Tatăl Andreei Bălan, mesaj de susținere pentru artistă înainte de plecarea în „America Express”

Tatăl Andreei Bălan, Săndel Bălan, i-a transmis un mesaj de susținere artistei înaintea începerii filmărilor sezonului 5 „Asia Express”, devenit „America Express”. Jurata „Te cunosc de undeva” face echipă cu Andreea Antonescu. Show-ul le va duce pe soliste pe Drumul Aurului, pe o rută de peste 7.000 de kilometri, care trece prin Mexic, Guatemala și Columbia.

Bălan și Antonescu au format trupa André între anii 1998 și 2001. Deși au avut un succes răsunător, din cauza conflictelor de la vremea aceea, trupa s-a destrămat. În prezent, artistele se reunesc ocazional pentru concerte sau noi lansări de piese.

În perioada de glorie a trupei André, tații solistelor le impresariau și compuneau piesele, Andreea Antonescu și mama ei se ocupau de costume, iar Andreea Bălan de coregrafii. Tatăl Andreei Antonescu s-a stins din viață în iulie 2001, în urma unui stop cardiac. După destrămarea trupei, Andreea Bălan și tatăl ei au rupt legătura o perioadă, ulterior împăcându-se.

„Andreea mea se adaptează foarte repede, așa a fost întotdeauna. Nu este slabă, e bine proporționată din punct de vedere al greutății. Face și sport, a făcut foarte multe antrenamente în ultima vreme. Or să se descurce cu un dolar pe zi, pentru hrană, transport și cazare. Ele se vor orienta și adapta rapid în teren, Andreea e inventivă, ca mine, mi-a moștenit mintea ageră. Eu sunt inventator, am brevete de invenții, ca inginer. Și la țară, când era mică și mergea la bunici, ea inventa tot felul de jocuri, găsea soluții la orice, ca să câștige”, a declarat tatăl Andreei Bălan, pentru EGO.ro .

Andreea este mama a doua fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (3 ani), din fostul mariaj cu actorul George Burcea. Andreea și George au format un cuplu timp de 4 ani și jumătate și s-au separat în martie 2020, după doar 4 luni de mariaj. Actorul formează din vara anului 2020 un cuplu cu prezentatoarea TV Viviana Sposub.

„Andreea își lasă fetele cu soția mea, dar voi merge și eu destul de des acolo, deși locuiesc la Ploiești. Îmi ador nepoțelele. Mereu le iau rochițe, jucării, agrafe de păr colorate”, a mai declarat Săndel Bălan.

„Cu tata mă înțeleg foarte bine. Noi suntem bine de când am plecat de acasă, de la 18 ani. Nu am avut nimic de împărțit. Îl iubesc foarte mult și, fără ajutorul lui, astăzi nu aș fi fost ceea ce sunt. Când am avut probleme de sănătate, a fost și tata alături de mine. Și la botez și la toate evenimentele majore din viața mea”, declara Andreea Bălan anul trecut.