Interpretul de muzică populară Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață pe 6 noiembrie 2021, la vârsta de 61 de ani. Artistul se afla în recuperare post-COVID-19 la Clinica Nera din Caraș-Severin când starea lui de sănătate s-a agravat. Solistul a fost ulterior transferat de urgență la Oravița, apoi la Spitalul Județean Reșița, unde a încetat din viață.

Niculina Stoican, în lacrimi despre Petrică Mîțu Stoian: „Noi vorbeam foarte multe”

La scurt timp de la moartea cântărețului, impresarul acestuia, Constantin Gușman, a declarat că solistul și Niculina Stoican erau certați.

„Petre a plecat de la Ansamblul Maria Tănase din cauza ei, a Niculinei Stoican. Mai exact, nu s-a dus la un spectacol sau nu știu ce nu a făcut și i-a făcut adresă la Primărie, iar Primăria i-a tăiat ziua și așa mai departe. Și multe, multe. Și Petre a zis: «Nu mai suport. Nu mai pot». S-a pensionat din cauza ei. Să scape de ea, să nu o mai vadă. Sunt cuvintele lui”, a declarat.

„Nici mort nu-l lasă în pace, vrea să se răzbune pe mine și pe el. «Nici sufletul nu-mi mai calcă la Maria Tănase.» Astea au fost vorbele lui. «Nu vreau să o mai văd, nu suport să mă umilească ea.» Cred că este ultimul lucru pe care Petre și l-ar fi dorit, să fie dus pe ultimul drum la Maria Tănase. Eu nu am nicio putere pentru că sora lui Petre m-a amenințat că dacă mai continui cu dusul acasă îl ia și îl înmormântează la Isverna”, a mai spus.

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Niculina Stoican a vorbit cu lacrimi în ochi despre relația ei cu interpretul. „Eu și Petrică am fost, unul pentru celălalt, stâlpii Mehedințiului în lume. Da? Eu îl știam undeva, el mă știa pe mine undeva, restul nu conta. Și acum e undeva și sunt foarte fericită și împăcată că am făcut ce trebuie pentru el, că l-am onorat. Noi, ca să-l cinstim, am purtat costume populare, ce se cade și ce se cuvine, ne-am diferențiat de restul lumii care a venit în geacă de piele sau în haină de blană”, a declarat.

„Este foarte greu să urci pe scenă să cânți și să râzi când poate sufletul în tine plânge, când tu ești bolnav și când te-ai dat jos de pe scenă abia te aduni, abia ajungi acasă. Când apari în fața oamenilor trebuie să-ți aduni toată energia și să dai tot ce ai”, a continuat.

„Eu și el asta am făcut toată viața. Nimeni, absolut nimeni, niciodată n-a știut ce este în sufletul nostru. Noi niciodată nu ne-am certat. Noi, să stăm față în față și să ne jignim, niciodată, absolut niciodată. Că am avut tot felul de divergențe, nu pot fi ipocrită, da. Cum să zic că a fost numai lapte și miere. Ne ciondăneam pe diverse lucruri, nu-mi aduc aminte”, a completat.

„Eu n-am mai vorbit cu el de la Festivalul Maria Tănase. Chiar aveam un mesaj să vi-l arăt. Sunetistul de la un spectacol mi-a trimis o melodie pe care am cântat-o împreună și eu i-am trimis-o lui. (…) 17 mai, i-am scris: «Ești acasă? Hai la o bârfă la serviciu». Mi-a dat un apel video, se vede. Pe 28 mai: «Sună-mă să stabilim piesele». I-am scris: «Bună dimineața, piesa din spectacol, foarte frumos sună». «Nu s-a simțit gâjâiala mea vocală? Nu mai contează, trăim din nume», a zis el. I-am scris: «Tu nu ești la faza de a trăi din nume, mai ai multe de spus». Vi se pare o conversație de om supus și terorizat? Noi vorbeam foarte multe”, a mai dezvăluit solista.

„Ați dat imagini de la festivalul de anul acesta, dacă se uită cineva la noi doi, când ești certat, când trăiești terorizat, supus, nu poți pe scenă să te apropii de omul care îți face rău, n-ai cum”, a mai spus.

În urma autopsiei trupului neînsuflețit al interpretului, a ieșit la iveală că acesta ar fi murit din cauza șocului cauzat de un tratament cu oxigen. Moartea lui Petrică Mîțu Stoian este acum anchetată de oamenii legii drept moarte violentă.

