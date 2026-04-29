Ella Vișan, criticată dur de Romeo Vasiloni pentru relația cu Răzvan Kovacs: „Îmi permit să vorbesc pentru că”

După ce l-a confruntat pe Răzvan Kovacs, Romeo Vasiloni își îndreaptă atenția spre Ella Vișan, criticând-o pentru lipsa de empatie față de Ema Oprișan, care trece printr-un divorț.

Ella Vișan, criticată dur de Romeo Vasiloni pentru relația cu Răzvan Kovacs

Romeo Vasiloni, fostă ispită de la Insula Iubirii, a criticat-o dur pe Ella Vișan pentru relația cu Răzvan Kovacs, care și-a părăsit soția pentru ea.

Romeo Vasiloni a acuzat-o pe Ella Vișan de lipsă de empatie față de Ema Oprișan, fosta parteneră a lui Răzvan Kovacs. Ispita și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care Ella și Răzvan își afișează relația pe rețelele sociale, în condițiile în care Ema a rămas singură cu doi copii, o fiică, Luna, din relația cu Răzvan, și un băiat dintr-o relație anterioară, Noah.

„Zero empatie pentru femei”

„Mi-au trimis oamenii o poză cu Ella și Răzvan pe care o pusese Ella, mare dragoste ce e între ei. Să fie sănătoși, să îi ajute Dumnezeu, să le meargă relația, dar ceea ce nu mi se pare ok este Ella. Ca femeie, zero empatie pentru femei. Aici mă refer strict la Ema, care trece printr-un divorț, care are doi copii.

Puteți să vă trăiți dragostea în liniște, pentru că e destul de deranjant să îți vezi bărbatul pe care l-ai iubit sau îl iubești atât de devreme în brațele altcuiva, chiar dacă se știe. Chiar dacă toată lumea știe că au o relație, nu mi se pare corect să se afișeze peste tot și vezi Doamne, marea lor iubire”, a transmis Romeo.

„Îmi permit să vorbesc pentru că”

Criticile lui Vasiloni vin și dintr-o perspectivă personală. Acesta a trecut printr-o experiență similară în copilărie, când părinții săi au divorțat. Această experiență l-a determinat să privească cu alți ochi situația prin care trece Ema Oprișan.

„Îmi permit să vorbesc pentru că și părinții mei au trecut printr-un divorț, când eram eu mic, dar nu știu să se afișat, să se fi mândrit la scurt timp cu alte relații. Deci, Ella zero empatie pentru femei”, a mai adăugat Romeo Vasiloni.

Foto: Antena 1

