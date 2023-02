Top 5 vedete din România despre care nu știai că au fost adoptate

Vedete din România care au fost adoptate. Au ajuns departe în viață prin muncă, talent și perseverență, dar trecutul lor este marcat de diverse încercări.

Vorbim despre celebrități din România care au crescut în familii adoptive. Lipsa părinților biologici din viața unui copil este o traumă peste care nu muți pot trece. Dar exemplele pe care le prezentăm mai jos au un final fericit și-au bucurat de căldura și dragostea familiei adoptive mai mult decât orice altceva.

Iată cinci vedete autohtone care au fost adoptate:

Carmen Rădulescu

A fost adoptată la vârsta de 9 luni. Artista a avut o copilărie frumoasă, lipsită de neajunsuri. Ea a aflat că părinții ei nu sunt cei naturali la vârsta de opt ani.

“Eu am fost lăsată la un cămin de copii până au venit părinții mei adoptivi și m-au luat, aveam 9 luni. Am avut una din cele mai fericite și mai împlinite copilării. Nu mi-au spus din start că sunt adoptată, am aflat pe la 8 ani.

(n.r. – Mama) mi-a povestit tot, cum am fost bătută, abandonată, că nu am fost dorită. O asistentă a prins-o pe femeia care m-a născut că mă ținea cu capul în jos și mă bătea pe coloană, să mor mai repede. I-a zis ‘decât să o chinui mai bine o dai la o casă de copii’. Am aflat că aș avea și două surori, dar nu mă mai interesează acest subiect.”– a mărturisit Carmen Rădulescu, pentru fanatik.ro.

DJ Harra

Dana Neacșu (39 de ani), cunoscută publicului larg drept DJ Harra devenită celebră prin faptul că mixează topless în cluburi și la diverse evenimente, a fost adoptată la doar câteva luni de viață.

„În momentul în care mi-am cunoscut mama biologică, mi-am dat seama că nicăieri nu îmi era mai bine decât cu ei (n.r. – părinții adoptivi). E foarte greu să fii undeva bine şi să te trezeşti deodată printre asistente. Un lucru l-am respectat la mama mea biologică şi mă înclin în faţa ei pentru că niciodată nu a intervenit între mine şi părinţii mei.

Când afli că eşti adoptat, îţi creează un şoc psihic până creşti şi îţi dai seama că nicăieri nu ar fi fost mai bine şi că ei se numesc părinţi şi nu cei care te-au făcut”, a spus Dj Harra, la Antena Stars.

Artista a mai spus că familia ei a făcut tot posibilul pentru a-i asigura o viață fără griji.

„Ei s-au strădit și mi-au oferit în permanență cele mai bune condiții. N-am avut o copilărie nașpa. (…) Sunt mulți copii care nu sunt adoptați niciodată. Eu aveam abia câteva luni. Nu știu cum arată un orfelinat prin ochii mei. Știu pentru că mergem de Crăciun sau când am posibilitatea. Acum câțiva ani mai mergeam, făceam cadouri personal, dar nu pot să mă duc că mă afectează la nivel emoțional” – a adăugat DJ Harra.

Vedete adoptate. Stephan Pelger, printre ele

Celebrul creator de modă a ajuns în grija unor părinți adoptivi la vârsta de un an. Pelger nu cunoaște detalii despre familia adoptivă și declara, acum câțiva ani, că nici nu dorește să știe nimic despre cei care i-au dat viață.

“Sunt înfiat de la un an. Nu pot să zic că țin minte foarte multe, dar cred că am tras loz în plic din punctul acesta de vedere, pentru că am ajuns într-o familie care este nu frumoasă, este absolut armonioasă, iubitoare!

Educația pe care am primit-o, posibilitățile pe care mi le-au oferit… nu cred că aș fi nimerit mai bine în niciun loc pe această lume. Nu mi-am căutat părinții biologici niciodată. N-am vrut să știu nimic. Ea este mama mea, el este tatăl meu! Nu există altceva”, spunea Stephan Pelger, în trecut, despre familia adoptivă.

Mădălina Pamfile

Fosta asistentă de televiziune și vedetă Playboy a fost și ea crescută de părinți adoptivi de la vârsta de trei ani. Mădălina Pamfile nu a aflat imediat că familia care o crește nu este cea biologică.

„Am fost adoptată la vârsta de trei ani. La şapte ani am aflat că sunt înfiată. Mama mea naturală ne vizita şi chiar ea mi-a spus adevărul” – a dezvăluit fosta asistentă TV, potrivit libertatea.ro.

„Ea deja ştia ceva şi bănuia. La şapte ani şi-a dat seama că nu sunt doar o prietenă şi sunt mult mai mult. Am dat-o spre creştere altei familii pentru că Mădălina avea nevoie de o familie, eu eram singură, nu aveam pe nimeni să mă ajute” – a mărturisit mama ei naturală, într-un interviu mai vechi.

Vedete adoptate. Cristina Ciobănașu, înfiată de Ruxandra Ion

Acum este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din generația tânără, dar viața Cristinei Ciobănașu nu a fost mereu lapte și miere. Pe când avea 11 ani, trăia cu bunica și fratele într-o singură cameră, fără baie sau bucătărie. Așa că a decis să participe la “Dansez pentru tine” pentru ca destinul să i se schimbe. Și așa a fost.

Alex Velea și Cristina Stoicescu au dansat pentru cazul ei, iar după ce povestea ei s-a aflat, a fost adoptată de producătoarea de televiziune Ruxandra Ion și de soțul ei. Ruxandra Ion nu i-a oferit doar un cămin și dragoste necondiționată, dar a și ajutat-o în carieră. Mai întâi a implicat-o în proiectul La La Band, iar apoi i-a găsit roluri în diferite seriale.

Cristina Ciobănașu își cunoaște părinții biologici, iar aceștia sunt plecați să lucreze în străinătate.

“E frumos să ai două familii, două locuri cărora să le spui acasă” – spunea ea, acum ceva timp.

