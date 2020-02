Filme cu supereroi – Cele mai îndrăgite filme din toate timpurile

Iron Man, Spiderman, Batman, Superman, Captain America sunt doar câțiva dintre protagoniștii celor mai îndrăgite filme cu supereroi care stau la baza unor adevărate industrii. Iată o selecție a celor mai bune filme cu supereroi din toate timpurile:

Cele mai bune filme cu supereroi

Iron Man/Omul de oţel

Seria de filme cu supereroi Iron Man este una dintre cele mai apreciate. Totuși, filmul care s-a bucurat de cel mai mare succes și cele mai bune aprecieri din partea criticilor a fost Iron Man lansat în 2008. Acesta a fost catalogat drept cel mai bun lansat de Marvel în ultimii ani. Așa cum deja toată lumea știe, Iron Man are la bază povestea unui industriaș milionar și inventator genial, Tony Stark, interpretat de Robert Downey Jr., care este CEO al Stark Industries, cel mai mare furnizor de arme al Guvernului Statelor Unite.

Capturat de insurgenți, care-i cer să construiască o armă foarte puternică, Tony ignoră cerințele acestora și se folosește de toate resursele sale pentru a-și construi o armură specială, care îl va ajuta să supraviețuiască și să scape din captivitate. Odată întors în America, Tony constată că trebuie să redirecționeze compania, după ce mâna sa dreaptă, Obadiah Shane,preluase complet controlul companiei. Așa ajunge să muncească zile și nopți pentru a-și construi costumul armură ce-i va da puteri de supererou.

The Avengers/Răzbunătorii

De asemenea printre cele mai îndrăgite filme cu supereroi, The Anengers îi aduce la un loc pe cei mai mulți dintre supereroi și anume:Iron Man, Hulk, Captain America, Thor, Hawkeye și Black Widow. Aceștia sunt nevoiți să-și unească forțele pentru a lupta împotriva puternicului lor dușman Loki, care tocmai câștigase accesul la Cubul Cosmic, cu puterile sale nelimitate. Din păcate, dincolo de obstacolele pe care le întâlnesc în cale, supereroi se vor lovi și de propriile orgolii. Ca și în cazul celorlalte filme cu supereroi, și The Avengers este o serie cu mai multe pelicule, însă cel mai bine cotat, până în prezent, este filmul lansat în 2012.

Guardians of the Galaxy/Gardienii Galaxiei

În topul celor mai populare filme cu supereroi se află și Guardians of the Galaxy. O serie lansată tot de studiourile Marvel, în Gardienii Galaxiei, acțiunea merge până în adâncurile cosmosului. Peter Quill, personajul principal, se aliază cu invincibilul Drax Distrugătorul, cu mortala Gamora, cu Groot, un umanoid cu formă de copac, și cu ratonul Rocket pentru a dejuca planurile lui Ronan, un villain ce amenință soarta întregului univers. Aceștia se vor lupta pentru a salva lumea așa cum o știm.

Seria de filme cu supereroi Superman

Deși în ultimii ani și-a mai pierdut din popularitate, Superman este în continuare considerat cel mai influent și cel mai cunoscut supererou din istoria filmelor cu supereroi. Revista cu benzi desenate în care Superman a apărut prima dată și care a fost cumpărată cu 35 de cențo de un puști, a ajuns, în prezent, cea mai valoroasă revistă de benzi desenate din lume. Superman a apărut în cinci filme: Superman I, Superman II, Superman III, Superman IV The Quest for Peace și Superman Returns, în toate luptându-se cu Lex Luthor.

Toți fanii celor mai populare filme cu supereroi știu povestea lui Superman. Acesta s-a născut pe planeta Krypton, din părinți pământeni, primind numele de Kal-El. Ajuns din nou pe pământ, acesta se folosește de puterile lui extraordinare pentru a apăra lumea de răufăcători. În timpul în care nu fac asta, personajul se numește Clark Kent și este reporter.

Doctor Strange

Deși nu la fel de cunoscut ca seriile anterioare de filme cu supereroi, Doctor Strange nu poate lipsi din acest top. Filmul are la bază povestea genialului și egocentricului neurochirurg Stephen Strange. Acesta își pierde abilitatea de a opera în urma unui accident. Totuși, o întâlnire providențială cu Cea Antică, vrăjitoarea supremă, i-ar putea deschide lui Strange calea către secretele magiei. Toate lucrurile ar fi simple, numai că orgoliul lui Doctor Strange îi va sta în cale, iar Cea Antică nu va accepta acest lucru.

Seria de filme cu supereroi Captain America

Captain America, protagonistul unora dintre cele mai mediatizate filme cu supereroi, este omul sortit să ajungă primul Răzbunător din lume. Astfel, Steve Rogers (Chris Evans) ajunge să facă parte dintr-un program experimental care îl va transforma într-un supersoldat cunoscut sub numele de Căpitanul America. Din seria de filme cu supereroi Captain America, până în prezent, cel care s-a bucurat de cel mai mare suuces este Captain America: Civil War.

