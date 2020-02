Filme cu extratereștri – Pelicule SF care au făcut istorie

Unele dintre cele mai cunoscute filme cu extratereștri din istorie au schimbat percepții și chiar au dat naștere la un adevărat cult. Iată o selecție a celor mai apreciate filme SF:

Cele mai bune filme cu extratereștri

Avatar

Unul dintre cele mai de succes filme cu extratereștri din toate timpurile, Avatar rămâne în continuare cea mai profitabilă peliculă. Acțiunea se desfășoară peste 200 de ani, într-un viitor în care Jake, un veteran de război paralizat, este adus împreună cu alți pământeni pe planeta Pandora. Scopul lor este să exploateze rezervele naturale de un prețios minereu ce se găsea acolo. Pe de altă parte, populația aborigenă Na’vi – o rasă de aborigeni umanoizi, făcea tot posibilul să reziste expansiunii coloniștilor. Totul ia o întorsătură neașteptată după ce Jake se îndrăgostește de Neytiri și realizează de ce nu este bine să le strice ecosistemul.

Life

Un thriller SF, unul dintre cele mai apreciate filme cu extratereștri, Life spune povestea unei expediții în spațiu a unei echipe de oameni de știință. Fiind interesați de descoperiri unice în spațiu, aceștia vor fi nevoiți să facă față unui pericol și unei lupate pe viață și pe moarte. Toate lucrurile se schimbă radical în momentul în care descoperă o formă de viaţă care se dezvoltă rapid şi care a cauzat extincţia vieţii pe planeta Marte. Ba mai mult, viața pe Pământ este amenințată.

The Fifth Element

Printre cele mai cunoscute filme cu extratereștri și ființe fantastice, The Fifth Element a avut la momentul apariției sale efecte speciale cu adevărat uimitoare. Acțiunea filmului are loc într-un viitor îndepărartat, când planeta este amenințată de venirea Răului. Doar Al Cincilea Element (interpretat de Milla Jovovich) poate salva lumea de la pieire. Cel care o va ajuta în misiunea este un taximetrist, fost soldat (Bruce Willis). Lupta lor nu este deloc una ușoară, iar suspansul domnină pe tot parcursul filmului.

Prometheus

Unul dintre filmele cu extratereștri recente care s-a bucurat de aprecierea publicului este Prometheus. Acesta are în prim plan o echipă de arheologi care descoperă o hartă stelară antică și realizează că creatorii ei nu au cum să fie umani. Așa se face că nava cea mai bine echipată Prometheus va pleca spre îndepărtatul sistem solar localizat cu ajutorul hărţii. Odată ajunși acolo, cei de pe navă vor face descoperiri terifiante.

Men in Black

Unele dintre cele mai cunoscute filme cu extratereștri, o comedie foarte apreciată de iubitorii genului, Men in Black a înregistrat încasări colosale după apariția primei părți. Filmul îi are în prim plan pe agenții Kay și Jay, o echipă de polițiști de elită intergalactici care monitorizau activitatea extraterestră pe Pământ pentru o agenție de securitate care oficial nu există: Men In Black.

Alien

Poate primul în top cele mai mediatizate filme cu extratereștri, Alien s-a bucurat atât de aprecierea criticilor și câștigarea unui Oscar, cât și de încasări uriașe. A fost catalogat drept cel mai bun film științifico-fantastic, primind un premiu Saturn pentru asta. Acțiunea are loc în spațiul galactic, unde se înfruntă două civilizații. Una dintre ele este formată din micul echipaj al unei nave terestre și cealaltă este o ciudată și periculoasă formă de viață străină. Având capacitatea de a-și schimba înfățișarea, de-a dreptul genială creatura se va bucura și de susținerea unuia dintre membri echipajului. Este un film în care suspansul atinge cote maxime.

