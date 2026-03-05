  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Replica tranșantă a Alinei Pușcaș după ce Andreea Bălan a spus că prezentatoarea a vorbit urât despre ea. „Eu atât doresc să spun!”

Replica tranșantă a Alinei Pușcaș după ce Andreea Bălan a spus că prezentatoarea a vorbit urât despre ea. „Eu atât doresc să spun!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.

Declarațiile Alinei Pușcaș, făcute în urma afirmațiilor surprinzătoare ale Andreei Bălan, au clarificat poziția prezentatoarei și au adus o perspectivă fermă asupra relațiilor profesionale din televiziune. După ce artista a sugerat că ar fi existat comentarii negative la adresa ei, reacția Alinei Pușcaș a venit rapid și a fost una tranșantă.

Tensiuni neașteptate după declarațiile Andreei Bălan

Andreea Bălan a făcut o declarație surprinzătoare în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde, în cadrul rubricii „sosurile picante”, a fost provocată să numească o vedetă din România pe care ar evita-o la o petrecere. Artista a răspuns imediat: Alina Pușcaș.

Cântăreața a explicat motivul pentru care ar evita-o, amintind că, la un moment dat, au făcut parte dintr-o „mare familie” pe platourile de televiziune. Totuși, relația dintre ele s-ar fi deteriorat după ce, potrivit Andreei, prezentatoarea ar fi vorbit urât despre ea. Acest lucru ar fi afectat-o profund și ar fi dus la o răcire vizibilă a relației lor.

Cele două au colaborat exclusiv pe plan profesional, contribuind la succesul proiectului în care au lucrat împreună, însă declarațiile recente arată că, în culise, lucrurile nu au fost la fel de armonioase precum păreau în fața camerelor. Andreea Bălan a spus în cadrul emisiunii:

Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Recomandarea zilei

„Odată am fost mare familie, apoi n-am mai fost. A vorbit urât de mine! Și nu mi-a plăcut.”

Afirmația a surprins, mai ales că cele două au fost văzute de-a lungul timpului colaborând fără conflicte vizibile.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză. Îți dai seama cine e femeia din imagine? E super celebră
Recomandarea zilei

Răspunsul Alinei Pușcaș: „Termenul de familie nu există pentru mine în acest context”

Prezentatoarea TV a reacționat ferm, respingând ideea că ar fi făcut vreodată comentarii negative la adresa fostei colege. În declarația sa, Alina Pușcaș a subliniat profesionalismul și limitele clare pe care le păstrează în mediul de lucru.

„Eu atât doresc să spun: de când lucrez în televiziune, știu să îmi respect contractele de confidențialitate, iar termenul de ‘familie’, în acest context, nu există pentru mine. Familia mea este strict ceea ce ține de soțul meu, copiii mei și rudele de sânge. În rest, prieteni, cunoștințe, colegi de muncă” – a declarat Alina Pușcaș pentru viva.ro.

Prin aceste cuvinte, prezentatoarea a transmis că nu confundă relațiile profesionale cu cele personale și că nu se regăsește în acuzațiile lansate.

Citeşte şi: Reacția Alinei Pușcaș, după ce a aflat că Ilinca Vandici a dat și ea casting pentru rolul de prezentatoare la „Te cunosc de undeva”: „M-ați pus pe mine cobai, iar ei îi spuneți ce trebuie să facă” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Alina Pușcaș, despre cum îşi educă cei trei copii: „Avem camere peste tot prin casă. Sunt şantajişti, dacă nu îi gestionezi, fac ce vor din tine” / EXCLUSIV

Citeşte şi: Motivul pentru care Alina Pușcaș nu se uită cu soțul și cei trei copii la „Te cunosc de undeva!”: „Ei de văzut mă văd” / Exclusiv

Alina Pușcaș și conflictele cu Cosmin Seleși

Alina Pușcaș ne-a povestit anul trecut că a trăit o dezamăgire puternică atunci când a aflat, dintr-o emisiune TV, că fostul ei coleg, Cosmin Seleși, a părăsit proiectul „Te cunosc de undeva”, fără să o anunțe în prealabil. Prezentatoarea a mărturisit că a văzut momentul chiar la televizor, în timp ce acesta era invitat la Cătălin Măruță, lucru care a surprins-o și a afectat-o emoțional.

