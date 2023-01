Madonna, marcată de pierderea mamei: „A murit, nu mi s-a spus și a apărut sentimentul de trădare!”

Madonna (64 de ani) este una dintre cele mai populare și de succes cântărețe de muzică pop ale ultimelor patru decenii. Încă de la debutul carierei, din 1983, a inspirat generații întregi prin mesajele transmise cu ajutorul muzicii. Madonna a avut și are un impact social-cultural uriaș asupra întregii lumi prin muzică, atitudine, dar și prin stilul său de viață controversat.

Din păcate, toate au un preț, iar viața artistei, care acum nouă ne pare de-a dreptul fabuloasă, a fost influențată de un eveniment tragic petrecut în copilărie – pierderea mamei. Tot ceea ce Madonna este astăzi are legătură cu decesul celei care a adus-o pe lume.

Madoona, chinuită de amintirea decesului mamei și astăzi

Deși se spune despre fete că sunt mai apropiate de tații lor, nu există nicio îndoială că mamele au un impact enorm în creșterea și formarea lor. Mama ocupă un rol esențial în viața oricărui om, așadar lipsa ei duce la apariția unui gol imens în existența unui copil, așa cum a fost și în cazul Madonnei.

Cu toate că se numără printre cele mai influente prezențe feminine din lume și cu fiecare apariție lasă impresia de siguranță, putere și optimism, amintirea decesului mamei o chinuiește și astăzi pe Madonna.

Madonna Louise Ciccone, pe numele complet, și-a pierdut mama la vârsta de cinci ani. Femeia avea 30 de ani și a fost răpusă de cancerul la sân.

Într-un interviu, în urmă cu câțiva ani, Madonna și-a reamintit de cumplitul moment, spunând că s-a simțit “complet abandonată”. Și că întreaga experiență a fost devastatoare.

„Evident, ai putea spune că are legătură cu copilăria mea dacă ai de gând să mă psihanalizezi: mama mea moare și mie nu mi se spune. Și apar sentimentele de pierdere, trădare și surpriză”, a spus cântăreața, citată de ABC News.

Tatăl ei și-a văzut mai departe de viața, dar Madonna încă se simte întristată de absența mamei sale.

„OK, nu am o mamă care să mă iubească, o să fac lumea să mă iubească!”

Madonna a mai povestit că a trecut prin multe situații frustrante în care și-a dorit să o poată avea alături pe mama ei. Neavând de ales, ea a început treptat să preia controlul asupra propriei vieți, luând decizii pentru ea însăși. Ani mai târziu, micuța fetiță tulburată a devenit o cântăreață de renume mondial.

Rămasă fără dragostea mamei, care i-a fost atât de brusc și prematur răpită, artista început să tânjească la iubirea întregii lumi. Și a decis să facă totul pentru a o câștiga.

„Mi-am îndreptat nevoia către lume și am spus: OK, nu am o mamă care să mă iubească, o să fac lumea să mă iubească”, a recunoscut cântăreața pentru publicația Rolling Stone.

Madonna s-a folosit de muzică pentru a-și spune povestea

Lumea a acceptat-o și a iubit-o, însă golul lăsat de mama ei nu a fost niciodată umplut.

Prin intermediul muzicii, ea a vorbit despre copilăria ei dureroasă. În piesa “Promise to try”, Madonna povestește lumii despre durerea ei personală.

„Mă va vedea plângând când mă împiedic și cad? Îmi aude vocea noaptea când o strig? Șterge-ți toate lacrimile, o să fie bine”, sunt câteva dintre versurile piesei.

Artista și-a folosit muzica pentru a spune povestea copilăriei ei. Într-un alt cântec, “Mother and father”, ea își cântă tristețea: „O, mamă, de ce nu ești aici cu mine? Nimeni altcineva nu poate vedea lucrurile pe care doar tu le vezi. Încerc din greu să-mi usuc lacrimile”.

Ea a vorbit despre cumplita pierdere în diverse interiuri de-a lungul anilor.

„Știu că o parte din lipsa mea de inhibiție vine de la moartea mamei. Mamele te învață bunele maniere, cum să te comporți. Și eu nu am învățat niciuna dintre acele reguli și regulamente”, a spus cântăreața pentru Los Angeles Times în 1991.

Ea crede că ar fi fost o altă persoană dacă și-ar fi avut mama în preajmă. „Dacă ar fi în viață, aș fi altcineva. Aș fi o persoană complet diferită”, a spus cântăreața pentru Rolling Stone.

„Trebuie să dețin mereu controlul complet!”

Decesul mamei a fost traumatizant, dar a și transformat-o într-o persoană căreia îi place să dețină controlul asupra celorlalți.

„Sunt sigură că mi-a influențat fiecare decizie luată. Și mi-a lăsat un sentiment imens de dor și un sentiment de gol. Am crescut fără să pot iubi ce este în jurul meu, din frica că voi rămâne fără nimic”, povestea Madonna.

Ea a adăugat: „Nimeni nu poate vorbi în numele meu, nimeni nu poate lua decizii în locul meu. Ai putea spune că sunt nebună cu deținerea controlului. Asta le și place tuturor să spună”, a continuat Madonna. „Emisiunile mele, filmele mele, casa mea, felul în care îmi cresc copiii. Mă supăr foarte mult când sunt trecute cu vederea detaliile.”

Deși absența mamei ei a fost dramatică și sfâșietoare, Madonna a învățat să devină din ce în ce mai puternică văzând cum mama ei s-a luptat boala.

„Cred că avea multă forță. Nu am observat atât de mult când eram mai mică, dar acum dacă mă gândesc… a fost bolnavă atât de mult timp și nu și-a permis niciodată vreun fel de autocompătimire. Nu cred că și-a permis vreodată să se tăvălească în tragedia situației ei. Deci, în acest sens, cred că mi-a dat o lecție incredibilă”, dezvăluia Madonna.

