Survivor a revenit la PRO TV cu un sezon special, Survivor All Stars România, găzduit de Daniel Pavel. Concurenții sunt participanți din toate sezoanele anterioare ale emisiunii.

Update 21 ianuarie:

După Andreea Tonciu, o altă concurentă din echipa Faimoșilor este trimisă acasă. Contul de Instagram Viperele Vesele anunță că Elena Ionescu a părăsit competiția și publică primele imagini cu artista în avion, în timp ce se îndreaptă spre România. Și asta nu e tot!

În ediția de marți, 23 ianuarie, noi concurenți vor intra în competiția Survivor All Stars. Într-un promo difuzat la Pro TV, postul dezvăluie că noi concurenți vor ajunge în Republica Dominicană și vor participa la probele din reality show. Identitatea concurenților nu a fost făcută publică de PRO TV, însă mai multe publicații online au dezvăluit că ar fi vorba de 4 concurenți. Gândul.ro scrie că unul dintre concurenții noi de la Survivor All Stars este Cătălin Zmărăndescu, iar al doilea concurent care intră la Survivor All Stars ar fi Sorin Pușcașu, care a participat la sezonul al doilea Survivor România.

Conform Vipere Vesele, și Elena Marin revine în Republica Dominicană în echipa Faimoșilor, la Survivor All Stars, iar Alexandra Ciomag se va alătura echipei Războinicilor.

Update 19 ianuarie:

Andreea Tonciu este prima concurentă eliminată de la Survivor All Stars. Vedeta TV a părăsit competiția în urma unui duel cu Roxana Nemeș, trimisă de TJ Miles, câștigătorul colanului de imunitate. Restul concurenților au ales al doilea coechipier trimis la duel, respectiv pe Andreea Tonciu.

„Sunt foarte dezamăgită pentru că am promis acasă că o să stau 3-4 săptămâni. Dacă Dumnezeu așa a vrut, plec acasă. Survivor All Stars mi-a schimbat viața. N-am trăit în viața mea ce am trăit aici și pentru mine este o experiență unică. La mine este greu cu adaptatul, deoarece eu am o viață în care fac ce vreau, când vreau. Pentru mine a fost cel mai greu să dorm fără acoperiș și pat”, a declarat Andreea Tonciu după eliminare.

După ce au pierdut prima imunitate, Faimoșii au reușit să își ridice un adăpost, în timp ce fetele din trib s-au antrenat pentru următoarele jocuri de la Survivor România All Stars.

Înainte de a intra la duel, Roxana Nemeș și-a judecat aspru colegii de trib. „Jorge vrea să fie personaj. Nu știu cum a fost el în sezonul lui, dar îl văd cum vine și se bagă peste orice. El are idei excepționale, cum am spus, fiecare aici vrea să fie șef. TJ, Jorge, Moroșanu mai puțin că își știe locul, Zanni nu mai zic… până și asta mică, Ștefania, și-ar dori într-o oarecare măsură. Ana și-ar dori, dar îl lasă pe Zanni. Jador știe și el că n-are cum să fie șef. Uite așa, fiecare are strategia lui”, a spus cântăreața la testimoniale.

Update 18 ianuarie:

Războinicii au câștigat prima imunitate de la Survivor All Stars, cu 10 la 8. Din tabăra roșie, TJ Miles a obținut colanul de imunitate. De aceea, lui îi revine obligația de a nominaliza un membru din tribul său pentru eliminare. „Acel membru nominalizat intră la duelul eliminatoriu. Cu cine se luptă? Cu cealaltă nominalizare, făcută de restul tribului”, a explicat Daniel Pavel.

„Sunt pregătit să fac alegerea corectă!”, a spus TJ Miles la testimoniale. În camp, Andreea Tonciu și Jador s-au retras pentru a vorbi despre nominalizările care vor urma în consiliu. Jador crede că TJ o va vota pe Andreea Tonciu, iar echipa pe Roxana Nemeș.

În paralel, conflictul dintre Jador și Zanni s-a adâncit. Zanni, câștigătorul celui de-al doilea sezon Survivor, este în posesia simbolului imunității ascunse, lucru care nu i-a convenit lui Jador. „Înțeleg. Vreau să fiu smerit, vreau să fiu mai bun, dar nu-mi place să fiu prostit pe față. Eu nu sunt copil. Mi se pare că echipa are frică de băiatul ăsta și nu înțeleg de ce”, a spus Jador la testimoniale. Vezi cum a a răspuns Zanni!

Update 17 ianuarie:

În prima ediție Survivor All Stars România, din 16 ianuarie, a fost nevoie de intervenția medicului pentru două concurente.

Lolei Crudu i s-a făcut rău și a fost nevoită să se așeze pe plajă. Problemele ei de sănătate ar fi fost provocate de temperaturile ridicate din Republica Dominicană. O doamnă doctor a intervenit pentru a-i oferi îngrijiri de specialitate. „Este cel mai greu să lucrezi cu oamenii și să fii printre oameni”, a mai spus concurenta de la Survivor All Stars.

