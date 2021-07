Cele mai apreciate filme cu Angelina Jolie. Cele mai bune roluri ale actriței

În timpul liber urmărește câteva dintre cele mai reușite filme cu Angelina Jolie, actrița rebelă și plină de tatuaje care s-a transformat într-o vedetă rafinată și într-o femeie implicată în mod real în acțiuni de caritate.

Cuprins 1 Tinerețe furată – Girl Interrupted, 1999

2 Colecționarul de oase – The Bone Collector, 1999

3 Dispari în 60 de secunde – Gone in 60 seconds, 2000

4 Domnul și doamna Smith – Mr. and Mrs Smith, 2005

5 Speranța moare ultima – A Mighty Heart, 2007

6 Schimbul – Changeling, 2008

7 O viață aproape perfectă – Life or Something Like It, 2002

8 Femei adevărate – True Women, 1997

9 Gia – Gia, 1998

10 Lara Croft, Tomb Rider – 2001

11 Maleficent – 2014

Iată o listă cu cele mai bune filme cu Angelina Jolie în care actrița americană joacă în cele mai reușite roluri. Este una dintre vedetele de la Hollywood cu o evoluție sinuoasă și spectaculoasă, de la tânăra nonconformistă, la femeia stilată care cucerește atenția publicului prin declarațiile ei suprinzătoare și prin acțiunile ei generoase față de copii.

Tinerețe furată – Girl Interrupted, 1999

Angelina Jolie face aici un rol memorabil, care îi aduce în sfârșit succesul de care avea nevoie pentru a începe cu adevărat o carieră în cinematografie. Pentru rolul Lisei, Angelina a primit Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar.

Diagnosticată cu tulburare de personalitate de tip borderline, Susanna (Winona Ryder) se revoltă împotriva asistentei-șefe (Whoopi Goldberg) și a psihiatrei-șefe (Vanessa Redgrave), împrietenindu-se în schimb cu rezidentele spitalului, un grup de femei cu tulburări psihice, printre care și charismatica și seducătoarea sociopată Lisa (Angelina Jolie). Dar Susanna își dă seama în curând că, dacă vrea să fie liberă, va trebui să înfrunte persoana care o înspăimântă cel mai tare: ea însăși.

Colecționarul de oase – The Bone Collector, 1999

Lincoln Rhyme, un detectiv din New York, specializat în criminalistică, a fost cândva cel mai bun criminalist din țară. Autor a numeroase romane de succes, Rhyme are un ochi ager pentru detalii și fler pentru indicii, fapt care l-a făcut legendar în cadrul forțelor de poliție din comunitate. Ca urmare a unui accident aproape fatal, pe când era la datorie, Rhyme a fost imobilizat la pat, cu mâinile și picioarele paralizate și cu puțină dorință de a mai trăi.

Polițista de teren Amelia Donaghy (ANGELINA JOLIE) este abia trecută de 20 de ani, dar deja se simte mult mai în vârstă. În ajunul transferării sale către o slujbă de birou, ultima sa misiune în calitate de polițistă de teren o conduce către locul unei crime, descoperind un cadavru mutilat. Amelia este convinsă de Rhyme să îl ajute la rezolvarea cazului. Cei doi înțeleg că această crimă nu a fost săvârșită la întâmplare, ci este opera unui criminal în serie, violent… care este de-abia la început.

Dispari în 60 de secunde – Gone in 60 seconds, 2000

Memphis (Nicholas Cage) este un hot de masini de proportii legendare. Nici o incuietoare oricat de sofisticata si nici un tip de alarma nu il pot opri; masina dispare in 60 de secunde. Ani intregi, Memphis a eludat legea furand orice marca si model posibil, cu exceptia iubitei sale masini Eleanor, un Shelby Mustang GT 500 din 1967. Cu toate acestea, el încearcă la un moment dat să își schimbe viața și să iasă din branșa hoților. Dar, cand fratele sau mai mic (Giovanni Ribisi) incearca sa ii calce pe urme, Memphis este nevoit să se întoarcă la vechea sa viata.

Domnul și doamna Smith – Mr. and Mrs Smith, 2005

John si Jane Smith par să formeze un cuplu obisnuit, care traieste in suburbii si are o casnicie obisnuita, lipsita de distracție si culoare. Dar fiecare dintre ei ascunde ceva ce celalalt ar ucide ca sa afle: domnul si doamna Smith sunt, de fapt, niste asasini platiti si incredibil de eficienti, care lucreaza pentru organizatii concurente. Dl. si dna. Smith descopera o noua sursa de incitare in casnicia lor, cand sunt angajati sa se ucida intre ei… si abia atunci incepe distractia adevarata.

