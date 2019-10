EXCLUSIV. Noi începuturi pentru Anna Lesko. Artista își renovează complet casa. VIDEO

Anna Lesko, în vârstă de 40 de ani, își renovează complet locuința. Artista și-a transformat casa într-un adevărat șantier și se implică trup și suflet în reamenajarea sa, ba chiar a ales să rămână în continuare sub același acoperiș și să urmărească îndeaproape lucrările: „Va mai dura câteva luni bune până va fi gata. Din ianuarie m-am apucat de renovat, dar dat fiind că lucrez cu mai multe echipe, s-a prelungit situația. Am demolat, am reconstruit și am fost nevoită să mă adaptez. Primele două luni au fost un coșmar, dar acum m-am obișnuit. Vreau să abordez un stil nou, culori noi, texturi noi. Am schimbat tot, mai puțin parchetul, lemnul și marmura, la ele nu am renunțat”. – ne-a declarat, în exclusivitate, Anna Lesko.

Anna Lesko locuiește împreună cu băiețelul său, Adam, rodul poveștii de iubire trăită cu de Dj Vinnie. Pentru că Adam deja a împlinit 5 ani și era nevoie ca și camera sa să „crească” odată cu el, Anna Lesko s-a gândit la o variantă care-l încântă din plin pe micuț. Artista și-a desființat studioul de înregistrări pe care-l avea chiar în casa sa și l-a transformat în spațiu pentru Adam: „Camera lui Adam oricum trebuia schimbată pentru că s-a făcut băiat mare acum. Mobila lui am donat-o unei familii și zilele viitoare cumpărăm alta. El va avea de acum locul lui acolo unde până acum am avut eu studioul. Am zis să renunț la studio, am donat deja toate sculele, pentru că, atunci când voi avea nevoie, voi închira. Astfel, am un spațiu în plus și mult mai mare pentru Adam.”

Ideile ingenioase și creative ale artistei nu se opresc aici. Anna Lesko s-a folosit de șantierul creat în propria sa casă pentru a realiza cadrul ideal pentru o ședință foto absolut inedită. După cum putem observa în materialul video de mai sus, carismatica artistă s-a lăsat fotografiată și a filmat chiar printre muncitori: „A fost foarte haios să filmez și să pozez printre muncitori. Îți imaginezi că în zilele alea nu s-a muncit. Am râs foarte mult, am glumit foarte mult. Dacă aș fi vrut să fac o astfel de ședință foto ar fi fost foarte greu să o realizez atât de original pentru că nu aș fi avut niciodată o recuzită atât de autentică. Astfel, m-am gândit să profit de renovarea casei și să fac un shooting foto. Dacă te uiți la video, vei vedea că este o poveste grafică, artistică și plină de umor pentru că eu trec prin mai multe stări descoperind șantierul din casă.” – ne-a mai povestit Anna Lesko.

Anna Lesko s-a despărțit recent de Dj Vinnie, tatăl băiețelului său, prin urmare, artista are parte de noi începuturi din toate punctele de vedere și ne-a făcut câteva mărturisit despre perioada prin care trece în acest moment: „Trăiesc o perioadă frumoasă, efervescentă, o perioadă cu foarte multe uși deschise, o perioadă pe care o primesc cu sete, o așteptam. Sunt grăbită să îmbrățișez absolut toate oportunitțile care vin. Este prea puțin să spun că am chef de viață pentru că este mult mai mult de atât. Este o poftă de nou, de oportunități pe care nu vreau să le pierd, nu vreau să mai irosesc nimic. Meditez și acum, dar meditez în culori, sunt mai plastică în abordare și permit să mi se apropie mai multe șanse” – a dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica, Anna Lesko.

