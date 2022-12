Angelica Stoican împlinește 73 de ani. Povestea de dragoste interzisă trăită de cântăreață: „S-a născut Niculina și s-a iscat vâtlvătaia!”

Pe 1 decembrie, de Ziua Națională a României, Angelica Stoican împlinește onorabila vârstă de 73 de ani. Marea doamnă a muzicii populare românești, ce a reprezentat atâția ani cu bucurie și mândrie Oltenia, are o poveste de viață impresionantă.

Îndrăgita cântăreață și-a găsit marea dragoste în adolescență, pe când era în clasa a VII-a, și s-a îndrăgostit de profesorul de limba română. La momentul respectiv, profesorul era căsătorit și, ulterior, avea să devină tatăl Niculinei Stoican.

Angelica Stoican a povestit în cadrul unui interviu mai vechi cum a început povestea ei de iubire cu profesorul. Cântăreața a spus că, deși nu știa la vârsta aceea ce este dragostea, avea o atracție indiscutabilă, platonică față de profesorul de română. Iar el nutrea aceleași sentimente.

Deși era căsătorit, profesorul nu avea copii și i-a spus Angelicăi că își dorește o relație serioasă, dar acest lucru nu se va putea întâmpla între ei din cauza diferenței prea mari de vârstă. Cei doi s-au apropiat mai mult după liceu.

El mă și prinsese într-o mreajă pentru că mi-a spus că nu are copii și are gânduri serioase, că nutrește un sentiment deosebit dar știe că nu are acest drept pentru că diferența de vârstă e prea mare. Eu n-am fost de acord.

Așa cum era de așteptat, în vremurile respective, părinții Angelicăi, Eugenia și Nicolae Stoican, nu au fost de acord cu relația artistei. Însă în timp ce ei se opuneau legăturii dintre cei doi, Angelica a rămas însărcinată cu Niculina. Venirea pe lume a fiicei Angelicăi a iscat un adevărat scandal la momentul respectiv, iar familia profesorului, dar și alți oameni, au cerut demiterea lui din învățământ.

Rudele profesorului au pus presiune pe Angelica și i-au sugerat să facă un test de paternitate în cazul Niculinei.

Eu am avut încredere în el toată viață! Am suferit pentru că nu i-am găsit niciodată acestui om despre care să zic că mi-a făcut ceva. Când am venit pentru analizele fetiței, la București, am început să plâng pentru că eram foarte singură. El venise cu toate neamurile, niciodată nu-l lăsau singur, dar la analize nu avea voie să între decât el cu mine.