Andreea Tonciu și Elena Ionescu, conflict la Survivor All Stars 2024

Și Andreea Tonciu s-a confruntat cu o problemă de sănătate, având un picior umflat. Vedeta TV s-a enervat în momentul în care Elena Ionescu i-a sugerat să fie puternică și să îndure.

„Nu e vorba să fii puternică. E vorba că eu am o problemă și văd că nu-mi trece. Și eu sunt foarte emotivă și bineînțeles că am început să plâng. Nimeni nu poate să mă condiționeze pe mine să fiu în vreun fel. Eu, dacă vreau, acum plâng, acum râd, acum te bat, acum te-njur”, a declarat Andreea Tonciu.

În urma discuției în contradictoriu cu Elena Ionescu, Andreea Tonciu și-a atras antipatia publicului telespectator. „Teatru ieftin! Pleacă prima acasă”, a comentat cineva pe rețelele sociale.

Jador a pupat-o pe Lola Crudu în timpul unui schimb de replici acide

Războinicii au câștigat primul joc pentru provizii. Deși dezamăgite de pierdere, Elena Ionescu și Ana Porgras au fost mai deranjate de faptul că Jador și-a jignit echipa.

„Am contribuit la înfrângere, că am pierdut un punct. Îmi cer scuze față de echipă dacă i-am jignit, dar aș vrea să-i întreb de ce nu mi-au spus tura trecută (n.red.: când i-ar fi înjurat de asemenea)”, a declarat Jador.

Ulterior, Lola Crudu, din echipa albastră, a intervenit în dialog. „Câtă lipsă de respect și de educație să ai? Ai bunul simț, în momentul în care vorbește cineva, te rog eu, gurița mică!”, a spus antrenoarea de fitness. Mai apoi, Lola l-a chemat pe Jador să-i spună ceva la ureche, moment în care, fără să asculte, Jador a pupat-o pe obraz.

Update 16 ianuarie:

Survivor All Stars România începe astăzi, de la ora 21:30. În prima parte a serii, gazda show-ului, Daniel Pavel, va descoperi care sunt lucrurile care-i motivează cu adevărat pe cei 20 de concurenți.

„Este foarte frumos ceea ce se întâmplă și vreau să ne bucurăm de această aventură unică care este Survivor. Vă iubesc și vă transmit toată energia bună”, a transmis Elena Ionescu, din echipa roșie, câștigătoarea primului sezon al show-ului.

De cealaltă parte, Iancu Sterp, din tabăra albastră, a uitat cât de aproape a fost și el să câștige când a participat: „M-a făcut să mă întorc inima de războinic, toată viața am fost un luptător. De data asta, sper să ajung unde mi-am propus”.

Zece Faimoși și zece Războinici vor lupta pentru a arăta că au ce le trebuie să câștige sezonul suprem. „Surprize pot apărea la tot pasul, fiți cu ochii în patru”, le va spune Daniel Pavel concurenților, înainte de a da fluierul de start în prima probă a sezonului.

Știre inițială

În 2024 este timpul ca eroii să devină super eroi, să demonstreze că pot face față chiar și celor mai dure provocări la Survivor All Stars, emisiune care va fi difuzată pe PRO TV și pe VOYO. Douăzeci de concurenți, 10 Faimoși și 10 Războinici, se vor întrece pe diferite trasee în Republica Dominicană. În curând vom vedea cum se vor descurca!

Când începe Survivor All Stars România

Survivor All Stars România va începe pe 16 ianuarie. Show-ul este programat de trei ori pe săptămână, și va fi difuzat în zilele de marți, miercuri și joi, de la ora 21:30. De asemenea, emisiunea va putea fi urmărită și pe platforma Voyo. Cei 20 de concurenți se află deja în Republica Dominicană, nerăbdători să-și testeze limitele și să se lupte cu o parte dintre cei mai buni concurenți din sezoanele anterioare ale emisiunii.

„Sezonul suprem, Survivor All Stars România, este gata: traseele, consiliile tribale, taberele și jungla dominicană freamătă în așteptare. În curând, nisipul fin dominican va fi pulverizat de adrenalina marca Survivor All Stars!”, a declarat Daniel Pavel, prezentatorul show-ului.

Concurenții Survivor All Stars România

Zece Faimoși și zece Războinici se vor înfrunta pentru marele trofeu Survivor All Stars România. Trei dintre cei patru câștigători ai edițiilor precedente, Zanni, Elena Ionescu și Alex Delea, s-au reîntors în lupta pentru a se auto-depăși.