Dezamăgirea a fost amplificată de faptul că relația lor părea una apropiată, cel puțin la nivel profesional. Totuși, Alina a recunoscut că, în culise, existau tensiuni între ei. Conflictele nu porneau din motive serioase sau profesionale, ci din lucruri mărunte, care se acumulau în timp. Ritmul intens de filmare, oboseala cronică și stresul constant au devenit factori care alimentau aceste neînțelegeri.

alina puscasIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 19)

În ciuda acestor momente tensionate, cei doi au continuat să lucreze împreună pentru succesul emisiunii, însă plecarea neașteptată a lui Cosmin Seleși a lăsat în urmă un gust amar pentru prezentatoare.

“De obicei, de la tot felul de tâmpenii (n.r. – porneau conflictele), dar tâmpeniile astea cred că porneau mai degrabă de la o oboseală acumulată. Nu-mi dau seama dacă făcea el vreo chestie din răutate sau ceva… Nu știu, chiar nu știu. Dar cumva, totuși, cred că mai degrabă erau chestiile astea. Pentru că el, dincolo de „Te cunosc de undeva”, mergea în continuare la teatru, adică avea zilele destul de pline. După aia s-a apucat și de partea cu muzica, nu știu dacă mai face sau nu.

Și probabil că mai multe chestii acumulate, poate anumite glume făcute din stânga și din dreapta, poate îl mai afectau, și atunci cumva mai răbufnea”, ne-a spus Alina Puşcaş la Fresh by Unica.

Foto – Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) Pantofii Roșii - Ediția nr. 87 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Cine este Alexandra Căpitănescu, artista care va reprezenta România la Eurovision 2026
Fanatik
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
Ştefan Baiaram, decizie şoc! A rupt contractul cu impresarul: „Nu îmi place să lucrez cu oameni care sunt în mai multe părţi”. Ce oferte a avut Universitatea Craiova pe atacant. Exclusiv
GSP.ro
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Formau cel mai frumos cuplu din fotbal, dar s-au despărțit » Viktoria, apariție de senzație după divorț: „Picioarele tale par fără sfârșit!”
Click.ro
Ce pensie are Eugen Cristea și ce avere a strâns: „Nu mi-a dat nimeni moca”. Atac la guvernanți: „Rușine! Pensionarii cumpără 3 felii de parizer”
Ce pensie are Eugen Cristea și ce avere a strâns: „Nu mi-a dat nimeni moca”. Atac la guvernanți: „Rușine! Pensionarii cumpără 3 felii de parizer”
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Citește și...
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
Mirabela Grădinaru a atras toate privirile în Polonia! Detaliul prin care a ieşit în evidenţă, nu a mai fost văzută aşa niciodată
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Megan Fox, fotografii provocatoare. Machine Gun Kelly, fostul logodnic al actriței, a lăsat un comentariu care a devenit viral
Laura Cosoi a plâns în podcastul lui Horia Brenciu. Ce a emoționat-o profund: „Câte emoții m-au încercat. Au fost amintiri care dor, dar și care vindecă atunci când le rostești”
Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani
Încă un cuplu surpriză în sportul românesc! Cele două nu-și mai ascund relația: "Ești tu, dintotdeauna ai fost tu! Te iubesc foarte mult!"
Buget mai mare pentru Erasmus+
Carla avea 25 de ani și a murit într-un accident de motocicletă oribil pe autostradă! Acasă o aștepta o fetiță de 7 ani. Tatăl ei nu a suportat durerea și și-a pus capăt zilelor

