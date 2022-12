Mitică Popescu, unul dintre cei mai îndrăgiți actori români de teatru și film, a împlinit 86 de ani pe 2 decembrie 2022. Cine nu-și mai aduce aminte de comisarul Munteanu (“Trenul de aur” – 1986) sau de Cocoșilă (“Moromeții” – 1987), personaje interpretate memorabil de Mitică Popescu? Ori de emisiunea de pe TVR 2, “D’ale lui Mitică”, prezentată de actor de peste 20 de ani?

Dincolo de magistrala carieră de teatru, film și televiziune, Mitică Popescu a avut și o poveste de dragoste incredibilă.

Mitică Popescu și actrița Leopoldina Bălănuță (10.12.1934 – 14.11.1998) au fost căsătoriți timp de 21 ani. Destinul a făcut ca în 1973, Popescu să fie distribuit alături de Poldi, cum îi spuneau prietenii, în spectacole comune – “După cădere” și “Stâlpii societății”. Treptat, actorul a fost cooptat în grupul de prieteni ai Leopoldinei și între ei s-a legat, la început, doar o frumoasă amiciție. Cu timpul, cei doi actori au început să realizeze că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi doi, fără prieteni, și stăteam ore întregi într-un restaurant până la ora închiderii. Fără declarații banale, pompoase, am simțit amândoi că suntem făcuți unul pentru celălalt.

Am realizat că o iubesc pe Poldi atunci când a trebuit să fie internată timp de o lună și jumătate la Fundeni, din cauza unei peritonite. O vizitam în fiecare zi, îi duceam de mâncare și stăteam cât mai mult posibil lângă ea. Și acum îmi mai aduc aminte că m-a rugat să-i fac rost de o casetă cu Demis Roussos. I-am îndeplinit dorință și m-am bucurat de bucuria ei – povestea Mitică Popescu, în urmă cu câțiva ani, pentru jurnalul.ro .

După externarea Leopoldinei, ei s-au mutat împreună, dar au rămas foarte discreți cu privire la viața personală. Pe 2 iunie 1977, la trei luni după marele cutremur, Mitică, atunci la vârsta de 40 de ani, și Poldi, 42 de ani, s-au căsătorit. În ziua respectivă, Mitică Popescu a trebuit să participe la “Cântarea României”, fiind nevoit să-și facă viitoarea soție să aștepte timp de două ore la Starea Civilă, din Piața Amzei, București. Tatăl actriței a fost cel care i-a cununat religios, câteva luni mai târziu, în noaptea de Revelion.

Leopoldina avea probleme de sănătate și până să-l cunoască pe actor trecuse prin șase operații. Ea chiar a amânat momentul cununiei din cauza firii ei bolnăvicioase, spunându-i actorului – “Nu are rost să te înhami la o căruță stricată”. Ei nu au dorit să se căsătorească în biserică, fiind jenați de vârstele lor.

Ne-a fost jenă de vârstă noastră. Pentru dragoste nu contează vârstă, dovadă că am stat împreună 25 de ani, dar lumea te mai judecă. M-am înțeles foarte bine cu Leopoldina. Eu făceam piață, iar ea gătea. Ei îi plăcea să pescuiască, mie nu. Dar am mers în Delta zece ani. Nu avem copii, pentru că ea nu putea să rămână însărcinată. Plus că, nouă, actorilor, ne este foarte greu să creștem și o floare, la programul pe care-l avem – a mai dezvăluit actorul, potrivit aceleiași surse.