Viviana Sposub (24 de ani) și George Burcea (33 de ani) s-au cunoscut în vara anului 2020, în timpul filmărilor show-ului „Ferma”, difuzat de Pro TV. Asistenta TV și actorul au devenit la scurt timp un cuplu. Recent, Viviana a vorbit despre momentul în care ea și George s-au întâlnit pentru prima oară, dar și despre planurile lor de viitor.

Viviana Sposub, despre momentul în care ea și George Burcea s-au cunoscut: „Nu știu ce înseamnă dragoste la prima vedere”

Tânăra este una dintre concurentele celui mai nou sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Într-una dintre galele show-ului, George i s-a alăturat Vivianei pe scena competiției. În testimonialul de după, George a dezvăluit că vrea să o ceară pe Viviana în căsătorie.

„Îl iubesc cel mai mult pe George, cum n-am iubit niciodată și cum eu cred că n-o să iubesc”, a spus Viviana. „O voi cere pe Viviana de soție. Nu știu când, habar n-am, dar îmi doresc foarte mult acest lucru și mergem înainte. (…) Va fi un moment foarte, foarte intim, dar o să vă anunțăm”, a dezvăluit actorul.

„O să-i iau inelul domnișoarei în momentul în care voi afla măsura inelului fără ca ea să se prindă că urmează să-i dau inelul”, a mai declarat George la Antena Stars.

Recent, pentru OK! Magazine, Viviana a mai spus: „Având în vedere că mă simt atât de bine în relația asta, mă văd alături de George toată viața. Dar nu cred că este grabă! El mai are niște treburi de rezolvat. Cred că Dumnezeu le rânduiește pe toate fix cum este nevoie”.

În plus, vedeta TV a vorbit despre momentul întâlnirii dintre ea și George: „Ne-am dat seama că din prima clipă în care ne-am privit și am făcut cunoștință, s-a produs «extorsiunea». Nu știu ce înseamnă dragoste la prima vedere, dar știu că ce am simțit când l-am întâlnit pe George a avut un strop de magie”.

„Viviana m-a susținut foarte mult în tot ceea ce am făcut în acest an de când suntem împreună. Nu suntem 10%, 20%, 90% unul lângă celălalt, ci suntem 101% atât acasă, cât și în proiectele celuilalt. E bine, e frumos, asta mi-am dorit, asta și-a dorit. Mi-am dorit să avem parte de o relație cu oameni care se susțin și se înțeleg”, a mai spus actorul la Antena Stars.

În trecut, George a format un cuplu cu Andreea Bălan (37 de ani). Fostul cuplu a fost căsătorit din august 2019 până în martie 2020. Împreună au două fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (2 ani). Înaintea relației cu George, Viviana a format un cuplu cu actorul și comediantul Ionuț Rusu.

