EXCLUSIV! Interviu cu Bianca Adam (Tequila): Cum este să fii YouTuber în vremuri de pandemie

Bianca Adam – sau Bie, cum îi spun prietenii – se numără printre primii vloggeri din România. La 22 de ani, are peste 1,64 milioane de abonați și continuă să fie relevantă într-un peisaj online care se schimbă constant. Din adăpostul casei sale, Bianca s-a filmat și ne-a povestit despre ce înseamnă să fii youtuber în aceste vremuri.

Bie, ce înseamnă pentru tine să fii vlogger în vreme de pandemie?

Este o provocare, este momentul în care canalul meu de YouTube îmi cere să fiu din ce în ce mai transparentă. Simt eu că contentul meu în perioada asta trebuie fie foarte transparent, pentru că oamenii, mai mult decât fun, acum au nevoie să simtă empatie cu noi. Susțin că acum trebuie pur și simplu să fim tari cu toții și să ne susținem reciproc.

Ce s-a schimbat în viața ta de când au fost impuse măsurile de distanțare socială?

Prima dată am acceptat, dar am trecut prin diferite faze și stări, ca toți ceilalți cărora le e dor de prietenii lor, de familiile lor. Am noroc că sunt cu familia mea, am venit acasă încă de la bun început. Cred că cel mai mult simt dorul, dorul mă apasă cel mai tare. Dorul de prieteni.

Cum decurge acum o zi din viața ta, de când cu pandemia?

Fiecare zi din autoizolarea asta a fost diferită cumva în felul ei. Eu crezând că o să fac aceleași lucruri stând acasă, am încercat să îmi fac un program, pe care am căutat să îl respect în fiecare zi, ca să nu ajung să mă plictisesc, dar am ajuns la concluzia că nu mai sunt lucrurile ca atunci când puteam să ies afară când vreau, nu mai pot să îmi fac un program să îmi consum energia. Acum trebuie să nu mai controlez tot ceea ce fac, să nu mai fiu într-un program cu tot ceea ce fac, pentru că o iau razna.

Și în casă e mai bine să te descoperi pe tine. Oricum sunt foarte multe chestii de descoperit. De când mă trezesc până mă culc seara, am ajuns la concluzia că trebuie să fiu foarte spontană – mai spontană decât sunt de obicei sau mai spontană decât proclam și nu sunt de fapt.

Unii oameni se simt mai anxioși din cauza izolării, alții mai relaxați. Tu din ce categorie faci parte?

Oamenii care se simt mai relaxați că stau în casă sunt probabil cei introvertiți, cărora le face plăcere să stea cu ei. Oamenii extrovertiți, cum sunt eu, au nevoie constantă să vorbească cu cineva, să se dezlănțuie, să se exprime, să țipe într-un grup, să fie în centrul atenției. Mai ales că sunt și Leu ca zodie, eu am ajuns cumva după o perioadă destul de lungă și la stări de anxietate, și la stări când nu știam cum să mă mai comport, ce să fac. Nu de frică, ci de confuzie, pentru că e un sentiment nou. Ești privat de o libertate a ta și abia după ceva timp am simțit-o și eu. Dar eu spun constant că fiecare stare face parte din proces. Și procesul nu are cum să fie decât frumos.

Te-ai mobilizat foarte repede cu conținutul pliat pe situația carantinei cauzate de COVID-19. Interviul pe care i l-ai luat lui Bogdan Aron, bărbatul care a aflat din presă că e infectat cu coronavirus, a strâns multe vizualizări. Cum a fost pentru tine să te pliezi pe această situație?

M-am mulat foarte tare pe situație, pentru că m-am gândit la ce au nevoie oamenii, ce au nevoie abonații mei să știe. Am făcut două episoade în sensul ăsta, pentru că știam că sunt o voce care trebuie să își facă treaba. Mi-am asumat imediat responsabilitatea și am considerat că trebuie să fiu un izvor de informație, pentru că ajung mai ușor la urechile mai multor oameni. Subiectul l-am tratat detașat, am încercat pe cât posibil să nu mă implic emoțional, deși situația pe care am prezentat-o era una fericită, pentru că am vorbit cu un aproape-vindecat care în momentul de față s-a vindecat.

Unii vloggeri, atât din România, cât și din străinătate, se plâng că izolarea socială le afectează ideile de videoclipuri. Rezonezi cu asta?

Eu am avut o vorbă la început de vlog, acum opt ani, și nu am uitat-o niciodată și încă merg după ea. Atât timp cât funcționează internetul și oamenii există, nu o să se oprească ideile.

Crezi că această carantină este o binecuvântare sau un blestem pentru creatorii de conținut?

Ambele și niciuna, depinde de perspectivă. Adică sunt părți benefice și părți proaste, dar nimic de blamat. Binecuvântare, pentru că acum se nasc adevărații lideri, acum se observă cine ia cuvântul, acum se observă cine continuă, acum se observă cine face asta din pasiune sau pentru anumite lucruri. Blestem, pentru că față de ce idei aș fi putut eu să fac afară, sunt mai limitate și poate nu sunt fix în tema asta comică, la nivelul maxim la care pot să o duc eu, dar de adaptat sigur e posibil.

Crezi că vloggerii au o responsabilitate față de urmăritorii lor când vine vorba despre situații cum este cea a pandemiei?

Da, au o responsabilitate – așa consider eu. Cred că avem o responsabilitate să adaptăm situația actuală la viața noastră, adică fiecare cum o vede. Eu, de exemplu, am adaptat o serie de vloguri la care lucrez acum: am vrut să filmez într-un mod pozitiv și fain ce poți să faci în casă, cum poți să fii aware de situație, dar în același timp să îți duci viața mai departe, să te comporți OK și să nu intri în panică.

Care sunt strategiile tale de a păstra un aer de normalitate în viața ta, în pofida pandemiei?

Meditez. Meditez destul de mult, când nu mă mai simt OK. Când nu am vibe-ul să meditez, pur și simplu stau și trăiesc starea respectivă, până decid eu că nu mai vreau să gândesc negativ.

Care crezi că este lecția cea mai importantă cu care ar trebui să ieșim din carantină?

Fiecare are lecția lui, fiecare învață ceva diferit. Nu ai cum să ieși din chestia asta fără să înveți ceva – asta e foarte fain.

