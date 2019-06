„După 9 fertilizări in vitro, ne-am bucurat de prima sarcină!“

„După vreun an de zile de încercări nereușite, am mers la ginecolog“, își amintește Mariana. „Atât la mine, cât și la soțul meu nu era ceva în neregulă. Până la urmă, am mers și la un specialist în infertilitate. Așa am aflat că amândoi aveam o problemă!“.

Singura modalitate de a avea o sarcină era să efectueze o fertilizare in vitro, i-a anunțat specialistul în infertilitate.

Și, în sfârșit, după nouă ani și nouă FIV-uri, Mariana s-a putut bucura de prima ei sarcină!

Totuși, cuplul a făcut o pauză în acești nouă ani de FIV-uri, pentru că financiar nu au mai putut duce și se simțeau și demoralizați.

În acea pauză au depus chiar un dosar de adopție, care nici acesta nu s-a finalizat.

„Hai să mai încercăm o dată! – poate, cine știe“, și-au zis Mariana și Constantin. Dorința de a avea un copil i-a făcut să fie perseverenți. „Voiam să fim împliniți. De fiecare dată ne gândeam că dacă nu vom mai încerca, nu știm dacă altfel vom reuși. Lupta psihologică s-a întins pe mulți ani, devine apăsătoare, dar te și întărește. Vestea că nu puteam să facem natural nu ne-a despărțit. Am zis: putem lupta împreună!“, povestește Constantin.

„Nu e plăcut să-ți faci injecții“, recunoaște Mariana cu privire la etapele pe care le cuprinde procedura de fertilizare in vitro.

Financiar, resursele li se terminau, căutau bănci, pentru a face noi împrumuturi și până la urmă au reușit să mai facă niște credite. La primele FIV-uri au fost susținuți financiar și de cei din familie. Însă nici aceștia nu i-au mai putut ajuta. „Poate nu ne e dat să avem un copil, asta e“, își spuseseră cei doi la un moment, pe parcursul procesului de fertilizare in vitro, cu care nu aveau rezultat pozitiv.

Mariana: „Cred că soțul a fost mai puternic la partea psihică.“

Constantin: „Mie mi se pare că ea e mai puternică.“

Mariana și Constantin mai vor încă un copil, pentru că mai au embrioni congelați la clinică, unde vor fi păstrați timp de cinci ani. În tot acest timp, cuplul are opțiunea de a-i implanta sau de a-i dona. „Noi ne dorim foarte mult încă un copil și vom face tot efortul psihic și financiar“, încheie cei doi.

