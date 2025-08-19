Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment fericit pentru vedeta de la Hollywood Bella Thorne s-a transformat într-un val de critici. Sâmbătă, fosta vedetă Disney, în vârstă de 27 de ani, a postat pe rețelele de socializare că a îngenuncheat și l-a cerut în căsătorie pe logodnicul ei, Mark Emms, la doi ani după ce el o ceruse inițial.
Vedeta care a îngenuncheat în fața iubitului ca să îl ceară în căsătorie
Bella Thorne și-a cerut în căsătorie iubitul, într-un moment emoționant în care vedeta de la Hollywood a îngenuncheat. Ea a împărtășit imaginile cu fanii ei, care nu au reacționat prea bine.
„Ne-am cunoscut acum 3 ani, un an mai târziu m-a cerut el în căsătorie,” a scris ea în descrierea postării, care conține imagini filmate acasă în timp ce ea îngenunchează. „Acum, un an mai târziu, am făcut-o și eu.”
„E o glumă, nu? De ce își fac femeile asta singure? Asta e exclusiv rolul bărbatului,” a spus altcineva.
Alții au sărit rapid în apărarea actriței: „COMENTARIILE ASTEA NU-S OK. Cred că ceea ce a făcut Bella aici arată că își respectă partenerul (& pe ea însăși), că vede relația lor ca pe una egală și că e la fel de implicată ca el. Nu trebuie să fie doar o cerere unilaterală și drăguță,” a scris cineva.
„Nu pot să cred câtă ură e în comentariile astea. Lăsați iubirea să fie iubire,” a adăugat altcineva.
Cum a reacționat actrița după valul de critici
Thorne a reacționat la comentarii la o zi după ce a făcut anunțul.
Actrița a postat pe Instagram Stories duminică și a scris: „Comentariile de la postarea mea sunt hilare!! Sunt complet împărțite. Jumătate dintre voi ziceți: ‘nu normalizați cererea în căsătorie din partea femeilor’ – cealaltă jumătate e: ‘daaa, girl power, e cel mai dulce lucru!!’”
Thorne a fost logodită anterior cu rapperul Mod Sun și cu cântărețul italian Benjamin Mascolo. A avut și o relație deschisă cu Tana Mongeau.
În 2019, Thorne a vorbit deschis despre bisexualitatea sa într-un interviu pentru Gay Times, în numărul din februarie 2019.
„Se pare că nimeni nu înțelege bisexualitatea deloc,” a declarat fosta vedetă Disney pentru publicație la acea vreme.
„În lumea asta, ești ori gay, ori hetero; nu există un între. Dacă ai făcut sex cu un bărbat o dată, înseamnă că ești gay. Serios? Nu. Asta înseamnă să fii fluid. Nu este o cutie cu eticheta gay sau hetero,” a adăugat ea.
„E o lume de mijloc, pe care nimeni nu o poate încadra într-o cutie – și asta îi scoate din minți. Oamenii devin furioși că nu pot pune o etichetă clară, că nu pot înțelege cum funcționează, așa că ajung să o urască.”
Vrea patru rochii de mireasă
Bella Thorne a fost cerută în căsătorie de iubitul ei în mai 2023, la casa ei din California, potrivit Vogue. I-a oferit un inel cu diamant tăiat smarald, conform sursei.