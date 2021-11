Viviana Sposub, despre conflictul cu Andreea Bălan: „Am fost înștiințată că sunt dată în judecată”

Viviana Sposub a vorbit pe rețelele de socializare despre neînțelegerile cu Andreea Bălan cu privirile la fetițele acesteia și ale lui George Burcea. Vedeta a confirmat faptul că avocata artistei a sunat-o și i-a spus că este dată în judecată pentru expunerea micuțelor pe social media.

După ce în presă au apărut informații potrivit cărora Andreea Bălan vrea să o dea în judecată pentru că a postat pe rețelele de socializare imagini cu fetițele ei și ale lui George Burcea, Viviana Sposub a deci să rupă tăcerea și le-a dezvăluit fanilor punctul ei de vedere. Vedeta de televiziune a scris pe Instagram cum au stat lucrurile de la început, din perspectiva ei.

De mai bine de 1 an sunt într-o relație cu un bărbat care trece printr-un divorț, având cu fosta parteneră 2 copii. Despărțirea actualului meu iubit de fosta parteneră a avut loc în februarie 2020. Ea și-a refăcut viața la scurt timp, mai exact, în mai 2020. Eu l-am cunoscut pe iubitul meu în data de 7 august 2020, ulterior începând o relație. Totul clar până aici?

S-a clarificat treaba cu spartul de case, furatul de soț? Perfect! Mergem mai departe! Având în vedere faptul că noi doi am început relația în cadrul unui reality-show, eu nu am știut cum va decurge viața de cuplu atunci când ne vom întoarce în societate. Am înțeles la scurt timp după venirea din Fermă că pentru partenerul meu, copiii sunt cea mai mare prioritate.

În fiecare weekend (mai exact, de vineri până duminică), cu foarte puține excepții, partenerul meu a petrecut timp cu cei doi copii în casa fostei soții. Lucrul acesta a fost stabilit și înțeles de ambele părți, totul spre binele copiilor. Eu am cunoscut fetițele în data de 24 aprilie 2021, ele cunoscându-l deja pe partenerul mamei și cunoscând exact relația dintre cei doi, a povestit vedeta.