se alinieze la standardele industriei internaționale și să acceseze oportunități reale de dezvoltare și conectare.

