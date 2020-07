Pepenele roșu este vedeta verii și nu doar pentru că ne răcorește și are un gust delicios, ci și pentru beneficiile sale asupra sănătății și frumuseții noastre. „Este un produs de lux al acestei lumi. Când îl guşti, îţi dai seama ce mănâncă îngerii”, spunea scriitorul Mark Twain despre pepene. Și pe bună dreptate.

Pepenele roșu are un nivel crescut de antioxidanţi, previne cancerul, conține o mulțime de vitamine și minerale, are foarte puține grăsimi, ajută în procesul de detoxifiere și slăbire, previne formarea pietrelor la rinichi și dizolvarea lor. Are numeroase beneficii și asupra frumuseții. Pe deasupra, este considerat viagra naturală, potrivit csid.ro.

Despre ce beneficii are pepenele roșu asupra sănătății și frumuseții noastre, aflați în VIDEO-ul de mai sus.

