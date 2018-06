Dieta Rina: Păreri pro și contra

Dieta Rina este una dintre cele mai populare diete apărute în ultima vreme, ea câștigând tot mai mult teren în rândul femeilor din România.

Rina este o dietă ce a fost creată de un sportiv american și este o dietă disociată care promite să te scape de 10 până la 15 kg în 90 de zile. Însă, acesta nu este singurul avantaj pe care-l oferă dieta Rina, ci și faptul că te ajută ulterior să te menții la greutatea optimă.

Bineînțeles, părerile internauților care au încercat această dietă sunt împărțite. Am adunat de pe internet părerile mai mult persoane care au urmat dieta Rina.

Păreri PRO

”O dietă care te satură, nu faci foamea, o dietă care te ajută să înveți cum să mănânci corect, rezultate excelente. Recomand”

” Foarte bună, dă rezultate. Eu am experimentat !!”

„Astăzi am o lună de când am început dieta și…. minus opt kg. Sunt foarte fericită, mulțumesc din suflet !!!”

”Eu am inceput dieta de vreo 2 săptămâni și pot spune ca este ușor de ținut și chiar funcționează. Am slăbit de la 79 de kg, astăzi am 73.4kg . Eu și alăptez !Mă bucur ca am dat peste acestă dietă. Îmi pare așa de ușor de ținut.”

„Am slăbit 10 kg cu această dietă. Sunt foarte mulțumită. În trei luni cred că am reușit să-mi schimb și mentalitatea în ceea ce privește asocierea alimentelor. Acum respect masa de fructe în prima parte a zilei și apoi caut să mănânc corect la masă. Mai târziu de ora 19 nu mănânc. M-am educat începând cu luna mai. Am deja două săptămâni de când am terminat Rina. Succes fetelor, și de ce nu, domnilor.”

”Eu sunt în ziua 36 și am slăbit 8,8 kg. Sunt foarte mulțumită de rezultat, deși am avut și două perioade de stagnare”

„Am început de acum o săptămână și azi a fost primul cantar…-4,5 kg…am fot uimită”.

„Scriu aceste rânduri după ce am văzut că funcționează și într-o lună am slăbit 9 kg fără să mă simt înfometată. Dieta Rina este echilibrată, conține atât proteine cât și vegetale și făinoase, grăsimi în cantități mici și multe lichide. Nu trebuie cumpărate suplimente sau “leacuri minune”. Este cea mai relaxantă dietă pe care am urmat-o: nu se numără calorii, cântarul de bucătărie se folosește doar la început până ne obișnuim cu cantitățile, nu necesită nu știu ce cunoștințe culinare”.

Păreri CONTRA

„Mâine am 2 luni (apă). Nu am trișat deloc. Am ținut strict. Sunt un pic dezamăgită, în prima lună 9 kg , iar în a doua 1 kg.”

„Nu se înțelege nimic…. sincer… cum combini, când mănânci proteina, carbohidrați și vitamine? Sincer nu e dezvoltată bine această dietă!! În acest tabel nu înțeleg dacă pot mânca și proteină și amidon și carbohidrați și vitamine, toate o dată sau doar o singură categorie din ele”

„Am ținut dieta 2 luni și jumătate. E adevărat că nu am putut ține zilele de apă și am slăbit doar 5 kg! Și credeți-mă am ținut-o strict! Am slăbit de la 62 la 57 kilograme și acum mănânc mic dejun din fructe și am pus într-o lună la loc încă 2kg. La mine nu a mers din păcate”.

