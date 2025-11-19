Trei cuțite de aur la Chefi la cuțite. Cine reușește să impresioneze chefii, încă din primele episoade ale sezonului 16

Luptă acerbă între jurații „Chefi la cuțite” pentru un concurent
Sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite aduce o surpriză spectaculoasă pentru telespectatori. Trei cuțite de aur vor fi oferite în aceeași seară, conform Antena 1. Acest gest remarcabil vine după ce Chef Orlando Zaharia a dat deja un cuțit de aur în prima ediție.
Ediția de astăzi, difuzată de la ora 20.30 pe Antena 1 și AntenaPLAY, promite o experiență culinară intensă. Concurenții vor impresiona juriul cu farfurii inovatoare și povești de viață emoționante. Momentul culminant al serii va fi când Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu vor oferi simultan cuțitele de aur aceluiași concurent.
Cine va fi norocosul sau norocoasa? Telespectatorii vor afla urmărind emisiunea. Suspansul crește, iar competiția devine tot mai acerbă.
Jurații se deplasează la Bran pentru a treia amuletă. Ei vor găti la poalele castelului, îmbinând bucătăria tradițională cu elemente fine dining. Amuleta oferă un avantaj semnificativ: «Poți schimba un concurent cu oricare altul din celelalte echipe». Această super-putere va intensifica competiția între jurați.
Invitați special sunt Leonard Doroftei și soția lui, Monica. Foștii concurenți „Power Couple” vor fi prezenți la degustare, adăugând o notă de prestigiu evenimentului. Prezența lor va crește miza pentru concurenți și jurați deopotrivă.
Cu toate aceste ingrediente, ediția de astăzi a show-ului culinar promite să fie una memorabilă. Spectacolul culinar plin de surprize și emoții, va fi difuzat de Antena 1 și va fi disponibil pe AntenaPLAY începând cu ora 20.30.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu jurații Chefi la cuțite
Sursă foto: PR
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.