Saga Star Wars

Nu poate exista un top filme cu extratereștri fără celebra serie Star Wars – Războiul Stelelor care a devenit un adevărat cult. Evenimentele descrise în Războiul stelelor au loc într-o galaxie fictivă unde există numeroase creaturi extraterstre. Multe planete din galaxie sunt membre ale Republicii Galactice, mai târziu reorganizată ca Imperiul Galactic, iar ulterior în Primul Ordin. Unul dintre elementele remarcabile din Războiul stelelor este Forța, o formă omniprezentă de energie. Este descrisă în primul film produs ca „un câmp energetic, creat de toate creaturile vii, care ne înconjoară, ne emoționează și păstrează galaxia la un loc.”

Saga Star Trek

Seria Star Trek de 11 filme cu extratereștri, realizate între 1979 – 2009, este de asemenea printre cele mai cunoscute pelicule SF din toate timpurile. Conflictele și temele din Star Trek sunt de fapt alegorii pentru realitățile contemporane. Problemele descrise includ teme precum războiul și pacea, autoritarismul, imperialismul, lupta de clasă, rasismul, drepturile omului, discriminarea sexuală și rolul tehnologiei.

Filme cu extratereștri care invadează Pâmântul

War of the Worlds

Printre cele mai cunoscute filme cu extratereștri care invadează Pământul, War of the Worlds este regizat de Steven Spielberg și îl are în rolul principal pe Tom Cruise. Pelicula are la bază romanul lui H.G. Wells, cunoscut drept prima povestire de tip SF despre invadarea pământului de forțe extraterestre. Acțiunea se bazează pe lupta umanității de a-și asigura viitorul, iar totul este văzut prin ochii unei familii de americani.

A Quiet Place

Unul dintre cele mai captivante filme cu extratereștri, A Quiet Place uimește prin modul în care se poate crea tensiune cu ajutorul tăcerii. Acțiunea are în prim plan o familie retrasă la o fermă care va fi nevoită să ducă o terifiantă luptă pentru supraviețuire. Existența lor este amenințată de creaturi extraterestre care nu posedă văz, însă au un auz extrem de ascuțit.

Arrival

O peliculă diferită de alte filme cu extratereștri, Arrival abordează întâlnirea dintre oameni și vizitatorii spațiali dintr-un cu totul al unghi. Cce-ar fi dacă, în loc de o bătălie pe viaţă şi pe moarte, cele două specii ar putea comunica pașnic? Care vor fi însă mijloacele de comunicare într-o astfel de situație? Aceasta este provocarea la care vor fi nevoiți să facă față și protagoniștii filmului.

Independence Day

Ziua independenței, așa cum a fost tradus în limba română unul dintre cele mai populare filme apocaliptice cu extratereștri, îi are în rolurile principale pe Will Smith și Jeff Goldblum. Cei doi sunt eroii pe care nimeni nu îi uită în Independence Day, filmul care a lansat o modă a blockbusterelor apocaliptice la Hollywood în 1996. Deși criticii l-au considerat un film plin de clișee, pelicula a îregistrat totuși încasări record.

District 9

Un thriller SF cu extratereștri foarte apreciat, District 9 îi are în rolurile principale pe Sharlto Copley, Jason Cope și David James. Pelicula a înregistrat un succes răsunător, a câștigat în 2010 Premiul Saturn pentru cel mai bun film internațional prezentat la Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films și a fost nominalizat la 4 premii Oscar în 2010.

Acțiunea pornește de la ideea că extratereștri ajunseseră deja de 30 de ani pe Pământ, dar în ciuda așteptărilor oamenilor, aceștia nu-și făcusere deloc simțită prezența. Nimeni nu se gândise însă că extratereștrii erau ultimii supraviețuitori ai lumii lor naufragiați pe Pământ. Creaturile fuseseră duse în Africa de Sud, iar pe măsură ce națiunile lumii întârzie să ajungă la un conses cu privire la soarta noilor oaspeți, răbdarea extratereștrilor începe să se termine.