Ant Man/ Omul furnică

Omul furnică, așa cum a fost tradus în limba română unul dintre cele mai apreciate filme cu supereroi, îl are în prim plan, pe escrocul Scott Lang (Paul Rudd), care are abilitatea extraordinară de a-și micșora dimensiunea și de a-și mări proporțional puterea. Acesta este nevoit să accepte latura sa eroică și să-l ajute pe mentorul său, cercetătorul Hank Pym (Michael Douglas). Cei doi sunt nevoiți nu doar să păstreze secretul ci și să elaboreze un plan de succesul căruia depinde viitorul întregii omeniri.

Seria de filme cu supereroi Batman

Aflat printre cele mai de succes serii de filme cu supereroi, Batman este legiuitorul orașului american ficțional, Gotham. Identitatea secretă a lui Batman este Bruce Wayne, miliardar american care are, printre multe calități, și multe vicii.

De-a lungul timpului, Batman se luptă cu foarte mulți răufăcători cum ar fi: The Joker, The Penguin, Riddler, Two-Face, Poison Ivy și Catwoman. Spre deosebire de alți supereroi, Batman nu are puteri supraomenești, bazându-se doar pe inteligența sa și pe costumul creat cu ajutorul tehnologiei. În fruntea topului celor mai apreciate filme din seria Batman se află în continuare The Dark Knight, lansat în 2008.

Seria de filme cu supereroi Spiderman

Nu poate exista o selecție de filme cu supereroi fără a fi menționat SpiderMan, personajul care stă la baza unei puternice industrii ce constă în jocuri, benzi desenate, filme și alte articole multimedia. Spiderman este povestea unui orfan pe nume Peter Benjamin Parker, care era crescut de unchiul și mătușa sa și care descoperă că are o superputere. Astfel, ia naștere Omul Păianjen. Filmul s-a bucurat de un succes răsunător, astfel că în prezent seria cuprinde deja 8 părți. Totuși, cel mai apreciat film Spiderman rămâne cel lansat în 2004.

Thor

Unul dintre cele mai bine cotate filme cu supereroi din ultimii ani, Thor îl are ca protagonist pe cel mai tânăr supererou din panteonul de supereroi. Acesta este un războinic puternic, dar arogant, care este obligat de tatăl său să trăiască printre oamnei. Faptele sale nesăbuite reaprind un vechi război, iar în momentul în care cel mai primejdios dușman al său își trimite forțele întunecate pe Pământ, Thor va fi nevoit să fie cu adevărat un erou.

The Incredible Hulk

De asemenea printre cele mai bune filme cu supereroi, pelicula The Incredible Hulk spune povestea omului de știință Bruce Banner (Edward Norton) care străbate lumea în lung și-n lat, disperat să afle un leac pentru boala care-l face să se transforme într-un uriaș monstru verde. Pe lângă propria-i dramă, acesta va fi inevitabil nevoit să lupte și cu trupele militare care vor s-l captureze pentru a-i folosi puterile. Și cum toate astea nu ar fi suficiente, când în sfârșit este pe cale să găsească antidotul și să revină alături de femeia pe care o iubește, este forțat să lupte cu o bestie ce are puteri cel puțin la fel de mari ca ale lui.

Hellboy

Deși nu la fel de popular ca alte filme cu supereroi, Hellboy s-a bucurat de recenzii foarte bune din partea criticilor și de încasări uriașe. Filmul îl are în prim plan, desigur, pe Hellboy care, în lupta sa pentru a apăra binele suprem și, deci, întreaga omenire, va trebui să le înfrângă pe consoarta lui Merlin și Regina Nimue.

The Wolverine

The Wolvverine este, de fapt, cea de-a șasea parte din seria de filme cu supereroi X-Men și se află printre cele mai bine cotate pelicule ale genului. Personajul principal, interpretat de Hugh Jackman, ajunge în Japonia, unde va fi împins într-un conflict ce-l va duce la limita forțelor sale fizice și psihice. Wolverine va fi obligat să înfrunte nu doar imbatabilul oțel al săbiilor de samurai, ci și zbuciumul interior provocat de despărțirea tragică de cei dragi.

Unbreakable

Trilogia care constă în Unbreakable, Split și Glass, cunoscută oficial sub denumirea de Eastrail 177 Trilogy, este de fapt un thriller cu supereroi. În prima parte Unbreakabl spune povestea unui paznic pe nume David Dunn (Bruce Willis) care este singurul supraviețuitor al unui accident feroviar crunt. Acesta ajunge să se întrebe ce s-ar întâmpla dacă supereroii ar exista cu adevărat. Acesta îl întâlnește pe Elijah Price (Samuel L. Jackson), care suferă de o boală rară de oase, și care îl convinge că are super puteri care îl fac imun la boală și suferință. Inevitabil acesta începe să-și folosească puterile, devenind astfel un războinic vigilent care-i va apăra pe cei inocenți.



