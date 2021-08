Cele mai frumoase filme cu prințese și prinți ca în povești

Cele mai populare filme cu prințese și cu prinți curtenitori sunt adesea cerute de public în preajma Sărbătorilor, când întreaga familie se destinde cu filme ușoare și comedii optimiste.

Cuprins 1 Cele mai îndrăgite filme cu prințese și prinți

2 Prințesa Sissi – Sissi, 1955

3 Prințesa îndărătnică – The Princess Diaries, 2001

4 Prințesa Îndărătnică: Nunta – The Princess Diaries: Royal Engagement, 2004

5 Eu și prințul – The Prince and Me, 2004

6 Eu și prințul: Nunta regală – The Prince and Me, The Royal Weding, 2006

7 Tânăra Victoria – Young Victoria, 2009

8 Albă ca Zăpada și Războinicul Vânător – Snow White and the Huntsman, 2012

9 Ella fermecată – Ella Enchanted, 2004

10 O iubire ca-n povești – Ever After, A Cinderella Story, 1998

11 O altă Cenușăreasă modernă – Another Cinderella Story, 2008

12 Magie în New York – Enchanted, 2007

13 Oglindă, oglinjoară – Mirror, mirrror, 2012

14 Maleficent – 2014

15 Frumoasa și Bestia – Beauty and the beast, 2017

16 Un schimb regal – The Princess Switch, 2018

Tuturor ne plac poveștile și nu am putea refuza câteva filme cu prințese, mai vechi sau mai moderne, pline de culoare și de viață, de magie și muzică veselă. Astfel de filme îți ridică moralul, mai ales în serile plictisitoare de iarnă sau în zilele în care ai nevoie de câteva ore de relaxare, fără să te mai gândești la grijile tale. Sunt filme de familie reușite și totodată comedii sau drame pline de suspans.

Cele mai îndrăgite filme cu prințese și prinți

Prințesa Sissi – Sissi, 1955

Un film de epocă, în care vedeta este Rommy Schneider, spune o poveste romanțată despre tinerețea și căsătoria celei mai frumoase prințese din fostul Imperiu Austro-Ungar. Filmul începe cum printesa Elisabeth „Sisi”, de 16 ani, merge impreuna cu mama si sora ei Helene la curtea regala de la Ischl, unde va fi anuntata logodna dintre Helene si tanarul imparat Franz Josef. Dar tanarul Franz o intalneste pe Sisi cand aceasta din urma merge la pescuit si se indragosteste de ea. Sisi se indragosteste si ea de Franz, dar casatoria cu el vine cu un „bonus”, mama lui. Mama acestuia incearca sa o educe pe Sisi, sa o invete cat mai multe limbi străine intr-un timp scurt pentru a fi sigura ca noua regina a Austriei este demna de acest titlu.

Prințesa îndărătnică – The Princess Diaries, 2001

Timida adolescentã Mia Thermopolis (ANNE HATHAWAY) din San Francisco este aruncatã într-o altã lume când, din senin, primeste vestea incredibilã cã este o printesã adevãratã. Ca mostenitoare a tronului Genoviei, un mic principat european, Mia porneste într-o aventurã comicã, alături de bunica ei, o persoanã strictã si formidabilã, regina Clarisse Renaldi (JULIE ANDREWS). Aventura cuprinde și o mulțime de lecții de printesã. Numai că Mia nu are nicio intentie sã-si pãrãseascã modul ei normal de viatã pentru a deveni conducãtoarea unei tãri îndepãrtate, în timp ce Regina Clarisse afirmã cu insistentã cã aceasta este datoria ei. Clarise este gata sã facã orice pentru ca ea sã-si ia locul ce i se cuvine în rândul succesiunii regale.

Prințesa Îndărătnică: Nunta – The Princess Diaries: Royal Engagement, 2004

Au trecut citiva ani de la perpietiile descrise in „The Princess Diaries”, iar printesa MIA (ANNE HATHAWAY) a devenit o tanara de o uimitoare frumusete, gata sa-si asume obligatiile de Printesa de Genovia. Dar, de indata ce se muta in Palatul Regal, impreuna cu frumoasa si inteleapta ei bunica Regina Clarisse (JULIE ANDREWS), afla ca zilele de printesa sunt numarate, caci trebuie sa renunte la tiara in favoarea coroanei regale. In plus, Printesa Mia afla ca potrivit traditiei casei regale, poate fi incoronata regina abia dupa ce se casatoreste. Iata cum se perinda acum un sir lung de pretendenti, care isi doresc sa devina rege.

