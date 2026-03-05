Replica tranșantă a Alinei Pușcaș după ce Andreea Bălan a spus că prezentatoarea a vorbit urât despre ea. „Eu atât doresc să spun!”

Declarațiile Alinei Pușcaș, făcute în urma afirmațiilor surprinzătoare ale Andreei Bălan, au clarificat poziția prezentatoarei și au adus o perspectivă fermă asupra relațiilor profesionale din televiziune. După ce artista a sugerat că ar fi existat comentarii negative la adresa ei, reacția Alinei Pușcaș a venit rapid și a fost una tranșantă.

Tensiuni neașteptate după declarațiile Andreei Bălan

Andreea Bălan a făcut o declarație surprinzătoare în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde, în cadrul rubricii „sosurile picante”, a fost provocată să numească o vedetă din România pe care ar evita-o la o petrecere. Artista a răspuns imediat: Alina Pușcaș.

Cântăreața a explicat motivul pentru care ar evita-o, amintind că, la un moment dat, au făcut parte dintr-o „mare familie” pe platourile de televiziune. Totuși, relația dintre ele s-ar fi deteriorat după ce, potrivit Andreei, prezentatoarea ar fi vorbit urât despre ea. Acest lucru ar fi afectat-o profund și ar fi dus la o răcire vizibilă a relației lor.

Cele două au colaborat exclusiv pe plan profesional, contribuind la succesul proiectului în care au lucrat împreună, însă declarațiile recente arată că, în culise, lucrurile nu au fost la fel de armonioase precum păreau în fața camerelor. Andreea Bălan a spus în cadrul emisiunii:

„Odată am fost mare familie, apoi n-am mai fost. A vorbit urât de mine! Și nu mi-a plăcut.”

Afirmația a surprins, mai ales că cele două au fost văzute de-a lungul timpului colaborând fără conflicte vizibile.

Răspunsul Alinei Pușcaș: „Termenul de familie nu există pentru mine în acest context”

Prezentatoarea TV a reacționat ferm, respingând ideea că ar fi făcut vreodată comentarii negative la adresa fostei colege. În declarația sa, Alina Pușcaș a subliniat profesionalismul și limitele clare pe care le păstrează în mediul de lucru.

„Eu atât doresc să spun: de când lucrez în televiziune, știu să îmi respect contractele de confidențialitate, iar termenul de ‘familie’, în acest context, nu există pentru mine. Familia mea este strict ceea ce ține de soțul meu, copiii mei și rudele de sânge. În rest, prieteni, cunoștințe, colegi de muncă” – a declarat Alina Pușcaș pentru viva.ro.

Prin aceste cuvinte, prezentatoarea a transmis că nu confundă relațiile profesionale cu cele personale și că nu se regăsește în acuzațiile lansate.

Alina Pușcaș și conflictele cu Cosmin Seleși

Alina Pușcaș ne-a povestit anul trecut că a trăit o dezamăgire puternică atunci când a aflat, dintr-o emisiune TV, că fostul ei coleg, Cosmin Seleși, a părăsit proiectul „Te cunosc de undeva”, fără să o anunțe în prealabil. Prezentatoarea a mărturisit că a văzut momentul chiar la televizor, în timp ce acesta era invitat la Cătălin Măruță, lucru care a surprins-o și a afectat-o emoțional.

Dezamăgirea a fost amplificată de faptul că relația lor părea una apropiată, cel puțin la nivel profesional. Totuși, Alina a recunoscut că, în culise, existau tensiuni între ei. Conflictele nu porneau din motive serioase sau profesionale, ci din lucruri mărunte, care se acumulau în timp. Ritmul intens de filmare, oboseala cronică și stresul constant au devenit factori care alimentau aceste neînțelegeri.

În ciuda acestor momente tensionate, cei doi au continuat să lucreze împreună pentru succesul emisiunii, însă plecarea neașteptată a lui Cosmin Seleși a lăsat în urmă un gust amar pentru prezentatoare.

“De obicei, de la tot felul de tâmpenii (n.r. – porneau conflictele), dar tâmpeniile astea cred că porneau mai degrabă de la o oboseală acumulată. Nu-mi dau seama dacă făcea el vreo chestie din răutate sau ceva… Nu știu, chiar nu știu. Dar cumva, totuși, cred că mai degrabă erau chestiile astea. Pentru că el, dincolo de „Te cunosc de undeva”, mergea în continuare la teatru, adică avea zilele destul de pline. După aia s-a apucat și de partea cu muzica, nu știu dacă mai face sau nu.

Și probabil că mai multe chestii acumulate, poate anumite glume făcute din stânga și din dreapta, poate îl mai afectau, și atunci cumva mai răbufnea”, ne-a spus Alina Puşcaş la Fresh by Unica.