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Laura Cosoi a plâns în podcastul lui Horia Brenciu. Ce a emoționat-o profund: „Câte emoții m-au încercat. Au fost amintiri care dor, dar și care vindecă atunci când le rostești”
Laura Cosoi a plâns în podcastul lui Horia Brenciu. Ce a emoționat-o profund: „Câte emoții m-au încercat. Au fost amintiri care dor, dar și care vindecă atunci când le rostești”
Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani
Terry Watkinson, una dintre figurile marcante ale muzicii rock canadiene, a murit la 86 de ani
Proiecte speciale
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Avantaje
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Alertă astrală, va fi pusă la pământ! Zodia cu grave probleme de sănătate în primăvara asta! E lovită din toate părțile!
Elle
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026! Artista a cucerit juriul în finala Selecției Naționale cu piesa ei, „Choke Me.” Video
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Charlize Theron, apariție superbă la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Cum arată ținuta elegantă și sexy pe care a purtat-o la eveniment. Foto
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
Ce s-a aflat acum despre contribuția pe care o vor avea Jeff Bezos și Lauren Sánchez la Gala Met 2026. Decizia a generat controverse majore: "Va fi incredibil"
DailyBusiness.ro
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Donald Trump și Friedrich Merz au discutat în Biroul Oval despre Iran, tarife și Ucraina
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
Bolojan răspunde criticilor PSD: „Mi-am respectat mandatul și programul de guvernare”
A1.ro
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Răzvan Kovacs susține că despărțirea de Ema nu ar fi fost pe cale pașnică. Bărbatul, dat afară din casă de soția lui
Horoscop 6 martie 2026. O zodie are lipici la bani. Universul îi pune gologanii pe masă
Horoscop 6 martie 2026. O zodie are lipici la bani. Universul îi pune gologanii pe masă
Încă un cuplu surpriză în sportul românesc! Cele două nu-și mai ascund relația: "Ești tu, dintotdeauna ai fost tu! Te iubesc foarte mult!"
Încă un cuplu surpriză în sportul românesc! Cele două nu-și mai ascund relația: "Ești tu, dintotdeauna ai fost tu! Te iubesc foarte mult!"
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Cine este Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea Eurovision România 2026. Tânăra visa la o carieră în medicină
Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. "Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!"
Alexandra Căpitănescu, marea învingătoare în finala Eurovision 2026. "Am câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu!"
Observator News
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
Libertatea pentru Femei
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
ADIO, 50 KG! “Aveam aproape 170 kg, m-am panicat!” Alimentul de care nu s-a atins Micutzu 8 luni e consumat prea mult de români!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Maestrul Mihai Voropchievici. 3 zodii primesc cele mai mari șanse!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Cum a topit Andreea Marin 20 kg! E mai usor decat am fi crezut! Arata demential iar si trucul e doar unul!
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Jojo este în culmea bucuriei! Puțini ar mai avea curajul ei, dar a decis să facă pasul cel mare la 44 de ani. Actrița a ținut să anunțe chiar ea pe toată lumea. Felicităăăăări!
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Imaginile apărute cu Gina Pistol au stârnit un val de reacții: „Ce schimbare!” Era la început de carieră, avea 19 ani, purta ținute sexy, avea părul scurt și sprâncene subțiri. Dialogul uluitor pe care vedeta l-a avut cu Mircea Badea. „Draga mea…”
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați! Ce au descoperit anchetatorii
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Învață să mănânci în post fără să te îngrași. Carmen Brumă explică trucurile care te ajută
Învață să mănânci în post fără să te îngrași. Carmen Brumă explică trucurile care te ajută
7 alimente care pot declanșa crize dureroase de gută. Mulți români le consumă zilnic
7 alimente care pot declanșa crize dureroase de gută. Mulți români le consumă zilnic
„Sunt nepoata lui Donald Trump – a atacat Iranul dintr-un singur motiv”
„Sunt nepoata lui Donald Trump – a atacat Iranul dintr-un singur motiv”
Planta despre care cercetătorii spun că poate ucide celulele canceroase şi reduce inflamația
Planta despre care cercetătorii spun că poate ucide celulele canceroase şi reduce inflamația
TV Mania
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
Laura Cosoi și-a prezentat locuința! Detaliul din camera fetițelor care i-a lăsat pe fani fără cuvinte: „E din altă lume!”
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
15 kilograme în 5 săptămâni! Gina Pistol a dezvăluit dieta completă care a ajutat-o să revină la forma maximă. De la budincă de chia la sport zilnic, iată rețeta succesului ei
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Mutare strategică la Antena 1! Denise Rifai intră în luptă directă cu PRO TV . Vedeta trece la un format american de succes, după 4 ani de „40 de întrebări”. Toate detaliile noului contract
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Dieta pe care o respectă Georgina Rodriguez, zi de zi. Ce consumă logodnica lui Cristiano Ronaldo, pentru a se menține în formă
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Rita Mureșan și-a îngrijorat fanii, după ultima apariție la TV. Vedeta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate: „Era să mor la televizor, acum câteva luni”
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton