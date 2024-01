Andreea Tonciu, primul interviu după eliminarea de la Survivor All Stars: „Mi-era imposibil să mă adaptez” / Exclusiv

Andreea Tonciu a spus, în exclusivitate pentru UNICA.ro, ce emoții o încearcă după eliminarea de la Survivor All Stars România. Vedeta TV a părăsit competiția în urma unui duel cu Roxana Nemeș. Andreea Tonciu nu are resentimente față de votul colegilor ei, care și-au făcut alegerile în baza punctelor pe care ea și Roxana Nemeș nu le-au adus echipei.

Andreea Tonciu este prima concurentă eliminată de la Survivor All Stars România, în urma unui duel cu Roxana Nemeș. Roxana a fost nominalizată de TJ Miles, câștigătorul colanului de imunitate, în timp ce Andreea Tonciu a primit cele mai multe voturi din partea colegilor să intre la duel. Sezonul acesta, câștigătorul colanului de imunitate are obligația de a trimite un concurent la duel. Al doilea concurent este ales de restul taberei.

Andreea Tonciu, primele declarații după eliminarea de la Survivor All Stars

Andreea Tonciu a declarat, în exclusivitate pentru UNICA.ro, că nu este supărată nici pe colegi, nici pe Roxana Nemeș pentru eliminarea sa. Ne-a dezvăluit totodată, care i s-a părut cea mai dificilă provocare a primei și singurei săptămâni în competiție, dar și ce va face la întoarcerea acasă.

De ce ai vrut să mergi la Survivor All Stars și cu ce gânduri pleci acum la final?

Știu că multă lume s-a gândit că nu era locul meu la Survivor All Stars, dar când am primit propunerea, eu nu am vrut să văd lucrurile așa. Am considerat că este o șansă să arăt că sunt puternică și că pot să depășesc provocări la care alții nu se gândesc.

Plec împăcată că am dat tot ce am avut eu mai bun. Nu am mai fugit de nimic – am trecut prin probe, am dormit într-un loc mai neplăcut decât prima dată și am încercat să mă concentrez mai mult la joc, decât la dorul de casă, de fiica mea.

„Mi-era imposibil să mă adaptez acolo”

Ce ți-a fost cel mai greu pe parcurs? Am văzut că iar ai avut momente când te gândeai la cei de acasă.

Oriunde aș merge, dacă nu sunt cu fiica mea, dorul de ea mă apasă. Asta am spus-o și o mai repet. Eu sunt obișnuită să fiu cu ea toată ziua. Așa că e normal că mă gândeam la ea, la soțul meu și toți ai mei. Cu toate acestea, greu mi-a fost noaptea – când trebuia să dormim, deoarece mi-era imposibil să mă adaptez acolo.

Colegii au încercat să mă ajute, iar când intram pe traseu, îmi spuneau să mă gândesc la victorie. Din păcate, nu a fost așa.

Crezi că dacă te antrenai mai mult, te-ai fi descurcat mai bine pe traseu?

E foarte greu de spus. Sunt oameni care s-au antrenat câteva luni și tot nu au adus multe puncte. Totul este mai greu la Survivor All Stars și sper că cei de acasă văd asta. Eu știu că atunci când intram pe traseu, voiam să câștig și să aduc un punct pentru tribul Faimoșilor. Dar nu mi-a ieșit asta, din păcate, de această dată.

„Eu și Roxana nu am adus puncte”

Ești supărată pe Roxana Nemeș că te-a eliminat? Sau pe colegi că te-au votat?

Nu sunt supărată, nu am de ce. Colegii au votat în funcție de rezultatele sportive – eu și Roxana nu am adus puncte, așa că am fost trimise la duel. Iar pe Roxana nu am de ce să mă supăr – eu am fost înaintea ei la un moment dat, însă apoi nu mi-am mai găsit echilibrul. Așa a fost să fie de această dată.

Ce urmează să faci când ajungi acasă?

În primul rând, abia aștept să petrec timp cu soțul și fiica mea. Voi reveni treptat la programul meu, voi putea să gătesc ceea ce îmi place să mănânc și să mă relaxez la mine acasă. Treabă am și acasă, însă cu siguranță, câteva zile vreau doar să fiu cu ai mei. Evident, nu voi rata nici Survivor pe mai departe – sunt curioasă să văd ce vor face foștii mei colegi.

