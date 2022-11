Augusta Lazarov, despre prima întâlnire cu soțul ei, actorul Andreas Petrescu: „Mi se părea arogant!”

Augusta Lazarov-Petrescu (47 de ani) a făcut o serie de dezvăluiri inedite despre bărbații din viața ei. Ea a povestit în cadrul unui interviu cum și-a cunoscut actualul soț, pe actorul Andreas Petrescu, la mult timp după decesul primului soț, producătorul de televiziune Valeriu Lazarov, care a încetat din viață în 2009.

Celebra prezentatoare și producătoare de televiziune a mărturisit că între ea și Andreas Petrescu nu a fost dragoste la prima vedere, deoarece îl văzuse la TV și i se părea un bărbat arogant. Cei doi s-au cunoscut în 2014, în cadrul unui spectacol în care Andreas Petrescu juca.

Apoi a vorbit despre prima întâlnire, care a avut loc la o ceainărie. Acolo, producătoarea i-a zis tranșant actorului că își dorește o relație serioasă și o familie.

Da, am fost o întâlnire frumoasă, am fost la o ceainărie. I-am zis din start că înțeleg că vreau să ne cunoaștem mai bine și i-am spus că sunt de acord cu asta numai dacă are gânduri serioase, dacă vrea să rămânem împreună și să formăm o familie.

Erau niște lucruri pe care am simțit că trebuie să i le spun de la prima întâlnire, să fie omul pus în temă, să nu creadă că-mi doresc câteva întâlniri apoi să ne despărțim. Mi-a zis că sinceritatea și franchețea mea i-au dat de gândit – a adăugat ea, potrivit aceleiași surse.