Eu și prințul – The Prince and Me, 2004

Paige, o studentă la medicină din Wisconsin, caută să-și atingă scopurile de-o viață. Eduard, prințul moștenitor al Danemarcei, caută o scăpare din viața pe care nu dorește să o urmeze. Dorind să evadeze din viața sa regală, pleacă la Wisconsin și se prezintă drept „Eddie”, student la un colegiu. Cei doi se cunosc și se îndrăgostesc, însă Eduard nu are scăpare și trebuie să-și urmeze calea – aceea de deveni rege… Paige are de ales între două vise: să fie prințesă sau doctor, așa cum și-a dorit dintotdeauna.

Eu și prințul: Nunta regală – The Prince and Me, The Royal Weding, 2006

Edvard (Luke Mably), mostenitorul tronului Danemarcei este pe cale sa se casatoreasca in cateva luni cu o tanara care este din America si face parte dintr-o familie medie. Paige (Kam Heskin) se pregateste atat pentru nunta cat si pentru a absolvi Facultatea de Medicina, in speranta de a deveni prima regina-medic. Din nefericire, regele Olandei vrea sa isi casatoreasca fiica cu Edvard pentru a-si reveni din punct de vedere financiar. In acest scop, el merge impreuna cu frumoasa Kristen (Clemency Burton-Hill) in Danemarca. Viata lui Paige devine din ce in ce mai complicata, iar gelozia si regulile stabilite de Constitutie devin bariere de netrecut in calea nuntii ei cu Edvard.

Tânăra Victoria – Young Victoria, 2009

Dominată din copilărie de mama ei posesiva și de consortul acesteia, Conroy, un individ tiranic, tânăra Victoria le refuză acestora dreptul la regență în timpul lui William al IV-lea. În schimb, Albert, vărul ei german, încurajat să o curteze atunci când tânăra accede la tron la 18 ani, ajunge să se îndrăgostească de ea. Impresionată de generozitatea și dragostea lui Albert, tânăra regină Victoria schimbă multe în regatul ei. Albert se căsătorește cu regina, dovedindu-se nu numai un soț bun (e gata să ia un glonte în locul Victoriei), ci și un reformator curajos pentru vremurile victoriene.

Albă ca Zăpada și Războinicul Vânător – Snow White and the Huntsman, 2012

„Albă ca Zăpada și vânătorul” este o nouă abordare a basmului clasic care îi oferă un rol mai extins Vânătorului (Chris Hemsworth). În basm, Regina cea Rea (Charlize Theron) îi ordonă acestuia să o ducă pe Albă ca Zăpada (Kristen Stewart) în pădure și să o omoare, dar Vânătorul o eliberează. În noua abordare a basmului, Vânătorul nu ia această atitudine din dragoste. În schimb, acesta acționează mai mult ca un mentor, învățând-o pe Albă ca Zăpada să se lupte și să supraviețuiască. În anul lansării, a fost unul dintre cele mai frumoase filme cu prințese inspirate din poveștile Disney.

Ella fermecată – Ella Enchanted, 2004

Ella (Anne Hathaway) traieste intr-o minunata lume magica in care toti copii primesc un „dar” din partea zanei-nase, atunci cand se nasc.



Darul din nastere al micutei Ella este binecuvantarea, dar si blestemul de a fi ascultatoare. Din cauza acestei ciudate conditii, Ella nu poate refuza nici o cerere, si adesea va ajunge la mana oamenilor lipsiti de scrupule. Incercand sa isi recapete controlul asupra vietii, Ella porneste in cautarea unui leac pentru blestem. Va avea de infruntat un regat plin de personaje de basm precum capcauni, uriasi, surori vitrege rele la suflet, carti vorbitoare si planuri diabolice. Iar daca va avea noroc, va gasi in drumul ei si dragostea.

O iubire ca-n povești – Ever After, A Cinderella Story, 1998

Danielle de Barbarac (Drew Barrymore) este orfana de tata si este crescuta de mama ei vitrega si de cele doua fiice ale acesteia. Danielle va fi fortata de mama ei vitrega sa traiasca o viata umila, de servitoare, in timp ce surorile sale sunt vazute ca posibile neveste ale printului Henry (Dougray Scott), viitorul rege al Frantei.



Danielle se intalneste, intr-o buna zi, din intamplare, cu printul Henry care, incetul cu incetul va fi tot mai interesat de tanara domnita. Cu toate acestea sora vitrega a lui Danielle, Marguerite (Megan Dodds) este cea care are cele mai mari sanse, in ochii lumii, sa castige concursul pentru a deveni sotia printului. Totusi, acestia subestimeaza puterea iubirii adevarate…

O altă Cenușăreasă modernă – Another Cinderella Story, 2008

Bazat pe povestea clasica a Cenușăresei, dar adaptat într-o manieră modernă și revoluționară, filmul „Another Cinderella story” o are în centrul acțiunii pe simpatica adolescentă Mary, care locuiește împreună cu mama ei vitregă Dominique Blatt – o fostă vedetă pop – și cu cele două surori vitrege pe nume Britt și Bree. Fiind foarte talentată la dans, Mary visează să studieze în Manhattan și să întâlnească marea dragoste a vieții, dorință ce pare să i se împlinească atunci când il cunoaște pe Joey Parker, un cântăreț popular al cărui nume de scenă este J.P.



La un bal mascat, Mary și Joey dansează împreună toată noaptea și se îndrăgostesc nebunește unul de celălalt, dar atunci când orologiul bate miezul nopții fata se grăbește spre casă lăsând în urma ei nu un condur, ci un I-pod. Având acest singur indiciu ce l-ar putea conduce spre aflarea identității misterioasei dansatoare, Joey pornește în căutarea frumoasei mascate în vreme ce Mary se înscrie la un concurs de dans al cărui premiu este o apariție în ultimul videoclip al cântărețului J.P.

Magie în New York – Enchanted, 2007

O poveste clasică Disney se întrepătrunde cu lumea modernă din New York-ul zilelor noastre, într-un basm despre o prinţesă (AMY ADAMS) din ţinutul Andalasia, care e azvârlită în inima New York-ului de o regină malefică (SUSAN SARANDON). La scurt timp după sosirea ei aici, Prinţesa Giselle începe să îşi schimbe perspectiva asupra vieţii şi iubirii, după ce întâlneşte un chipeş avocat (PATRICK DEMPSEY). Oare felul cum e privită iubirea în basme are şanse să supravieţuiască în lumea reală?

Oglindă, oglinjoară – Mirror, mirrror, 2012

Regina (Julia Roberts), mama vitregă a Albei ca Zăpada (Lily Collins), a uzurpat tronul și a secat visteria regatului. Acum, singura șansă de a-și spori averea este să se mărite cu Prințul Alcott (Armie Hammer), bogatul moștenitor al regatului Valencia. Dar când acesta se îndrăgostește de frumoasa Albă ca Zăpada, pentru Regina fără scrupule este ocazia perfectă să scape de moștenitoarea de drept a tronului. Așa că o trimite în pădure și o lasă în ghearele unui monstru înfricoșător. Numai că Albă ca Zăpada este salvată de cei șapte pitici și, în compania lor, ea se transformă într-o forță care nu dă înapoi de la nimic pentru a-și recupera regatul și să o înlăture pe Regină.

Maleficent – 2014

Frumoasa și tânăra Maleficent (Angelina Jolie) trăiește o viață idilică în pașnicul ei regat acoperit de păduri, visând că va deveni o puternică zână făcătoare de bine. Asta până într-o zi când armata unui rege invadator îi atacă semenii și o extraordinară trădare face inima zânei să se transforme în piatră. Setea de răzbunare o împinge pe Maleficent ca, ani mai târziu, să arunce un crunt blestem pe Aurora, fiica succesorului la tron a regelui ce i-a pustiit regatul, dar, pe măsură ce Aurora crește, vrăjitoarea începe să se întrebe dacă nu cumva aceasta deține cheia unui viitor pașnic…

Frumoasa și Bestia – Beauty and the beast, 2017

În micul oraş Villeneuve, Belle (Emma Watson), o tânără luminoasă, cu un spirit liber, care iubeşte să citească, îşi vede de treburile monotone de zi cu zi. Ea locuieşte cu tatăl său, Maurice (Kevin Kline), un artist singuratic. Deşi este frumoasă şi binevoitoare, locuitorii oraşului nu ştiu ce să creadă despre ea, rămânând pentru ei o enigmă. Refuză constant avansurile neobosite ale arogantului Gaston (Luke Evans), ignorându-l cu desăvârşire.

Printr-o întâmplare nefericită, tatăl lui Belle ajunge prizonier în castelul Bestiei (Dan Stevens), iar Belle pleacă în căutarea lui, în găseşte şi îl salvează, dar plăteşte un preţ – rămâne prizonieră în castel, în schimbul libertăţii tatălui său. Ea se împrieteneşte cu slujitorii castelului, care speră în secret că Belle este cea care va rupe vraja.

Un schimb regal – The Princess Switch, 2018

O patisieră modestă din Chicago și o viitoare prințesă descoperă că seamănă ca două gemene și fac un plan de schimbare a rolurilor cu ocazia Crăciunului. Cu siguranță, este unul dintre cele mai nonconformiste filme cu prințese din ultimii ani.