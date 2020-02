Filme thriller – Cele mai bune pelicule ce te vor captiva imediat

Îți dau fiori și, de multe ori, chiar simți că se joacă cu mintea ta. Ăsta este efectul pe care cele mai bune filme thriller îl are. Acest gen de filme nu este pentru oricine, însă dacă ești fan, iată o selecție cu cele mai bune thrillere:

Filme thriller psihologice

Joker

În topul celor mai bune filme thriller psihologice din ultimii ani se află, cu siguranță, Joker, cu Joaquin Phoenix în rolul principal. Din distribuție mai fac parte Robert DeNiro, Shea Whigham și Brian Tyree Henry. Cel mai apreciat, dar și cel mai constroversat film al ultimilor ani, Joker s-a bucurat de încasări colosale încă de la lansare. Violența excesivă a fost criticată dur, dar și faptul că, inevitabil ajungi să dai dovadă de empatie față de personajul principal. Filmul are în prim plan un personaj ignorat de societate, cu o personalitate imprevizibilă și fascinantă, dar care nu poate face parte dintr-un tipar nume. Un personaj care ajunge să fie disprețuit de societate, un caz social pe cât de sumbru, totuși pe atât de moralizator. Filmul a fost nominalizat la 11 categorii de Oscar, dintre care a câștigat două, unul fiind pentru cel mai bun actor în rol principal.

Shutter Island

Shutter Island, lansat în 2010 și regizat de Martin Scorsese, este considerat unul dintre cele mai bune filme thriller psihologice ale ultimului deceniu. Avându-l pe Leonardo DiCaprio în rolul principal, filmul are la bază romanul omonim scris de Dennis Lehane.

Acțiunea filmului are loc în anul 1954, când șeriful Teddy Daniels este mandatat pentru a investiga dispariția unui pacient din spitalul de pe insula Shutter. Inițial, el este convins că a făcut presiuni să primească această misiune pe insulă din motive personale, ulterior însă are dubii că aceasta a fost decizia lui. După ce au loc mai multe evenimente ce-i dau serios de gândit, Eddy începe să se îndoiască de tot: de memoria lui, de partenerul său, chiar și de propria capacitate mintală.

Inception

Printre cele mai mediatizate filme thriller ale ultimilor ani , fiind nominalizat la 7 premii Oscar din care a primit patru, Inception te captivează instantaneu cu scenariul său fascinant, dar și cu efectele vizuale. Leonardo DiCaprio joacă rolul lui Dom Cobb, un spion care extrage informații din subconștientul victimelor sale în timp ce acestea visează. Pentru a-și putea vizita copiii și pentru a-și recăpăta vechea viață, Cobb acceptă o ultimă misiune: plantarea unei idei în mintea competitorului clientului său.

Das Leben der Anderen – The Lives of Others

Unul dintre cele mai bune filme thriller, de data aceasta unul produs în Germania, este Das Leben der Anderen sau Viețile altora, așa cum a fost tradus în limba română. Pelicula îl are în prim plan pe un ofițer de securitate german care are misiunea de a spiona un dramaturg bănuit că vrea să submineze autoritatea regimului comunist. Totul ia o întorsătură neașteptată în momentul în care în casa acestuia sunt instalate microfoane și ofițerul este pur și simplu fascinat de lumea pe care o descoperă.

Serenity

Unul dintre cele mai așteptate filme thriller ale anului 2019, Serenity îi are ca protaginiști pe laureații cu Oscar Matthew McConaughey și Anne Hathaway și este regizat de Oscar Steven Knight. Filmul spune povestea misterioasă a unui căpitan de vas de pescuit, al cărui trecut e pe cale să-i distrugă viața liniștită pe o insulă caribiană, și să-l arunce într-o nouă realitate în care nimic nu este ce pare a fi.

