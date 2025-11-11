Lee Tamahori, regizorul „Die Another Day”, a murit la 75 de ani

Lee Tamahori, un regizor respectat cu o carieră de decenii în industria cinematografică, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani.

Lupta cu boala Parkinson

Familia sa a confirmat vestea morții prin intermediul postului public de televiziune din Noua Zeelandă, RNZ.

Potrivit familiei, Tamahori s-a stins după o luptă cu boala Parkinson. Într-un mesaj emoționant, cei apropiați au transmis: „Moștenirea lui dăinuie prin whānau-ul său, prin mokopuna, prin fiecare cineast pe care l-a inspirat, prin fiecare barieră pe care a depășit-o și prin fiecare poveste spusă cu ochiul său genial și inima sa sinceră.”

Ascensiunea internațională: „Once Were Warriors”

Lee Tamahori a devenit cunoscut la nivel internațional odată cu lansarea filmului Once Were Warriors în 1994. Filmul urmărește povestea unei familii maori care se confruntă cu efectele devastatoare ale colonizării Noii Zeelande de către europeni. Pelicula a fost un succes răsunător, câștigând numeroase premii la festivaluri internaționale și devenind, la acea vreme, cel mai profitabil film din istoria cinematografiei neozeelandeze.

Citeşte şi: Poliția Capitalei s-a autosesizat în cazul doctorului Cristian Andrei. „Cercetările sunt în desfășurare!” Medicul este acuzat de hărțuire sexuală și practică ilegală în psihoterapie

Citeşte şi: O asistentă de la Spitalul de Urgență Sibiu a făcut infarct în timpul serviciului. A fost salvată de colegi

Citeşte și: Actrița Betty Harford, celebră pentru rolul din serialul „Dynasty”, a murit la 98 de ani

De la Auckland la Hollywood

Succesul filmului Once Were Warriors i-a deschis lui Tamahori porțile Hollywoodului. În 1996, a regizat Mulholland Falls, un film cu buget mare, avându-i în distribuție pe Nick Nolte, Chris Penn și Melanie Griffith. Deși filmul nu a avut succes comercial, i-a consolidat poziția în industria americană.

În 2002, Tamahori a regizat Die Another Day, ultimul film în care Pierce Brosnan l-a interpretat pe James Bond, alături de Halle Berry. Filmul a fost un succes de box office și a marcat o etapă importantă în cariera sa.

De-a lungul anilor, Lee Tamahori a regizat o serie de filme importante, printre care xXx: State of the Union, Next și The Convert. A avut și incursiuni în televiziune, regizând câte un episod din serialele de succes The Sopranos și Billions.

Ultimul său proiect cinematografic, The Emperor, cu Adrien Brody în rol principal, se află în prezent în faza de post-producție. Nu este clar în ce stadiu exact se află filmul, dar lansarea sa va reprezenta o ultimă contribuție a regizorului la lumea filmului.

Foto – captură video

Urmărește-ne pe Google News