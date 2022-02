Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, Andreea Bălan a vorbit, printre multe altele, despre copilăria și despre relația de atunci, dar și din prezent cu părinții ei. La rândul său, artista este mama a două fiice, Ella Maya (5 ani) și Clara Maria (2 ani), din fostul mariaj cu actorul George Burcea.

Andreea Bălan, despre relația cu părinții în copilărie: „Trăgeau de mine în direcții paralele”

„Copilăria mea a fost destul de scurtă. La 12 ani am cunoscut-o pe Andreea Antonescu, la emisiunea „Ba da, ba nu”. Tații s-au recunoscut, se cunoșteau din facultate, apoi, peste noapte, la 13 ani eram deja celebră cu „Liberă la mare”. A fost o perioadă frumoasă, dar și grea. Mai târziu am realizat prin ce am trecut. Dar lucrurile de atunci m-au adus aici”, a povestit.

„Părinții, în acele momente (n.red.: în care te împing de la spate), sunt bine intenționați. Cred că și tatăl meu a fost bine intenționat. În clasa a IX-a nu am stat niciun weekend acasă. Mama, care nu avea legătură cu muzica, trăgea de mine să-mi fac temele, să fiu bine și la școală. A fost greu să-i împac, pentru că trăgeau de mine în direcții paralele”, a continuat.

„Mai târziu mi-am dat seama că tata nu a fost rău intenționat, își dorea performanță pentru mine în ceea ce făceam. Mereu ne spunea, mie și Andreei, să facem coregrafii, să repetăm, el scria piesele. Am fost o echipă. Până la urmă, am făcut lucruri frumoase împreună”, a completat.

„Mama îmi lipsea în acea perioadă, pentru că ea nu venea la concerte. Eram destul de tristă, pentru că Andreea venea cu tatăl, mama și fratele. Mă simțeam singură, marginalizată. Mama nu avea ce să facă, lucra, era inginer. Și tata era, dar renunțase. Acum mă bucur de mama. S-a mutat la mine de când am divorțat. Profit de dragostea ei, pentru că mi-a lipsit. E ca o revanșă”, a mai explicat.

„Târziu am învățat că așa au știut tații noștri, la vremea respectivă, să facă. Tații noștri, într-adevăr, au fost destul de duri cu noi. Dar nu e vina lor. Așa fuseseră și ei educați. Abia acum avem acces la informații de la psihologi”, a adăugat.

„Acum, când sunt mare, îmi spune: «Te iubesc, puiul lui tati!». Ca impact, personal, am simțit că trebuia să muncesc de două ori mai mult decât alții ca să pot să ajung unde ei ajung mai ușor. Niciodată nu am considerat că am o voce excepțională și a trebuit să fac mai multe lecții de canto, să muncesc la prezența scenică, să mă perfecționez la dans, să vin cu un pachet complet. Astfel să fiu specială”, a mai declarat.

„Deci, practic, dacă tatăl meu nu era așa dur cu mine, nu eram astăzi aici. Trebuie să-i fiu recunoscătoare și să-i mulțumesc într-o anumită măsură”, a mai spus.

Foto: Captură YouTube