Speranța moare ultima – A Mighty Heart, 2007

Pe 23 ianuarie 2002, viata Marianei Pearl s-a schimbat definitiv. Sotul ei, Daniel, seful biroului din Asia de Sud al ziarului Wall Street Journal facea cercetari in legatura cu un terorist Richard Reid. Avea o intalnire cu un om de legatura si cand a plecat spre acea intalnire i-a spus sotiei ca probabil va intarzia la cina. Dar nu s-a mai intors niciodata. Infruntand moartea, calauzita fiind de spiritul neinfricat al lui Danny dar si de credinta in puterea jurnalismului, Mariane a hotarat sa scrie despre disparitia lui, despre efortul intens de a-l gasi, despre eventuala lui asasinare. Asa s-a nascut cartea A Mighty Heart – O inima puternica: Viata curajoasa si moartea sotului meu Danny Pearl.

Schimbul – Changeling, 2008

Inspirat dintr-un caz real, care a dat peste cap sistemul legal din California, filmul este povestea unei femei aflata in cautarea adevaratului ei fiu. Los Angeles, 1928: Christine realizeaza ca baiatul nu e fiul ei si incearca sa convinga autoritatile sa reia cautarile, dar are de-a face cu politia corupta si oamenii sceptici.

O viață aproape perfectă – Life or Something Like It, 2002

O reportera intervieveaza un om al strazii in legatura cu un pronostic al unui meci de fotbal care urmeaza sa se desfasoare. Brusc, amaratul care era inzestrat cu puteri psihice ii spune reporterei ca ea mai are de trait doar cateva zile, deoarece viata ei nu mai are nici un sens. Atunci aceasta, este hotarata sa-si schimbe destinul prezis, si incearca sa faca ceva cu viata ei.

Femei adevărate – True Women, 1997

Trei prietene sunt despartite de imprejurarile neprevazute ale vietii. Din timpul revolutiei texane si pana in perioada razboiului civil, ele trebuie sa infrunte deceptiile, epidemiile, razboiul si alegerile dificile ale propriilor destine.

Gia – Gia, 1998

Filmul urmareste povestea scurtei ascensiuni si tragicului sfârșit al Giei Caragi (Angelina Jolie), fotomodelul care a dominat lumea modei la sfarsitul anilor 1970.

In 1977, Gia, o tanara superba din Philadelphia, se hotaraste sa plece la New York pentru a deveni manechin. Agitata si nesigura pe ea, Gia este nevoita sa-si ascunda vulnerabilitatea, devenind rapid preferata agentiei de modele condusa de Wilhelmina Cooper (Faye Dunaway). Frumusetea ei covarsitoare precum si dorinta de a poza nud o transforma peste noapte intr-un star, dar decepțiile personale o aruncă în lumea drogurilor. Devenita dependenta, candva stralucitoarea stea a lumii modei pune capat carierei sale si relatiei cu prietenii. La un moment dat reuseste sa se lase de droguri, insa descopera ca a folosit un ac infectat cu HIV. La sfarsitul anului 1985, Gia observa primele simptome de SIDA, iar un an mai târziu moare, fiind una dintre primele femei din SUA care mor de SIDA.

Lara Croft, Tomb Rider – 2001

Din cel mai popular si complex joc video s-a desprins un nou gen de erou modern: Lara Croft. Calatoriile in locuri misterioase si periculoase, invatarea mai multor limbi straine si vizitarea unor asezari arheologice sunt perfecte pentru o mostenitoare bogata si rasfatata… si un foarte bun camuflaj pentru pasiunile ei reale: morminte antice, imperii de multa vreme uitate, baietii rai si trecerea dintr-o aventura extrema in alta.

Maleficent – 2014

Frumoasa și tânăra Maleficent trăiește o viață idilică în pașnicul ei regat acoperit de păduri, visând că va deveni o puternică zână bună. Asta până într-o zi când armata unui rege invadator îi atacă semenii, iar trădarea și setea de răzbunare face inima zânei să se transforme în piatră. Setea de răzbunare o împinge pe Maleficent ca, ani mai târziu, să arunce un crunt blestem pe Aurora, fiica succesorului la tron a regelui ce i-a pustiit regatul.