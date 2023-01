Vedete care au renunțat la Hollywood și la celebritate pentru a avea un job obișnuit

Vedete care au devenit faimoase la Hollywood, s-au îmbogățit, au avut lumea la picioare, dar au renunțat la tot pentru un loc de muncă “normal”.

Există câteva personaje din lumea filmului care s-au retras din activitatea actoricească și s-au reprofilat. Alegerea lor de a întoarce spatele celebrității i-a șocat pe mulți, dar fiecare își alege singur drumul în viață și este liber să facă orice dorește cât timp nu îi deranjează pe cei din jur. În fond, presiunea și stresul industriei cinematografice sunt mult prea mari pentru oricine.

Vedete care au renunțat la actorie pentru a se reprofila profesional

Actorii despre care vorbim în clipele următoare au decis că vor să lucreze în alte domenii, după ce au gustat din cupa celebrității de la Hollywood.

Freddie Prinze Jr.

Freddie Prinze Jr. (46 de ani) este celebru mai ales pentru rolurile din producțiile “I Know What You Did Last Summer”, unde și-a cunoscut actuala soție, pe actrița Sarah Michelle Gellar, din “Scooby-doo”, dar ;I din apari’ile din serialul “Friends”.

Prinze Jr. s-a retras din cinematografie și a fost, o vreme, producător pentru World Wrestling Enterteinment (WWE), o companie ce se ocupă, în mare parte, cu wreslingul profesionist, dar și cu divertismentul. Dar parcă nici acest domeniu nu l-a mulțumit pe deplin. Așa că a intrat în industria alimentară împreună cu soția sa. Ei și-au deschis propria firmă culinară, Foodstirs.

Geena Davis

Fosta actriță, în vârstă de 66 de ani, devenit faimoasă în lumea filmului pentru rolul din “Beetlejuice” a renunțat la Hollywood în 1990.

Fanii s-ar putea să-și amintească și de talk show-ul ei de scurtă durată, The Geena Davis Show, care a fost produs de Disney. După colaborarea cu Disney, Davis s-a orientat către regie și afaceri. Ea și-a fondat propria organizație, The Geena Davis Institute on Gender in Media. Institutul ei ajută la creșterea prezenței femeilor în mass-media. Davis și-a folosit, de asemenea, relațiile de afaceri pentru a finanța un documentar în 2018, numit This Changes Everything.

Interpretul personajului Jake Harper din “Two and a half men” lucrează online acum

Angus T. Jones

Interpretarea personajului Jake Harper din “Two and a half men” i-a a dus celebritatea pe micile ecrane. Angus, acum în vârstă de 29 de ani, a mai jucat și în alte filme precum “The Rookie”, „George of the Jungle 2”, „Bringing Down the House”, „See Spot Run” și „The Christmas Blessing”. Iar apoi și-a anunțat retragerea și s-a angajat la Tonite, o companie multimedia ce finanțează și produce o gamă largă de servicii de comunicații.

Macaulay Culkin

Culkin nu mai are nevoie de nicio prezentare. Starul din seriile “Singur acasă” are 42 de ani și se ocupă de o pagină web satirică, Bunny Ears, pe partea de promovare și conținut.

Andrew Shue

Andrew Shue s-a născut în Delaware. A studiat la Dartmouth College, unde și-a luat licența în istorie. El a reușit să câștige celebritate oadtă cu serialul Melrose Place, unde a interpretat rolul lui Billy Campbell în serial din 1992 până în 1999.

După retragerea din actoria, Shue a ajuns la cârma unui consiliu de administrație al fundației pe care a înființat-o, numită Do Something. Aceasta este o organizație nonprofit dedicată activării tinerilor în comunitatea lor. În prezent, Shue deține și operează CafeMom, o pagină de social media destinată mamelor.

O mai țineți minte pe „naiva” Hilary Banks din “The Fresh Prince of Bel-Air”?

Karyn Parsons

Karyn Parsons este actriță și comediantă. Ea a devenit faimoasă pentru rolul din “The Fresh Prince of Bel-Air”, în care a interpretat-o ​​pe Hilary Banks, fata cea mare a familiei, din 1990 până în 1996. A mai jucat alături de Damon Wayans în filmul din ’95 “Major Payne”.

În prezent, Parsons este scriitoare. Ea a scris scenariul un serial animat numit Sweet Blackberry, despre eroi necunoscuți. A publicat, de asemenea, și un roman de gimnaziu intitulat “Cât de înaltă este luna”, care a fost inspirat din copilăria mamei ei din sud.

Jennie Garth

Jennie Garth (50 de ani) a jucat rolul Kelly în serialul „Beverly Hills, 90210” din 1990 până în 2000. Ea a avut și un rol în „What I Like About You” din 2002 până în 2006, precum și un rol în propriul ei reality show, numit „Jennie Garth: A Little. Bit Country”, care a fost difuzat pe CMT.

Ea și-a fondat propria afacere în 2017, lansând o companie numită MomGiftBox.com, cu produse de dedicate proaspetelor mămici. O parte din încasările firmei sunt destinate organizațiilor de caritate. De asemenea, are și o colaborare cu linia de bijuterii Dune Jewelry.

Jamie Walters

Un alt star din serialul de televiziune de succes Beverly Hills, 90210. Walters, astăzi în vârstă de 53 de ani, a interpretat personajul lui Ray Pruit în sezoanele 4-7.

După ce s-a terminat rândul său în spectacol, Walters s-a implicat o vreme în muzică, lansând câteva piese country. În cele din urmă, a decis să se facă pompier.