Echipa Faimoșilor de la Survivor All Stars 2024

Zanni – cântăreț, 25 de ani, câștigătorul ediției 2021;

Cătălin Moroșanu – fost luptător, 39 de ani, retras din cauze medicale în 2021;

TJ Miles – influencer, 35 de ani, locul 9 în 2022;

Jorge – prezentator, 41 de ani, retras din cauze medicale în 2023;

Jador – cântăreț, 28 de ani, retras din cauze medicale în 2021;

Elena Ionescu – cântăreață, 35 de ani, câștigătoarea ediției 2020;

Ana Porgras – fostă gimnastă, 29 de ani, locul 24 în 2021;

Ștefania Stănilă – fostă gimnastă, 25 de ani, locul 6 în 2023;

Roxana Nemeș – cântăreață, 34 de ani, locul 26 în 2021;

Andreea Tonciu – influencer, 37 de ani, locul 27 în 2022.

Echipa Războinicilor de la Survivor All Stars 2024

Alex Delea – barman, 27 de ani, câștigătorul ediției 2022;

Iancu Sterp – vlogger, 25 de ani, locul 3 din 2020;

Robert Moscalu – barman, 33 de ani, locul 8 în 2023;

Andrei Ciobanu – profesor de canto, 32 de ani, locul 9 în 2020;

Relu Pănescu – antreprenor, 51 de ani, locul 13 în 2022;

Lilia Crudu (Lola) – antrenoare de fitness, 35 de ani, locul 4 din 2020;

Maria Lungu – fashion designer, 28 de ani de ani, locul 26 în 2023;

Alexandra Duli – model, 25 de ani, locul 12 în 2022;

Maria Chițu – model, 22 de ani, locul 4 în 2021;

Ștefania Ștefan – content creator, 26 de ani, locul 8 în 2022.

Cum se desfășoară Survivor All Stars România – care sunt regulile

Survivor All Stars România vine cu schimbări. PRO TV a anunțat că participanții vor vota între ei concurenții care vor ajunge în duelurile eliminatorii. „Soarta concurenților este doar în mâinile lor”, a scris PRO TV. La fel ca în sezoanele precedente, câștigătorul va fi decis de către telespectatori.

„În acest sezon suprem, soarta a ceea ce privește eliminările se află chiar în mâinile voastre. În premieră, la Survivor România All Stars, concurenții vor părăsi competiția în urma unor dueluri eliminatorii. Așadar, de fiecare dintre voi depinde cât de departe veți ajunge în sezonul suprem, sezonul All Stars. Pentru a rămâne în competiție e nevoie să dați tot ce aveți mai bun pe trasee, în consiliul tribal și la Duelurile Eliminatorii”, le-a spus Daniel Pavel concurenților, în prima ediție.

Survivor a debutat în România în ianuarie 2020 și este bazat pe un format internațional de televiziune. Primele două sezoane, din 2020 și 2021, au fost realizate și difuzate de Kanal D. Ulterior, PRO TV a preluat licența show-ului. Până acum, și PRO TV a realizat și difuzat două sezoane, în 2022 și 2023.

Ce premiu este la Survivor All Stars România

Concurenții Survivor All Stars România se luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro. În afara trofeului, participanții sunt remunerați săptămânal pentru prezența lor în show. Potrivit CANCAN, concurenții vor fi recompensați cu sume cuprinse între 3.000 și 5.000 de euro de persoană pentru fiecare săptămână. Sunt doi Faimoși care au negociat „la sânge” contractele și vor încasa o sumă mai mare frumușică. Jadore va fi remunerat cu 10.000 de euro pe săptămână, iar Andreea Tonciu cu 6.000 de euro, conform sursei citate.

„Pregătiți-vă pentru Survivor All Stars! În inima junglei dominicane doar cei cu inima tare vor rezista până la final. Cei mai tari concurenți ai tuturor sezoanelor de până acum vor intra în arenă începând cu 16 ianuarie. Vor lupta pentru a arăta României că au ce trebuie ca să câștige sezonul suprem. Tensiune, strategie, alianțe și sacrificii la un nivel cu totul deosebit, altul decât cel de până acum. Vom avea și reguli noi într-un sezon cu totul special”, a mai declarat Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România All Stars.

Câștigătorii Survivor România de până acum

Un total de 130 de jucători au concurat până acum în cele patru sezoane de Survivor România.

Primul sezon, Survivor România 2020, a fost difuzat de Kanal D și câștigat de cântăreața Elena Ionescu, fosta solistă a trupei Mandinga, din echipa Faimoșilor.

Survivor România 2021, cel de-al doilea sezon al reality show-ului, a fost difuzat tot de Kanal D, iar marele câștigător a fost tot un Faimos, Edmond „Zanni” Hubert Zannidache.

Sezonul al treilea al emisiunii a fost difuzat de PRO TV și Alex Delea a fost Războinicul care a plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro.

Cea mai recentă ediție, Survivor România 2023, a fost câștigată de Dan Ursa, din echipa Războinicilor. PRO TV ar fi decis ca Dan Ursa să plece în Republica Dominicană și să intre pe parcurs în competiție, Războinicul figurând momentan ca rezervă, la fel ca Andreea Moromete.

