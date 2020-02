Filme cu zei – Cele mai bune pelicule cu zei din ultimele decenii

Războaie, lupte eroice și povești de dragoste de neimaginat între zei și muritorii de rând sunt doar câteva dintre elemente principale din filmele cu zei. Personajele bine conturate din mitologie au fost, de-a lungul timpului, interpretate de unii dintre cei mai buni actori, iar rezultatul a fost apreciat din plin de cinefili.

Cele mai bune filme cu zei

Troy

Unul dintre cele mai apreciate filme cu zei din toate timpurile, Troy are o distribuție de excepție: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Brendan Gleeson, Peter O’Toole și încasări de jumătate de miliard de dolari. Filmul are la bază Iliada Homer, dar prezintă o privire de ansamblu asupra istoriei Războiului Troian. Acțiunea în are în prim plan pe Ahile care își conduce Mirmidonii împreună cu restul armatei grecești în invadarea cetății Troia, apărată de armata troiană condusă de Hector. Ahile este arogant, rebel și aparent invincibil și nu are devotament față de nimic și de nimeni, cu excepția propriei glorii. Totuși, soara îi va fi decisă, până la urmă, de dragoste.

El laberinto del fauno – unul dintre cele mai inedite filme cu zei

Unul dintre cele mai bune filme fantastice, Labirintul lui Pan, așa cum este tradusă pelicula în limba română, are o acțiune ce depășește orice imaginație. Chiar dacă nu este unul dintre acele clasice filme cu zei, merită văzut. Pelicula a câștigat trei premii Oscar și șapte premii Goya. Temele principale sunt inevitabila luptă între bine și rău, și dragostea, sacrificiul, pierderi și curaj, dar puse într-o poveste extraordinară care nu are cum să nu te captiveze. În mitologia greacă zeul Pn era protectorul turmelor și al păstorilor și inventatorul unui instrument de suflat numit syrinx, fiind jumătate om și jumătate animal. În mitologia romană, Pan era indentificat cu Faunus, trăia în codri și pândea deseori nimfele.

Acțiunea are loc în anul 1944, în timpul regimului fascist. Ofelia este o tânără care este obligată se să mute în casa noului său tată, un tiran ce vrea să anihilize mișcarea de partizani. Ofelia își găăsește un aliat, servitoarea din casa lor și, înpreună încearcă să-i ajute pe rebeli. Asta până când fata descoperă în casă un labirint, unde îl întâlnește pe grotescul Pan.

Thor

Unul dintre cele mai bine cotate filme cu zei din ultimii ani, Thor îl are ca protagonist pe cel mai tânăr supererou din panteonul de supereroi. Acesta este un războinic puternic, dar arogant, care este obligat de tatăl său să trăiască printre oamnei. Faptele sale nesăbuite reaprind un vechi război, iar în momentul în care cel mai primejdios dușman al său își trimite forțele întunecate pe Pământ, Thor va fi nevoit să fie cu adevărat un erou.

300

Printre cele mai mediatizate filme cu zei, 300 este o peliculă istorică de fantezie, o evocare feroce a Bătăliei antice de la Termopile în care Regele Leonidas, interpretat de Gerard Butler și 300 de spartani au luptat până la moarte împotriva lui Xerxes și a armatei sale de un milion de de persani. Înfruntând pericole de neimaginat, vitejia și sacrificiul celor 300 inspiră toti grecii să se unească împotriva dușmanului lor persan, lucru extrem de important pentru păstrarea democrației.

Clash of the Gods

Clash of the Gods este un documentar de 10 episoade difuzat de History. Dacă ești pasionat de filme cu zei și mitologia greacă, acesta trebuie văzut. Filmul are la bază povestea mai multor zei antici greci și eroi precum Hercules, Medusa, Zeus sau Beowulf și Thor.

Gods of Egypt – printre cele mai bune filme cu zei egipteni

Printre cele mai cunoscute filme cu zei se numără Gods of Egypt, care are, de asemenea în distribuție actori celebri. Zeul Întunericului Seth, interpretat de Gerard Butler este obligat să trăiască în pustietatea deșertului, în timp ce fratele sau Osiris domnea peste belșugul de pe malurile Nilului. În momentul în care Osiris îi cedează tronul fiului sau Horus Seth își ucide fratele și îl înfrânge pe nepotul sau în luptă lăsându-l orb. În acele momente, doar un singur om, un tânăr hoț îndrăgostit de o sclavă, se încumetă să ajute la înfrângerea zeului dezlănțuit.

The Odyssey

Nu poate exista o selecție cu filme cu zei fără a fi menționată pelicula The Odyssey, care este o ecranizare a Odiseei lui Homer, realizată cu efecte speciale excepționale și în locații incredibile. Filmul repovesteste călătoria intreprinsă de Ulise, care supraviețuiește pe parcursul a 10 ani la tot felul de încercări din partea zeilor mânioși.

Filme cu zei – Clash of Titans

Un remake după filmul cu același nume din 1981, Clash of Titans se află și el printre cele mai apreciate filme cu zei din mitologia greacă. Acțiunea îl are în prim plan pe curajosul Perseu, fiul lui Zeus și al soției regelui Acrisius, crescut de o familie de pescari. Când familia îi este omorâtă de zeul infernului Hades, Perseu se oferă voluntar într-o misiune extrem de periculoasă pentru a-l înfrânge Perseu începe o călătorie plină de pericole și provocări dificile, pe tărâmuri interzise ocupate de forțe ale întunericului, demoni invicibili și monștri înfricoșători.

Immortals

Acțiunea Immortals are loc la ere distanță după ce mitica luptă dintre Zei și Titani s-a încheiat. Atunci, o nouă forță malefică amenință ținuturile: însetat de putere, regele Hyperion (Mickey Rourke) declară război umanității. După ce strânge o armată de soldați desfigurați de propria lui mână, răscolește Grecia în căutarea unei arme cu puteri magice – Arcul lui Epirus, făurit de însuși Ares. Singurul care poate salva omenirea, dar și pe zei este însuși Zeus care pune la cale un plan nebănuit. Tezeu, ajutat de o bandă de proscriși, va trebui să îi salveze pe oameni de Hyperion și să împiedice măcelărirea zeilor.