Primal Fear

Unul dintre cele mai apreciate filme thriller psihologice, Primal Fear este bazat pe romanul cu același nume al lui William Diehl și regizat de Gregory Hoblit. Filmul lansat în 1996 spune povestea unui avocat al apărării din Chicago, interpretat de Richard Gere și a unui tânăr acuzat de uciderea unui influent arhiepiscop catolic. Dacă inițial avocatul apărării crede în nevinovăția clientului său, lucrurile se complică în momentul în care acesta mărturisește că în momentul crimei, în camera unde s-a întâmplat totul, mai era cineva prezent. Thriller psihologic, Primal Fear este unul dintre cele mai apreciate ale genului și a primit, de asemenea, o nominalizare la Oscar.

Filme thriller horror

Seven

Seven se numără printre cele mai apreciate thrillere horror și-ai are pe Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, R. Lee Ermey și Kevin Spacey în rolurile principale. Are o nominalizare la Premiile Oscar și una la Premiile BAFTA, fiind un succes atât din punct de vedere comercial, cât și din punct de vedere al criticilor.

Acțiunea se bazează pe povestea lui David Mills (Brad Pitt) și William Somerset (Freeman), doi detectivi la secția de omucideri care lucrează într-un oraș mare unde au loc multe crime. Mills este nou transferat și, alături de veteranul aproape pensionar Somerset, se implică profund în cazul unui criminal în serie sadic. Fiecare victimă a unei crime planificată cu meticulozitate este aleasă în funcție de săvârșirea celor șapte păcate biblice: lăcomia, zgârcenia, lenea, mânia, mândria, pofta și invidia.

Saw

Thrillerul Saw, lansat în 2004, spune povestea unui ucigaș cunoscut doar sub numele de Jigsaw. Unul dintre cele mai bune filme thriller horror, are în prim plan alegeri extrem de grele și multe crime sângeroase. Asta pentru că criminalul își va obliga victimele să ucidă, asta dacă vor ca familiile lor să supraviețuiască. Cruzimea de care dă dovadă sinistrul personaj, dar și felul în care vor fi făcute alegerile de-a lungul întregii acțiuni, te vor face să-ți pui întrebări despre limita dintre binele suprem, sacrificiu și moralitate.

Misery

Adaptat după romanul lui Stephen King și regizat de Rob Reiner, Misery este catalogat drept unul dintre cele mai bune filme thriller horror. Filmul a primit aprecieri din partea criticilor pentru interpretarea ireproșabilă a psihopatei Annie Wilkes de către Kathy Bates. Filmul a fost clasat pe locul 12 în topul filmelor cu cele mai înspăimântătoare scene din toate timpurile. Este vorba despre povestea unui scriitor care cade în capcana unuia dintre cei mai mari admiratori ai săi. Acțiunea este absolut captivantă. Annie Wilkes, o fostă infirmieră și fanatică admiratoare a personajului Misery Chastain și a creatorului său, îl salvează pe sciitorul Sheldon dintr-un accident de automobil. Celebrul autor de romane este obligat s-o reînvie pe Misery, să rescrie ultimul episod, numai pentru Annie. Tensiunea atinge cote maxime și curând devine limpede că sfârșitul cărții va fi și sfârșitul unuia dintre cei doi.

The Silent Lambs

Filmul The Silent Lambs sau Tăcerea mieilor, așa cum a fost tradus în limba română, este în topul celor mai cunoscute filme thriller din toate timpurile. Chiar dacă l-ai văzut, cu siguranță vei fi surprins și a doua oară de cel puțin câteva detalii care ți-au scăpat. Filmul a avut un succes răsunător, atât din punct al vânzărilor, cât și din punctul de vedere al criticilor, reușind performanța de a câștiga cinci premii Oscar importante: pentru cel mai bun film, cel mai bun actor (Anthony Hopkins), cea mai bună actriță (Jodie Foster), cel mai bun regizor (Jonathan Demme) și cea mai bună ecranizare (Ted Tally).



