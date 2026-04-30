Brittany Wisniewski, vedeta din show-ul Netflix „Love is blind”, este însărcinată pentru prima oară

Brittany Wisniewski, vedeta Netflix a sezonului 7 din „Love Is Blind”, a anunțat oficial că urmează să devină mamă pentru prima dată. Tatăl copilului este iubitul ei, Rocky Hawkins.

Vestea a fost confirmată în exclusivitate pentru publicația People, luând prin surprindere fanii care i-au urmărit parcursul tumultuos în căutarea iubirii pe micile ecrane.

O surpriză aliniată cu destinul

Deși sarcina nu a fost una planificată, Brittany mărturisește că momentul în care a aflat vestea a coincis cu o perioadă de transformare personală profundă. Vedeta a explicat că începutul acestui an a marcat o etapă nouă în viața sa, una care a pregătit-o, fără să știe, pentru rolul de părinte.

„Am aflat în ianuarie și a fost cu adevărat o surpriză. A fost un an cu multe schimbări și evoluție pentru mine, așa că s-a simțit neașteptat, dar în același timp bizar de aliniat într-un mod pe care nu îl pot explica pe deplin”, a declarat viitoarea mămică. Relația cu Rocky Hawkins nu este însă una nouă, cei doi cunoscându-se încă din perioada pandemiei. Conform declarațiilor sale, aceștia au menținut o conexiune constantă de-a lungul anilor, destinul aducându-i împreună în mod repetat până în punctul actual.

Provocările primului trimestru

Parcursul sarcinii nu a fost lipsit de dificultăți pentru vedeta Netflix. Recunoscută pentru stilul de viață sănătos și disciplina personală, Brittany a fost nevoită să își reevalueze așteptările în fața simptomelor fizice severe din primele luni. Aceasta a descris experiența ca fiind una care a învățat-o să fie mai îngăduitoare cu propriul corp.

„Mă consider o persoană foarte preocupată de sănătate, așa că, intrând în această sarcină, aveam o idee despre cum va arăta totul, de la mesele mele, rutinele mele, vitaminele mele, iar primul trimestru a fost, sincer, cea mai umilitoare experiență. M-a învățat cu adevărat că nu poți prezice cum va răspunde corpul tău și că uneori este vorba doar despre a trece peste zi și a te trata cu blândețe”, a explicat Brittany Wisniewski. După o perioadă dificilă, ea susține că acum începe să își recapete energia și să se bucure cu adevărat de această etapă.

Un nou capitol după eșecul din Love Is Blind

Această veste fericită vine după o perioadă marcată de incertitudini amoroase pe plan public. În cadrul emisiunii „Love Is Blind”, Brittany a fost logodită cu Leo Braudy, însă relația lor s-a destrămat rapid după prima întâlnire față în față. Momentul de cotitură a fost atunci când tânăra s-a văzut în imposibilitatea de a-i declara iubirea partenerului său de atunci. Deși au încercat să își salveze relația printr-o vacanță în Miami, cei doi au decis în final să anuleze logodna și să pornească pe drumuri separate.

Acum, Brittany privește cu entuziasm spre viitor și abia așteaptă să își cunoască bebelușul, visând deja la momentele pe care le vor petrece împreună. „Sunt atât de entuziasmată să devin mamă. Mă simt foarte recunoscătoare pentru acest următor capitol și pentru tot ceea ce mă învață deja. Abia aștept să experimentez viața cu bebelușul meu și să am alături de mine un mic partener pentru curățarea plajelor”, a concluzionat vedeta. În timp ce fanii pot urmări în continuare primele zece sezoane ale show-ului pe Netflix, atenția rămâne acum pe evoluția noii familii a lui Brittany.

Foto – Instagram

