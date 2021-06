Filme de familie fantastice, pentru copii, părinți și bunici

Copiii sunt încântați să urmărească filme de familie împreună cu părinții lor și cu frații mai mari. Un bol cu floricele, câteva gustări dulci și dragostea părinților vor face o seară de neuitat cu un film celebru.

Animațiile buclucașe, filmele cu animale ingenioase și poveștile emoționante se numără printre cele mai frumoase filme de familie. Neapărat, filmul trebuie să se încheie într-o notă veselă, astfel încât toată lumea să plece fericită la culcare.

Dincolo de seriile ”Singur acasă” și ”Denis, pericol public” pe care le urmărim cu toții când vin Sărbătorile de iarnă, iată și alte producții excelente care pot fi vizionate laolaltă cu toată familia, și cu nepoții de 5 ani, și cu bunicii de 70 de ani.

Filme de familie. Comedii celebre pline de emoție

Doamna Doubtfire, tăticul nostru trăznit – 1993

Din distribuție fac parte Robin Williams, Sally Field și Pierce Brosnan. Acțiunea filmului se desfășoară în jurul unui actor recent divorțat care se deghizează în dădacă pentru a putea petrece mai mult timp alături de copiii lui. Filmul abordează teme precum divorțul, separările și efectul pe care le au acestea asupra unei familii.

Minunea – 2017

Un băiețel de 10 ani, cu grave deficiențe vizibile, este încurajat să meargă la școală, după ce ani de zile a făcut lecțiile acasă doar cu mama lui. Dintr-o dată, el se confruntă cu privirile insistente, răutăcioase sau curioase ale celorlalți copii și își dă seama că lumea nu îl va accepta prea ușor. Din spatele unei măști de astronaut, Auggie trece prin experiențe triste care îl marchează profund, dar care îi învață pe toți copiii că este mult mai bine să fii bun în viață, decât să fii cel mai popular… În film își dau concursul Julia Roberts, Owen Wilson, alături de băiețelul Jacob Tremblay.

Comoara – 2015

Film regizat de Corneliu Porumboiu, urmărește viața liniștită a unui angajat la stat, care își iubește familia și casa și se descurcă binișor, chiar dacă are credite la bănci. Într-o zi, un vecin disperat că își pierde casa, îi cere ajutorul, dar îi promite ceva cu totul ieșit din comun… să caute împreună o comoară ascunsă de bunicul lui în timpul războiului. Cu banii respectivi, ar scăpa amândoi de datorii și s-ar îmbogăți… iar eroul poveștii se lasă antrenat de promisiunile fabuloase ale vecinului.

Mutări inofensive – 1993

Dându-și seama că fiul său este foarte isteț și talentat la șah, tatăl angajează un maestru care să îl antreneze pentru concursuri. Filmul este aventura tatălui și a fiului pe drumul cunoașterii către unicul adevăr: singurul lucru pe care nici unul nu-și poate permite să-l piardă este dragostea celuilalt.

Un schimb regal – 2018

O cofetăreasă modestă din Chicago și o viitoare prințesă descoperă că seamănă ca două picături de apă… și pun la cale o schimbare de roluri. Este o comedie romantică, ideală pentru serile de iarnă dinaintea Crăciunului. În rolurile principale joacă Vanessa Hudgens, Sam Palladio și Nick Sagar.

În ritmul muzicii – 2020

După ce nu a reușit să își găsească succesul pe Broadway, April se întoarce în orașul natal și este recrutată cu reticență pentru a antrena un grup de tineri dansatori pentru o mare competiție. Eroina filmului este interpretată de Sofia Carson.

Ramona și Beezus – 2010

Două surori trec printr-o mulțime de aventuri incitante, amuzante și haotice și rămân nedespărțite în pofida tuturor obstacolelor. Ramona Quimby este o școlăriță în vârstă de 9 ani, care intra în mod constant în bucluc din cauza farselor și glumelor pe care le face, fiind considerata o pacoste atât de către învățătoarea Meacham, cât și de către sora ei mai mare Beatrice, poreclita Beezus.

Cu duzina e mai ieftin – 2003

Tom Baker (Steve Martin) este antrenor și are 12 copii cu care abia se descurcă. El primește o ofertă să se mute în alt stat, la o școală unde va antrena o echipă nouă. Dar mutarea familiei sale va fi un adevărat haos, pentru că cei 12 copii se adaptează greu la schimbare. Ei pun la cale tot felul de farse și aventuri și îi scapă de sub control.

Cele mai frumoase filme de familie cu animale

Eu și Marley – 2008

Este o comedie haioasa despre un cuplu de tineri proaspat casatoriti care invata lectii importante de viata de la un catel adorabil, neastamparat si hiperactiv. Cei doi adopta un pui de labrador auriu caruia ii dau numele Marley din dorinta de a se pregati pentru viitoarele roluri de parinti, invatand ce inseamna responsabilitatea de a avea in permanenta grija de o alta fiinta. Insa departe de a aduce un strop de bucurie in caminul lor, Marley se dovedeste a fi o sursa de teroare, provoacand numai pagube, fiind exclus de la scoala de dresaj si dandu-le intreaga existenta peste cap.

Povestea delfinului – 2011

Inspirat dintr-o incredibilă poveste adevărată, filmul spune povestea lui Winter, o tânără femelă delfin, care își pierde coada într-o capcană pentru crabi, și a lui Sawyer, un băiețel introvertit de 11 ani care se împrietenește cu ea. După prima lor întâlnire, la delfinariul din Clearwater, Sawyer (Nathan Gamble) se aliază cu prietenii și cu familia ca s-o salveze pe Winter și să convingă un doctor progresist (Morgan Freeman) să creeze o proteză unică în stare să-i redea delfinului capacitatea de a înota.

Beethoven – 1992

Familia Newton locuiește în casa lor confortabilă, dar se pare că există ceva care le lipsește. Acest „gol” este umplut de un mic cățeluș care intră în casa și în viața lor. Beethoven, așa cum este numit, crește și se transformă într-un câine uriaș: un Saint-Bernard. Filmul a avut șapte continuări și reprezintă una dintre cele mai bune serii cu filme de familie, foarte îndrăgite de copii.

Drumul unui câine către casă – 2019

Un câine devotat este cuprins de dorul de casă și pornește într-o călătorie plină de primejdii prin inima Americii pentru a se întoarce la stăpânul lui.

101 dalmațieni – 1996

O creatoare de modă trăznită plănuiește să fure cât mai mulți dalmațieni pentru a crea o haină de blană fabuloasă, cu petele faimoase ale acestei rase. Dar cățelușii sunt prea ingenioși pentru a deveni victimele ei.

Chihuahua din Beverly Hills – 2008

Când Chloe se pierde de stăpână, ea este obligată să se bazeze pe abilitățile și pe simțurile pervertite de viața de huzur, precum și pe sprijinul unor prieteni noi: Delgado, un ciobănesc german foarte dur și Papi, un mascul chihuahua iubitor și extrem de romantic.

Călătoria – 2003

Un cățel în toata firea (Don Ameche), o pisică zănatică (Sally Field) și un pui de de boxer (Michael J. Fox) încearcă să găsească drumul spre casă, folosindu-și curajul și trăinicia prieteniei lor pentru a supraviețui. Cei trei cred că au fost părăsiți și lăsați în plata Domnului de stăpânii lor, dar, de fapt, ei au fost doar rătăciți. Au fost lăsați în grija unei prietene de familie care, neglijentă, i-a pierdut prin cea mai sălbatică zonă a munților Sierra.

Max – 2015

În urma unei experiențe traumatizante din timpul războiului, în care isi pierde stăpânul, câinele Max rămâne afectat emoțional. Nu mai răspunde la comenzi și se sperie de zgomote puternice, pe care le asociază exploziilor și focurilor de armă și care îl fac să devină agresiv. Considerându-l inapt pentru a-și mai efectua misiunile de recunoaștere, armata decide să-l eutanasieze pe Max, însă familia lui Kyle acceptă să-l adopte.

Animații și filme fantastice, cu aventuri de neuitat

Cenușăreasa – 2015

Când tatăl ei moare, frumoasa Ella are parte numai de necazuri din partea mamei ei vitrege. Transformată în slujnică şi cu numele schimbat în Cenuşăreasa, fata ar putea uşor să-şi piardă speranţa, dar ţine la sfatul primit de la mama ei pe patul de moarte: “fii bună şi ai curaj”. Viaţa Cenuşăresei se schimbă definitiv când în pădure dă peste un străin chipeş, despre care habar nu are că este chiar prinţul regatului. Până la urmă, cei doi sunt sortiți să rămână împreună până la adânci bătrâneți.

Pan – 2015

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Peter Pan este răpit de piraţi şi dus în Neverland, unde va descoperi curând că destinul său este să salveze întregul tărâm fermecat de planurile malefice ale piratului Barbă Neagră (Hugh Jackman).

Întors pe dos – 2015

Viaţa lui Riley, o fetiţă veselă şi lipsită de griji, este dată peste cap când trebuie să-şi ia rămas-bun de la copilăria ei fericită din Minnesota, pentru a se muta la San Francisco. Este momentul în care emoţiile ei preiau iniţiativa, spre nemulţumirea părinţilor ei, complet depăşiţi de situaţie. Furia, Dezgustul, Frica, Tristeţea şi Bucuria se ceartă, colaborează şi se pierd în discuţii în contradictoriu, în încercarea de-a o face pe Riley să meargă mai departe şi să-şi găsească noi prieteni.

Pene galbene – 2014

Yellowbird este un pui de pasăre urmărit de necazuri. Yellowbird nu a putut migra împreună cu familia spre ţările calde. El nu a vrut să-şi părăsească niciodată cuibul, dar a rămas fără familie. Acum, Yellowbird porneşte în căutarea unei familii care să fie numai a lui și care să-l ajute să uite că a rămas singur pe lume.

O noapte la muzeu – 2006

Larry Daley, șomer și divorțat, este un ratat. Fiul său, Nick, este foarte dezamăgit de el, cei doi urmând să fie evacuați din locuință. Larry acceptă postul de paznic de noapte la Muzeul de Istorie Naturală și ia locul a trei vechi agenți de pază care tocmai s-au retras, totul pentru a face rost de niște bani și de a-și plăti facturile. În prima sa tură, Larry își dă seama că nimic de la muzeu nu este ceea ce pare în timp ce statuile prind viață după ce apune soarele. Muzeul se transformă într-un haos complet în momentul în care neexperimentatul Larry trebuie să se ocupe de exponate. Larry află curând că o veche piatră egipteană, care a ajuns în muzeu în 1950, face ca toate statuile să prindă viață până în zori. Filmul a mai avut alte două continuări pe care merită să le vizionezi!

Harry Potter – cele 8 filme

Se numără printre cele mai frumoase filme cu și despre vrăjitori, foarte populare printre copii și adulții pasionați de genul fantastic. Fiecare film prezintă câte un an din viața lui Harry, fiul unor puternici vrăjitori, din momentul în care este chemat la Școala Hogwarts de Magie. Filmele relatează toate aventurile și pericolele prin care trec Harry și prietenii lui până la confruntarea finală cu un puternic vrăjitor închinat forțelor întunecate.

Little Stuart – șoricelul familiei – 1999

Doamna Little (Geena Davis), domnul Little (Hugh Laurie) și fiul lor George merg la un orfelinat pentru a adopta un frățior pentru George. În timpul întâlnirilor cu copiii de aici, atenția le este atrasă de un șoarece pe nume Stuart, un șoarece care poate merge în două picioare, vorbește, poartă hăinuțe și poate face, în principiu, cam aceleași lucruri ca un pui de om. Impresionați, domnul și doamna Little se hotărăsc să-l înfieze și astfel, în familia lor intră un șoarece mic, încântător, curajos și plin de idei. George este cam dezamăgit de noul său frate, însă motanul familiei este de-a dreptul terifiat de gândul că va sta sub același acoperiș cu o asemenea creatură și se hotărăște să facă tot posibilul să scape de el cât mai curând.

Jumanji – seria celor 3 filme

Deopotrivă filme fantastice, de acțiune, de comedie și de aventuri, seria filmelor Jumanji prezintă o trupă de adolescenți prinsă în capcana unui joc fermecat care îi transportă într-o lume fantastică. Cei patru ajung într-o junglă, fiecare având corpul avatarelor lor de joc. Spencer este un explorator dur, musculos numit Dr. Smolder Bravestone, Fridge este un zoolog scund numit Franklin „Mouse” Finbar (pe care l-a ales interpretând greșit numele ca „Moose”), Martha este un expert în comando și în artele marțiale numit Ruby Roundhouse și Bethany este un cartograf masculin supraponderal, numit profesorul Sheldon „Shelly” Oberon. În curând, își dau seama că se află într-un joc video și fiecare are doar trei vieți. Dacă vor pierde toate cele trei vieți, vor muri cu adevărat.

Grădina secretă – 2020

Mary Lennox (Dixie Egerickx) este o tânără rebelă, născută în India din părinți foarte bogați de origine britanică. Când aceștia mor brusc, este trimisă înapoi în Anglia pentru a locui cu unchiul ei, Archibald Craven (Colin Firth) pe moșia sa îndepărtată din Yorkshire. Acolo ea începe să descopere secretele familiei, în special după ce se întâlnește cu vărul ei bolnav (Edan Hayhurst) ,închis într-o aripă a casei. Împreună, acești doi copii se vindecă reciproc prin descoperirea unei minunate grădini secrete, pierdute pe terenurile din Misselthwaite Manor. Un loc magic care le va schimba viața pentru totdeauna.

Pinguinii Dlui Popper – 2011

Dependent de muncă și obsedat de ideea de a avansa în carieră și de a câștiga o avere prin scheme machiavelice, domnul Popper a uitat semnificația cuvintelor “prietenie și iubire”, motiv pentru care a fost părăsit de către soția lui, Amanda, care este implicată acum într-o relație amoroasă cu Rick, un ecologist fanatic. Atunci când moștenește de la înstrăinatul lui tată 6 pinguini și este forțat să își transforme apartamentul luxos într-un paradis înghețat pentru a crea noilor locatari condiții prielnice de viață, Tom se atașează de amuzantele creaturi, iar performanțele sale profesionale au de suferit.

Mary Poppins revine – 2018

Michael (Ben Whishaw) și Jane (Emily Mortimer) au crescut și sunt adulți. Michael, cei trei copii ai săi și menajera lor, Ellen (Julie Walters), locuiesc pe strada Cherry Tree Lane. După ce Michael suferă o grea pierdere personală, enigmatica dădacă Mary Poppins (Emily Blunt) reintră în viața familiei Banks și, împreună cu veșnic optimistul aprinzător de felinare stradale Jack (Manuel Miranda), își folosește abilitățile magice unice pentru a ajuta familia Banks să redescopere bucuria și uimirea care lipseau din viața lor. Pentru asta, Mary Poppins le face cunoștință copiilor cu câteva personaje caraghioase și amuzante, inclusiv cu excentrica ei verișoară Topsy (Meryl Streep).